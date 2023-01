Nhà đầu tư không ngừng rút tiền, sàn tiền ảo Binance mất 12 tỷ USD trong gần hai tháng

Từ cuối năm ngoái, làn sóng rút tiền khỏi sàn giao dịch tiền ảo Binance bắt đầu xảy ra và đang diễn biến xấu hơn so với nhận định vào tháng trước của CEO Changpeng Zhao.

Binance, sàn tiền ảo lớn nhất thế giới, giờ đây đang chật vật để giữ chân nhà đầu tư. Do sự sụp đổ của sàn đối thủ FTX, các nhà đầu tư bắt đầu đổ xô rút tiền khỏi Binance những tuần gần đây. Bất chấp sự đảm bảo và chấn an của Zhao rằng tình hình đã được ổn định, dòng tiền rút khỏi sàn này vẫn đang tiếp tục chảy mạnh. Theo công ty dữ liệu tiền ảo Defillama, riêng ngày 6/1, nhà đầu tư rút ròng 630 triệu USD khỏi sàn này.

Ngày 13/12/2022, công ty dữ liệu tiền ảo Nansen gây chấn động khi cho biết Binance đã mất 3 tỷ USD tài sản trong tuần trước đó, tương đương 4% tổng tài sản trên sàn này thời điểm đó. Theo một điều tra của tạp chí Forbes, trên thực tế, Binance đã mất tới 15% tài sản trên sàn kể từ sau một bài đăng trên Twitter của Zhao (thường được gọi là CZ) vào ngày hôm đó nói rằng mình không quan tâm tới báo cáo trên của Nansen. Trong vòng chưa đầy 2 tháng, gần 25% tổng tài sản đã được rút khỏi sàn Binance, tương đương 12 tỷ USD.

Những sự kiện hỗn loạn của năm 2022 không chỉ khiến các nhà đầu tư không còn mặn mà với tài sản kỹ thuật số mà còn khiến hàng nghìn người lao động trong lĩnh vực này bị sa thải. Một số chuyên gia trong ngành dự báo “mùa đông tiền ảo” có thể kéo dài và trở thành một thứ gì đó nghiêm trọng hơn.

Sự thiếu tin tưởng của các nhà đầu tư thể hiện rõ nhất ở tình hình giao dịch của Binance Coin (BNB) và Binance USD (BUSD) - hai tiền ảo mang tên sàn. Đồng BNB đã mất 29% giá trị trong hai tháng qua và theo ước tính của Forbes, hiện chỉ còn khoảng 29 triệu đồng BNB đang được giao dịch trên Binance, thấp hơn tới 51% so với thông tin được sàn này công bố hôm 10/11. Trong khi đó, số lượng đồng BUSD trên sàn này cũng giảm 40%.

Bên cạnh đó, tài sản ròng của Binance đã giảm 24% kể từ tháng 11, khi các nhà đầu tư rút 40-50% vốn khỏi các tiền ảo nổi tiếng trên sàn này như Matic, Ape và Gala.

Dù vẫn là sàn giao dịch lớn nhất thế giới tính theo lượng giao dịch, Binance không tránh khỏi tác động nặng nề do sự đi xuống của thị trường tiền ảo năm qua. Theo tính toán của Nomics, tiền ảo BNB của sàn này đã giảm 37% giá trị so với 12 tháng trước. Còn theo tính toán của Forbes, quyết định ngừng tính phí giao dịch Bitcoin giao ngay khi thị trường chững lại khiến Binance mất khoảng 3 tỷ USD doanh thu mỗi năm. Trên toàn thị trường tiền ảo, tổng giá trị vốn hóa đã giảm hơn 56% trong năm qua, xuống còn 848,7 tỷ USD, theo dữ liệu của CoinMarketCap.

Trở lại với CZ, chính doanh nhân này đã góp phần vào sự sụp đổ của sàn FTX hồi tháng 11 khi thông báo trên Twitter về kế hoạch bán tiền ảo FTX của sàn này - khi đó trị giá khoảng 580 triệu USD - với lý do “những tiết lộ gần đây đã được đưa ra ánh sáng". Ngay sau đó, CZ đưa ra đề nghị giải cứu FTX nhưng nhanh chóng hủy bỏ với lý do “các vấn đề của FTX nằm ngoài tầm kiểm soát hoặc khả năng giúp đỡ của chúng tôi”. CZ ngụ ý rằng đánh giá cho thấy tình hình sổ sách của FTX tình hình nghiêm trọng hơn so với dự báo ban đầu.

Binance cũng như các công ty tham gia thế giới tiền ảo được dự báo sẽ tiếp tục đối mặt nhiều sóng gió trong năm 2023. Thị trường tiền ảo đang đứng trước những thách thức lớn khi kể cả những người tin tưởng vào ngành này cũng dự báo về một chặng đường dài và gập ghềnh phía trước.

Những sự kiện hỗn loạn của năm 2022 không chỉ khiến các nhà đầu tư không còn mặn mà với tài sản kỹ thuật số mà còn khiến hàng nghìn người lao động trong lĩnh vực này bị sa thải. Một số chuyên gia trong ngành dự báo “mùa đông tiền ảo” có thể kéo dài và trở thành một thứ gì đó nghiêm trọng hơn.

"Bây giờ phải gọi là kỷ nguyên băng hà tiền ảo”, ông Alex Au, người sáng lập công ty quản lý tài sản Alphalex Capital ở Hồng Kông, nhận xét. “Tôi cho rằng năm 2023 thị trường tiền điện tử sẽ tiếp tục suy yếu, chủ yếu do niềm tin của các bên tham gia thị trường”.