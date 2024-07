Một doanh nghiệp tiêu dùng bán lẻ báo lãi quý 2 tăng gần 400%

Theo đó, trong quý 2/2024, doanh thu thuần của Masan Group đạt 20.134 tỷ đồng, tăng 8,2% so với mức 18.609 tỷ đồng trong quý 2/2023, nhờ kết quả kinh doanh khả quan ở các mảng kinh doanh tiêu dùng bán lẻ cốt lõi.

EBITDA (lợi nhuận trước lãi vay, thuế và khấu hao) đạt 3.823 tỷ đồng trong quý 2/2024, tăng 20,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Kết quả này được thúc đẩy bởi sự phục hồi của Techcombank và Masan High-Tech Materials. Trong khi đó, tất cả các mảng kinh doanh tiêu dùng bán lẻ cốt lõi đều duy trì đà tăng trưởng lợi nhuận.

Masan Group ghi nhận lợi nhuận sau thuế sau phân bổ cổ đông thiểu số là 503 tỷ đồng trong quý 2/2024, tăng 378,6% so với cùng kỳ năm ngoái và cao hơn cả năm 2023 là 419 tỷ đồng. Luỹ kế 6 tháng, lợi nhuận sau thuế sau phân bổ cổ đông thiểu số của Masan Group đạt 607 tỷ đồng, tương ứng hơn 60% kế hoạch cả năm theo kịch bản cơ sở được cổ đông phê duyệt vào đầu năm.

Trên bảng cân đối kế toán, tiền và tương đương tiền tăng lên 21.977 tỷ đồng trong quý 2/2024, so với 16.919 tỷ đồng vào quý 4/2023 do dòng tiền tự do và dòng tiền đến từ các hoạt động tài chính của doanh nghiệp được cải thiện.

Nợ ròng trên EBITDA 12 tháng gần nhất giảm xuống 3,3x, so với mức 3,9x của quý IV/2023. Công ty đã đạt mục tiêu Tỷ lệ nợ ròng trên EBITDA dưới 3,5x.

Dòng tiền tự do 12 tháng gần nhất tăng lên 7.429 tỷ đồng trong quý 2/2024, tăng 71% so với cùng kỳ năm trước.

WinCommerce trong quý 2/2024 ghi nhận doanh thu tăng trưởng 9,2% so với cùng kỳ, đạt 7.844 tỷ đồng trên toàn mạng lưới.

Tính đến tháng 6/2024, WinCommerce vận hành 3.673 điểm bán, mở 40 cửa hàng mới kể từ tháng 12 năm 2023. Ban lãnh đạo Masan Group cho biết thận trọng trong bối cảnh điều kiện kinh doanh còn nhiều bất định. WCM ghi nhận lợi nhuận sau thuế dương trong tháng 6/2024 và dự kiến ​​sẽ đẩy nhanh tốc độ mở cửa hàng trong nửa cuối năm 2024.

Theo đại diện tập đoàn, thương vụ bán H.C. Starck Holding GmbH cho Mitsubishi Materials Corporation với giá 134,5 triệu USD dự kiến ​​sẽ được Masan High-Tech Materials hoàn tất trước cuối năm 2024. Theo đó, thương vụ đó dự kiến ​​sẽ ghi nhận khoản lãi một lần khoảng 40 triệu USD trong nửa cuối năm 2024 và được hưởng lợi từ lợi nhuận sau thuế tăng 20-30 triệu USD trong dài hạn. Số tiền thu được từ giao dịch sẽ được dùng để giảm nợ của Masan High-Tech Materials. Việc thoái vốn HCS giúp Masan High-Tech Materials được giải tỏa khỏi nghĩa vụ nợ của HCS tính đến quý 2/2024.