Nghề mới trên metaverse đem lại thu nhập triệu USD

Ý tưởng về thế giới ảo với xã hội tồn tại song song không còn mới lạ khi nó từng xuất hiện trên điện ảnh qua một số bộ phim nổi tiếng như The Matrix, Tron Legacy, Ready Player One… Khái niệm đó càng ngày càng khả thi khi đại dịch Covid-19 xảy ra buộc nhân loại phải tìm ra giải pháp để con người có thể giao tiếp mặt đối mặt một cách phi vật lý. Mark Zuckerberg đã trình làng ý tưởng về thế giới ảo Metaverse vào cuối năm 2021 mà trong đó, việc cá nhân hóa diện mạo và thời trang ảo được Mark nhấn mạnh như một sự hứa hẹn về sức mạnh tiềm tàng của nó với ngành công nghiệp thời trang trong tương lai.

Những người đầu tiên có được trải nghiệm này chính là các game thủ. Sự phát triển của đồ họa game mang đến những nhân vật ngày càng giống thật và việc có thể thay đổi ngoại hình theo ý thích là cách để thu hút người chơi. Giống như trò chơi nhà búp bê thuở bé, các trò chơi thực tế ảo cho phép người chơi có thể tạo ra cuộc sống mới với nhà cửa, các hoạt động hằng ngày, các mối quan hệ xã hội và dĩ nhiên là cả thời trang.

Trên Roblox, từ một công ty chuyên nghiệp cho đến dân amateur, bất kỳ ai đều có thể sử dụng nền tảng này để thiết kế một dự án của riêng mình. Thiết kế thời trang và mặc đồ cho avatar ảo là một phần quan trọng của những trò chơi sử dụng nền tảng Roblox. Shop thời trang Roblox có hàng tá lựa chọn cho người chơi, từ mũ nón, giày thể thao cho đến cả hàng hiệu. Gucci, Nike, Burberry, Carolina Herrera, Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Vans… là một số những cái tên tiêu biểu đã hoạt động cùng Roblox trong thời gian qua.

Những gì avatar ảo đang mặc được xem là đại diện thực tế cho nhân vật ngoài đời, do đó đã thu hút những người chơi rủng rỉnh hầu bao chi trả hàng nghìn đô la Mỹ để ăn diện cả trong game. Theo báo cáo Xu hướng Thời trang Ảo từ Roblox, Gen Z dành nhiều thời gian cho những mạng xã hội công nghệ số, nơi họ thiết kế cá tính cho avatar không khác gì bản thân thật ngoài đời.

Trong riêng năm 2022, hơn 11.5 triệu người dùng đã thiết kế nên 62 triệu món đồ thời trang trên nền tảng Roblox, tăng 25% so với cùng kỳ năm 2021.

Ngoài ra, 94% người chơi Roblox từng một lần thay đổi avatar của bản thân. 3 trong 4 người dùng sẵn sàng trả tiền cho thời trang ảo, đặc biệt là thời trang hàng hiệu. Điều này chứng tỏ rằng, đối với thị trường Gen Z có tài lực kinh tế tiềm tàng, tầm quan trọng của thời trang trong thế giới ảo không khác gì với phiên bản thực tế. Do đó việc thực hiện các bộ sưu tập số hóa ngày càng quan trọng.

“Không ai mặc những thứ này ngoài đời thực”, Jenni Svoboda, nhà thiết kế thời trang, mô tả chiếc mũ len mà cô đang vẽ. "Nhưng trong thế giới ảo, avatar của bạn có thể thách thức mọi chuẩn mực, và vượt qua mọi khuyết điểm về ngoại hình". Svoboda là một trong những nhà thiết kế đang tạo ra các mẫu quần áo và phụ kiện cho thị trường thời trang trên vũ trụ ảo.

