Nhờ đâu Netflix lật ngược thế cờ?

Điều ấn tượng nhất trong màn “chuyển mình” ngoạn mục của Netflix là họ phát triển mạnh trong khi ngành streaming đang hạ nhiệt và tốc độ người dùng bỏ nền tảng tăng cao. Khi thị trường ngày càng chật chội, người dùng phải cân nhắc xem nên dùng bên nào và bỏ bên nào, thì có lẽ Netflix đã có thể yên tâm là người dùng vẫn lựa chọn họ.

Tháng 5 năm ngoái, Netflix bắt đầu hạn chế người dùng chia sẻ mật khẩu. Theo Financial Times, nền tảng phát trực tuyến này đã dành cả một năm để triển khai thay đổi này, nỗ lực mở rộng hoạt động kinh doanh quảng cáo, thay đổi giá dịch vụ và kế hoạch kinh doanh để định vị công ty tốt hơn trong tương lai. Theo Wall Street Journal, công ty đã kết thúc quý 1/2024 với 269,6 triệu khách hàng trả phí trên toàn cầu và tổng lượng người xem là hơn nửa tỷ người.

Đối với Mỹ và Canada, số lượng người đăng ký trả phí đã tăng 2,53 triệu trong quý 1. Ở Châu Âu, Trung Đông và Châu Phi, 2,92 triệu là số người dùng mới, trong khi với khu vực Mỹ Latinh là 1,72 triệu người. Cũng trong giai đoạn này, thị trường châu Á - Thái Bình Dương ghi nhận ​​mức tăng 2,16 triệu người dùng tính phí. Nhà phân tích Ross Benes của công ty nghiên cứu thị trường Emarketer nhận định Netflix tiếp tục chứng tỏ lợi thế cạnh tranh trước các đối thủ. Theo ông Benes, kết quả kinh doanh trên cho thấy Netflix liên tục chuyển đổi những người xem “ké” thành người dùng trả phí.

Có thể nói, đây là một bước đi khôn ngoan của Netflix, khiến các đối thủ phải cân nhắc. Một tháng trước, nền tảng Max tuyên bố sẽ có động thái tương tự. Disney+ cũng sẽ đi theo con đường này, bắt đầu từ tháng 6. “Chúng tôi đã tạo ra một sự kết hợp khó tin, bao gồm một loạt phim chất lượng, khả năng đề xuất vượt trội, phạm vi tiếp cận rộng rãi và lượng fan đông đảo”, công ty nói trong email gửi đến nhà đầu tư.

Theo Wall Street Journal, tốc độ tăng trưởng số người đăng ký của Netflix trong 3 tháng đầu năm 2024 chậm hơn so với quý 4 năm ngoái - với 13,1 triệu người đăng ký. Nhưng nhìn chung, con số tăng vẫn ở mức mạnh mẽ, vượt qua một số dự báo của nhà phân tích Phố Wall. Các chuyên gia dự đoán ​​số lượng người dùng tăng thêm trong quý 2 sắp tới sẽ thấp hơn do tùy thuộc vào mùa cao điểm.

Trong báo cáo hàng quý, doanh thu quý đầu tiên Netflix đạt 9,37 tỷ USD, tăng gần 15% so với 8,16 tỷ USD năm ngoái, đồng thời vượt xa các dự đoán của chính công ty cho giai đoạn này. Lợi nhuận ròng tăng gần 80% lên 2,33 tỷ USD trong quý, vượt qua dự báo gần 2 tỷ USD. Netflix cho biết họ phải tiếp tục cải thiện sự đa dạng và chất lượng chương trình, cũng như các tính năng và hoạt động marketing.

Cùng với báo cáo tài chính, Netflix cho biết họ sẽ ngừng tiết lộ số lượng thành viên và doanh thu trung bình của mỗi người dùng kể từ quý đầu tiên của năm tài chính tiếp theo. Công ty cho biết những số liệu này "chỉ là một phần của tăng trưởng". Netfflix tuyên bố rằng hiện nay họ đang tập trung hơn vào doanh thu và tỷ suất lợi nhuận hoạt động làm thước đo tài chính chính và mức độ tương tác là đại diện tốt nhất cho sự hài lòng của khách hàng.

Quyết định giấu những số liệu quan trọng có thể gây ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán diễn ra trong bối cảnh các nhà phân tích Phố Wall dự đoán tăng trưởng người đăng ký của Netflix ở Bắc Mỹ và châu Âu sẽ bão hòa. Các hãng công nghệ khác như Facebook thuộc Meta Platforms và X của Elon Musk trước đó cũng ngừng báo cáo người dùng hoạt động hàng tháng do tốc độ tăng trưởng chậm lại.

