Quảng Nam thông tin về các dự án “bán lúa non” tại Điện Bàn

UBND tỉnh Quảng Nam vừa phát đi Thông báo số 53/TB-UBND về kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang tại buổi tiếp công dân định kỳ của UBND tỉnh.

Theo đó, ngày 21/02/2023, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Nguyễn Hồng Quang đã chủ trì buổi tiếp công dân đến phản ánh về việc họ góp vốn mua đất nền tại các dự án bất động sản trên địa bàn thị xã Điện Bàn đã lâu, nhưng đến nay vẫn chưa được bàn giao đất và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Cụ thể, các dự án gồm: dự án Khu đô thị Bách Đạt, Khu đô thị 7B mở rộng, Khu đô thị Hera Complex Riverside do Công ty Cổ phần Bách Đạt An làm chủ đầu tư; dự án Khu đô thị Mỹ Gia do Công ty TNHH Phú Gia Thịnh Quảng Nam; dự án Khu đô thị Viêm Minh – Hà Dừa do Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện Bàn làm chủ đầu tư.

Trước những phản ánh của người dân liên quan, ông Nguyễn Hồng Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, đã thông tin cụ thể về tình hình triển khai các dự án bất động sản nêu trên.

Đối với dự án Khu đô thị Bách Đạt, Khu đô thị 7B mở rộng, Khu đô thị Hera Complex Riverside do Công ty cổ phần Bách Đạt An làm chủ đầu tư, các công dân đề nghị xem xét, thu hồi dự án do chủ đầu tư nhiều lần vi phạm cam kết, không tổ chức triển khai thực hiện dự án theo chỉ đạo của UBND tỉnh…

Ông Quang cho biết, việc công ty chậm thực hiện các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh liên quan đến dự án thể hiện những hạn chế về năng lực, trách nhiệm của chủ đầu tư đối với việc thực hiện dự án.

UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu Công ty cổ phần Bách Đạt An và Công ty cổ phần Đầu tư Hoàng Nhất Nam trên tinh thần thiện chí để đàm phán, thỏa thuận, ký phụ lục hợp đồng nhằm mục đích quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả tiền huy động của người dân, đảm bảo nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án.

Chủ đầu tư phải có trách nhiệm bố trí kinh phí, nguồn lực đảm bảo thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, hoàn thành dự án theo tiến độ.

Trường hợp gia hạn cho chủ đầu tư thực hiện dự án thì phải đảm bảo năng lực, tài chính, các điều kiện theo quy định của pháp luật và có biện pháp, chế tài mạnh, cương quyết để chủ đầu thực hiện theo tiến độ gia hạn.

Nếu chủ đầu tư không thực hiện dự án hoặc không đảm bảo điều kiện theo quy định của pháp luật, không đảm bảo các yêu cầu của UBND tỉnh để tiếp tục triển khai dự án thì không cho phép gia hạn thời gian thực hiện các dự án và tiến hành các trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật để thu hồi dự án và giải quyết các vấn đề có liên quan.

Riêng đối với dự án Khu đô thị Bách Đạt có quy mô diện tích 8,18ha, do Công ty cổ phần Bách Đạt An làm chủ đầu tư. Người dân liên quan đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ để chủ đầu tư và đơn vị phân phối (Công ty cổ phần Đầu tư Hoàng Nhất Nam) thương thảo, đàm phán các nội dung có liên quan tại cuộc họp vào ngày 10/3/2023 tới, theo đề nghị của chủ đầu tư tại Công văn số 15/2023/CV-BĐA ngày 17/02/2023). Yêu cầu chủ đầu tư thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với diện tích đã được giao đất để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giải quyết quyền lợi của người dân…

Đối với dự án này, theo UBND tỉnh Quảng Nam, dự án đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng 5,96ha và giao đất cho chủ đầu tư 5,7ha.