Chỉ những người tham gia các nền tảng vũ trụ ảo, như Decentraland, Roblox hay Horizon World mới có thể nhìn thấy những bộ trang phục này. Trong mỗi nền tảng vũ trụ ảo mô phỏng thế giới thực, người chơi điều khiển một nhân vật đại diện thực hiện các hoạt động vui chơi, giải trí, mua sắm, tương tác lẫn nhau... Dù vậy, các nhà thiết kế thời trang vũ trụ ảo đang kiếm ra tiền thật, và thậm chí ngày càng được săn đón, khi nhiều người dùng có nhu cầu “ăn diện” cho nhân vật.

Michaela Leitz-Askalan điều hành một công ty thời trang trong thế giới thực nhưng đã mở thêm dịch vụ trên vũ trụ ảo. Cô thu về 49 USD tiền số cho mỗi bộ quần áo vũ trụ ảo, và cho biết khách hàng phản hồi rằng dịch vụ này "rất đáng đồng tiền bát gạo". Một nhà tạo mẫu khác, Gemma Sheppard, chuyên gia thời trang cho các show truyền hình thực tế người Anh, đã chuyển sang tạo mẫu tóc trong vũ trụ ảo, sau khi nhận ra các vật phẩm và dịch vụ ở đó đắt đỏ không kém đời thực. Không ai trong số họ nói thẳng ra, nhưng có vẻ như các nhà thiết kế đã bị thu hút vào vũ trụ ảo một phần bởi đây là thị trường nhiều khách hàng "chịu chi".

Tất nhiên, thao tác cùng những tiến bộ công nghệ mới nhất cũng là khía cạnh hấp dẫn các nhà thiết kế. Amber Jae Slooten, nhà đồng sáng lập công ty thiết kế thời trang kỹ thuật số The Fabricant có trụ sở tại Amsterdam (Hà Lan), đang tạo ra các thiết kế thời trang kỹ thuật số cho nhiều thương hiệu lớn. Một số thiết kế được làm từ vải lụa hay da. "Bạn chỉ cần nói: Ok, tôi muốn một thiết kế từ vải lụa. Máy tính sẽ tính toán loại lụa này chuyển động như thế nào khi nhân vật đi lại trong game. Lần đầu tiên, bạn có thể tạo ra những sản phẩm may mặc trước khi cần đến chúng trong đời thực", cô Amber Jae Slooten chia sẻ.

Có những bộ trang phục thật khó để diện ngoài đời thực, nhưng lại rất "chất" trên không gian ảo.

Thậm chí, mới đây, trường đại học thời trang danh tiếng nước Mỹ Parsons School of Design đã vừa ký kết một hợp đồng kéo dài nhiều năm với nền tảng game và mạng xã hội Roblox. Đôi bên cùng nhau thực hiện lớp dạy thiết kế thời trang ảo và tạo điều kiện cho các sinh viên bán sản phẩm của mình trên shop Roblox toàn cầu. Parsons School of Design là một trong những trường đại học thời trang danh giá mở cửa từ thế kỷ 19, vị thế vững chắc này đến từ việc Parsons luôn đi đầu trong các xu hướng mới của ngành. Do đó, không ngạc nhiên khi trường mở khóa đào tạo thời trang ảo, chuẩn bị các tài năng cho kỷ nguyên metaverse.

Từ mùa Xuân 2023, sinh viên trường đại học Parsons sẽ có cơ hội tham gia khóa học do Roblox kết hợp thực hiện. Khóa học sẽ bao gồm: Cách thiết kế thời trang cho người chơi game bằng công nghệ Roblox; và cách mở shop trên không gian ảo song song với ngoài đời thật. Thiết kế thực tế sẽ được bày bán trong khuôn viên của Parsons, còn phiên bản ảo sẽ dành cho các avatar trên nền tảng Roblox.

Theo Ben Barry, chủ nhiệm khoa thời trang tại trường Parsons School of Design: “Nhà thiết kế của tương lai phải biết cách xây dựng đồ họa 3D với các sản phẩm cho metaverse. Tốc độ thiết kế nhanh, cập nhật trong thời gian thực, quảng bá sản phẩm đến hàng triệu người dùng toàn cầu… Chúng tôi đang chuẩn bị cho sự nghiệp trong tương lai của thế hệ các nhà thiết kế kế nhiệm”.