Với Netflix, các nhà đầu tư sẽ theo dõi sát sao tính bền vững các sáng kiến chia sẻ trả phí của công ty, trong khi việc loại bỏ các số liệu quan trọng sẽ làm gia tăng thêm cuộc tranh luận, theo các nhà phân tích của Goldman Sachs. Ở khía cạnh sáng sủa hơn, các đối thủ cạnh tranh có thể sẽ tiếp tục gặp khó khăn trong nỗ lực thay thế mô hình kinh doanh của Netflix, nhờ vào “vị trí dẫn đầu không thể vượt qua” của nền tảng này, theo nhà phân tích Alicia Reese từ hãng Wedbush.

Netflix cũng đi theo con đường làm nhiều phim hơn, thay vì đầu tư “khủng” vào một số ít bom tấn.

Thời gian qua, Netflix đã cung cấp người dùng nhiều thể loại phim đa dạng, từ những bộ phim quen thuộc, đề tài nhẹ nhàng, cho đến những bom tấn mới nổi. Điều này khiến Netflix trở thành một lựa chọn giải trí phù hợp cho các hộ gia đình trên toàn cầu. Netflix cũng đi theo con đường làm nhiều phim hơn, thay vì đầu tư “khủng” vào một số ít bom tấn, để phục vụ mọi phân khúc khách hàng, mọi lứa tuổi.

Năm 2023, số lượng phim bộ và phim lẻ họ ra mắt ít hơn 130 so với năm 2022 và ít hơn rất nhiều so với năm 2021. Có vẻ như chiến lược này vẫn sẽ được Netflix theo đuổi trong thời gian tới, khi công ty đã tuyển dụng giám đốc phim mới Dan Lin, vào ngày 1/4 vừa qua với nhiệm vụ “giảm chi phí, nâng chất lượng”. Song song với việc cắt giảm ngân sách cho các bộ phim do chính mình làm, Netflix đẩy mạnh đầu tư để sở hữu quyền chiếu các loạt phim đình đám có sẵn.

Một số tựa phim có thành tích cao trong quý vừa qua bao gồm Griselda (66,4 triệu lượt xem), Fool Me Once (98,2 triệu lượt xem), The Gentlemen (61 triệu lượt xem) và Queen of Tears (14,2 triệu lượt xem)... Ông Thomas Monteiro, một nhà phân tích cấp cao tại Investing.com, cho biết: "Chiến lược địa phương hóa sản xuất nội dung của Netflix... đã mang lại lợi nhuận lớn cả về lợi nhuận lẫn mặt trận tăng trưởng người đăng ký.

Bên cạnh đó, hơn một năm sau khi bắt đầu bán loại dịch vụ hỗ trợ quảng cáo với mức phí 6,99 USD/tháng, các giám đốc điều hành Netflix cho biết vẫn đang nỗ lực để thúc đẩy hoạt động kinh doanh quảng cáo của mình. Chiến lược này chứng tỏ sự hiệu quả khi đem về thêm 23 triệu người dùng mới (tính đến tháng 1/2024), chiếm đến 40% lượng người dùng mới ở các thị trường mà gói có quảng cáo khả dụng.

Nền tảng sẽ mở rộng nhiều chương trình khác trong mảng dịch vụ trò chơi điện tử, giải trí và thể thao trực tiếp.

Giá cổ phiếu Netflix đã tăng kể từ đầu đến nay, song các nhà đầu tư vẫn tỏ ra thận trọng về khả năng tăng doanh thu và phát triển các gói có quảng cáo của nền tảng này thành một công cụ kiếm tiền hữu hiệu. Tuy nhiên, đồng giám đốc điều hành Greg Peters cho biết “Trước mắt, chúng tôi vẫn đang trong những ngày đầu xây dựng hoạt động kinh doanh quảng cáo và công việc vẫn đang trong quá trình hoàn thiện”. Ông cũng nói thêm Netflix sẽ còn tăng giá dịch vụ khi giá trị mà họ mang lại cho khách hàng tiếp tục tăng.

Đồng giám đốc điều hành Netflix Ted Sarados đã khẳng định nền tảng này đặt quyết tâm làm những bộ phim hay hơn. Trong năm 2024, Netflix nhận định sẽ có những "cơ hội to lớn" để nâng cao hơn nữa chất lượng nội dung phim và chương trình truyền hình, đồng thời mở rộng nhiều chương trình khác trong mảng dịch vụ trò chơi điện tử, giải trí và thể thao trực tiếp. Netflix kỳ vọng doanh thu năm 2024 sẽ tăng trưởng ở mức hai con số.