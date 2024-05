Ninh Thuận: Xây dựng Ninh Chữ thành khu du lịch quốc gia

Ngày 23/02/2022, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã ký quyết định về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Ninh Chữ, tỉnh Ninh Thuận đến năm 2045. Mục tiêu thu hút đầu tư phát triển các khu vực ven biển Ninh Thuận, trở thành một trong các vùng du lịch trọng điểm quốc gia, có sức cạnh tranh cao trong khu vực và quốc tế.

PHÁT TRIỂN 08 PHÂN KHU DU LỊCH

Theo nội dung của đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Ninh Chữ, tỉnh Ninh Thuận đến năm 2045, tổng diện tích nghiên cứu, ranh giới lập quy hoạch trên đất liền khoảng 10.200 ha. Các khu vực khai thác hoạt động du lịch, dịch vụ trên biển khoảng 2.000 ha.

Phạm vi ranh giới lập Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Ninh Chữ là dải không gian ven biển tỉnh Ninh Thuận, bao gồm một phần ranh giới thành phố Phan Rang – Tháp Chàm và huyện Thuận Bắc, Thuận Nam, Ninh Hải, Ninh Phước.

Đồ án quy hoạch dự báo, đến năm 2025, khu du lịch sẽ có quy mô dân số khoảng 243.000 người, đón khoảng 6 triệu lượt khách. Đến năm 2045, quy mô dân số khoảng 299.800 người, đón khoảng 10 triệu lượt khách.

Đến năm 2045, khu du lịch Ninh Chữ sẽ trở thành Khu du lịch quốc gia, thu hút khách du lịch, nhà đầu tư, dân cư và nhân lực chất lượng cao. Các ngành kinh tế biển đóng góp trên 60% GRDP (tổng sản phẩm trên địa bàn) của vùng.

Theo phân tích của đơn vị tư vấn tại hội nghị thẩm định đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Ninh Chữ, tỉnh Ninh Thuận đến năm 2045, diễn ra ngày 23/5/2024, chiến lược phát triển của khu du lịch sẽ dựa trên 05 trụ cột chính, bao gồm: Kinh tế biển xanh, nét đẹp của văn hóa địa phương, cảnh quan tự nhiên, khu nghỉ dưỡng đẳng cấp, công nghệ xanh thông minh (năng lượng xanh từ gió và mặt trời).

Năm trụ cột trên sẽ là cơ sở để xây dựng Khu du lịch Ninh Chữ trở thành “dải biển xanh huyền diệu”.

Tổng thể toàn dãy ven biển Ninh Chữ được phân bổ thành 08 phân khu theo tính chất đặc trưng từng khu vực.

Phân khu 1: khu nghỉ dưỡng cao cấp từ Bình Tiên đến Bãi Thùng có diện tích 438,72 ha; dân số khoảng 6.965 người (năm 2045).

Phân khu 2: vịnh Vĩnh Hy và khu bảo tồn Núi Chúa có diện tích 1.129,80 ha; dân số khoảng 12.443 người (năm 2045). Khu vực này phát triển theo chủ đề biển cả, hải sản. Khai thác các hoạt động du lịch cộng đồng (làng bích họa, homestay, trải nghiệm làng chài...); Cung đường leo núi, khám phá hệ thực vật hoang sơ.

Phân khu 3: khu vực bảo tồn sinh thái cảnh quan tự nhiên và vườn nho Thái An có diện tích 1.118,44 ha; dân số khoảng 7.182 người (năm 2045). Khu vực này phát triển bền vững du lịch nông nghiệp, du lịch sinh thái; Khoanh vùng và bảo vệ khu rùa đẻ, đề xuất bảo tồn loài rùa biển.

Phân khu 4: khu du lịch trải nghiệm kết hợp thể thao và khu đô thị Thanh Hải có diện tích: 1.958,07 ha; dân số khoảng 56.502 người (năm 2045).

Phân khu 5: khu dải ven biển thành phố Phan Rang – Tháp Chàm và Đầm Nại có diện tích 2.900,31 ha, dân số khoảng 127.973 người (năm 2045). Khu vực này sẽ ưu tiên phát triển loại hình du lịch khám phá, du lịch văn hóa, sinh thái, nghỉ dưỡng.

Phân khu 6: khu vực Nam sông Dinh có diện tích1.321,38 ha; dân số khoảng 42.681 người (năm 2045). Khu vực này sẽ phát triển đô thị Sơn Hải, đồng thời tiếp tục phát triển các hoạt động nuôi trồng, nhân giống thủy hải sản, khai thác du lịch tại các khu vực có cảnh quan độc đáo như cánh đồng điện gió, cánh đồng rong biển.

Phân khu 7: khu vực đồi cát Mũi Dinh có diện tích 972,22 ha; Dân số khoảng 44.353 người (năm 2045). Khu vực này có định hướng phát triển cụm tổ hợp du lịch dịch vụ gắn với đồi cát.

Phân khu 8: khu vực đường ven biển phía Nam Ninh Thuận có diện tích: 361,35 ha; Dân số khoảng 1.701 người (năm 2045). Khu vực này sẽ bảo tồn và phát triển tuyến đường cảnh quan ven biển, hạn chế xây dựng mới.

MỞ RA NHIỀU CƠ HỘI ĐẦU TƯ

Theo quy hoạch, khu du lịch quốc gia Ninh Chữ sẽ góp phần thu hút các nguồn lực đầu tư từ xã hội, các nguồn vốn từ các tập đoàn, doanh nghiệp lớn trong nước và quốc tế, góp phần thúc đẩy du lịch trở thành 01 trong 06 trụ cột kinh tế của Ninh Thuận.

Hiện, trên địa bàn tỉnh có 22 dự án du lịch trọng điểm. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận đã đề xuất ngừng hoạt động dự án khu nghỉ dưỡng cao cấp Aminia - Ninh Chữ do Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Aminia Ninh Chữ làm chủ đầu tư và dự án Sailing Bay Ninh Chữ do Công ty cổ phần Ninh Chữ Bay làm chủ đầu tư. Nguyên nhân do 02 dự án này quá chậm tiến độ thi công, chậm tiến độ sử dụng đất…

Góp ý kiến cho đồ án, đại diện Vụ Quy hoạch – Kiến trúc, Bộ Xây dựng, cho rằng quy hoạch cần xem lại dự báo lượng khách du lịch phù hợp với quy mô cơ sở lưu trú…

Các chuyên gia cũng lưu ý về các nội dung như: làm rõ về kết nối giao thông và phát triển giao thông công cộng, bổ sung quy hoạch quản lý nước thải, bổ sung cập nhật hiện trạng đến năm 2022…

Ông Lê Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận, cam kết sẽ chỉ đạo cơ quan lập quy hoạch nghiêm túc tiếp thu, hoàn thiện đồ án.

Theo ông Nguyễn Tường Văn, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, đồ án cần lưu ý các nội dung về khai thác không gian mặt biển, tổ chức không gian các phân khu… rà soát kỹ căn cứ pháp lý, đặc biệt là Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và các quy hoạch vùng…