Ông Trump tính cấm công dân từ hàng chục quốc gia nhập cảnh vào Mỹ

Theo một công điện nội bộ của Bộ Ngoại giao Mỹ mà hãng tin Reuters xem được, chính quyền Tổng thống Donald Trump đang cân nhắc đưa thêm 36 quốc gia vào danh sách cấm nhập cảnh vào Mỹ.

Các quốc gia được liệt kê trong công điện có thể đối mặt lệnh cấm nhập cảnh vào Mỹ hoàn toàn hoặc một phần trong 60 ngày gồm: Angola, Antigua and Barbuda, Benin, Bhutan, Burkina Faso, Cabo Verde, Campuchia, Cameroon, Bờ Biển Ngà, Cộng hòa Dân chủ Congo, Djibouti, Dominica, Ethiopia, Ai Cập, Gabon, Gambia, Ghana, Kyrgyzstan, Liberia, Malawi, Mauritania, Niger, Nigeria, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Sao Tome and Principe, Senegal, Nam Sudan, Syria, Tanzania, Tonga, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Zambia và Zimbabwe.

Trong công điện có chữ ký của Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Marco Rubio, Bộ này nêu rõ hàng chục mối lo ngại về các quốc gia nằm trong diện bị xem xét cấm nhập cảnh và giải pháp khắc phục.

“Bộ xác định 36 quốc gia đáng lo ngại có thể bị khuyến nghị dừng nhập cảnh vào Mỹ hoàn toàn hoặc một phần nếu họ không đáp ứng các tiêu chuẩn và yêu cầu trong vòng 60 ngày”, công điện nêu rõ.

Một trong những mối lo ngại được đưa ra là các quốc gia này thiếu chính phủ đủ năng lực quản lý và thiếu hợp tác. Một mối lo ngại khác liên quan tới vấn đề an ninh.

“Một số quốc gia đã không hợp tác trong việc tạo điều kiện cho việc trục xuất công dân của họ - những người thuộc diện phải bị trục xuất - ra khỏi Mỹ. Một số quốc gia có công dân ở lại Mỹ dù quá hạn thị thực được cấp”, công điện nêu rõ.

Một mối lo ngại khác là việc công dân của các quốc gia này tham gia vào các hành động khủng bố hoặc hoạt động chống người Do thái hoặc chống người Mỹ tại Mỹ.

Công điện cũng nhấn mạnh rằng không phải tất cả các mối lo ngại này đều liên quan tới tất cả quốc gia trong danh sách.

“Chúng tôi sẽ liên tục đánh giá lại các chính sách để đảm bảo an toàn cho người Mỹ và công dân nước ngoài tuân thủ luật pháp Mỹ”, một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao nói với Reuters nhưng từ chối bình luận về các thông tin nội bộ. “Bộ Ngoại giao cam kết bảo vệ nước Mỹ và công dân của chúng ta bằng cách duy trì các tiêu chuẩn cao nhất về an ninh quốc gia và an toàn công cộng thông qua quy trình cấp thị thực”.

Việc xem xét bổ sung 36 quốc gia trên sẽ mở rộng đáng kể danh sách các quốc gia có công dân bị cấm nhập cảnh hoàn toàn hoặc một phần vào Mỹ.

Đầu tháng này, ông Trump đã ký một chỉ thị cấm nhập cảnh hoàn toàn vào Mỹ đối với công dân từ 12 quốc gia, gồm Afghanistan, Myanmar, Chad, Cộng hòa Congo, Guinea Xích Đạo, Eritrea, Haiti, Iran, Libya, Somalia, Sudan và Yemen. Công dân từ Burundi, Cuba, Lào, Sierra Leone, Togo, Turkmenistan và Venezuela bị hạn chế nhập cảnh.

Vị Tổng thống cho biết việc này là cần thiết để bảo vệ nước Mỹ khỏi “những kẻ khủng bố nước ngoài” và các mối đe dọa an ninh quốc gia khác.

Chỉ thị có hiệu lực vào ngày 16/6 và chỉ áp dụng với những người đang ở bên ngoài nước Mỹ. Những người mang các quốc tịch trên nếu rời khỏi Mỹ có thể sẽ không được nhập cảnh trở lại. Lệnh cấm cũng loại trừ các trường hợp có thị thực định cư (thẻ xanh) Mỹ và những người tới Mỹ để tham dự các sự kiện thể thao lớn sắp tới, bao gồm Giải Vô dịch Bóng đá Thế giới (World Cup) năm 2026 và Thế vận hội (Olympics) năm 2028.

Chỉ thị trên trên nằm trong trong chiến dịch trấn áp người nhập cư mà Trump phát động vào đầu nhiệm kỳ thứ hai của mình, bao gồm việc trục xuất sang El Salvador hàng trăm người Venezuela bị tình nghi là thành viên băng đảng tội phạm; hay từ chối cho phép nhập cảnh đối với nhiều sinh viên quốc tế của các trường đại học…

Trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình, ông Trump cũng ban hành lệnh cấm nhập cảnh vào Mỹ đối với công dân từ 7 quốc gia - chủ yếu là là nước đạo Hồi.