Đối với phần diện tích 0,6ha ảnh hưởng đến hạ tầng khung của dự án, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Nguyễn Hồng Quang yêu cầu UBND thị xã Điện Bàn chủ trì, phối hợp với chủ đầu tư, các tổ chức, cá nhân liên quan tiếp tục vận động, giải thích, hỗ trợ để người dân đồng thuận, bàn giao mặt bằng để đầu tư hoàn thành hạ tầng khung, kết nối với hạ tầng của khu vực. Đồng thời, tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục, phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với phần diện tích còn lại của dự án.

Ông Quang cho biết thêm, dự án được UBND tỉnh phê duyệt giá đất đối với diện tích 5,7ha giao cho chủ đầu tư. Tuy nhiên đến nay, Công ty cổ phần Bách Đạt An vẫn chưa nộp đủ tiền thuế đất và Cục Thuế tỉnh đã áp dụng nhiều biện pháp cưỡng chế thuế theo quy định.

Để đảm bảo sử dụng hiệu quả tiền huy động của người dân qua đơn vị phân phối là Công ty cổ phần Hoàng Nhất Nam, UBND tỉnh đã đề nghị Công ty cổ phần Bách Đạt An đàm phán, thỏa thuận với đơn vị phân phối sử dụng nguồn tiền trên để chi trả công tác giải phóng mặt bằng, thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước.

Cục Thi hành án dân sự tỉnh xem xét đề nghị của Công ty cổ phần Bách Đạt An tại Công văn số 15/2023/CV-BĐA (ngày 17/02/2023), căn cứ nội dung Bản án đã được tuyên, cam kết ngày 23/5/2019 và quy định của pháp luật để phối hợp, hỗ trợ, theo dõi, đôn đốc Công ty cổ phần Bách Đạt An và Công ty cổ phần Hoàng Nhất Nam đàm phán, thỏa thuận thực hiện hợp đồng môi giới đã ký kết.

UBND tỉnh sẽ tổ chức làm việc về 03 dự án (Khu đô thị Bách Đạt, Khu đô thị 7B mở rộng, Khu đô thị Hera Complex Riverside) của Công ty Cổ phần Bách Đạt An để chỉ đạo, giải quyết các vấn đề có liên quan.

UBND tỉnh Quảng Nam đã thu hồi 04 dự án: Bách Đạt 3, Bách Đạt 4, Bách Đạt 5 và Bách Đạt 6 tại Đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc của Công ty cổ phần Bách Đạt An. Theo Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam, ngoài 04 dự án đã thu hồi, Công ty cổ phần Bách Đạt An còn có các dự án khác, như: Khu đô thị Sentosa Riverside, Khu đô thị số 7B, Khu dân cư An Cư 1, Khu đô thị Hera Complex Riverside, Khu đô thị Bách Đạt, Khu đô thị số 7B mở rộng, Khu đô thị Bách Thành Vinh, Khu đô thị Bách Thành Vinh mở rộng.

Đối với dự án Khu đô thị Mỹ Gia, Công ty TNHH Phú Gia Thịnh Quảng Nam, các công dân liên quan đến dự án này yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương triển khai thực hiện dự án để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giải quyết quyền lợi của người mua.

Theo UBND tỉnh Quảng Nam, các dự án đầu tư xây dựng nhà ở tại đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc có những tồn tại, vướng mắc phải xử lý trong quy hoạch, giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng, huy động vốn… dẫn đến các dự án chậm tiến độ, ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân.

Do đó, UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu chủ đầu tư có trách nhiệm triển khai thực hiện dự án theo đúng quy hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt; thực hiện việc xây dựng nhà ở để bán và chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người dân xây dựng nhà ở trên các lô đất ở phân lô liền kề theo quy định của pháp luật về đất đai, kinh doanh bất động sản, xây dựng, pháp luật có liên quan và các văn bản về chấp thuận đầu tư của UBND tỉnh…

Hiện nay, dự án đã hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng với diện tích 6,04ha, trong tổng diện tích dự án 10,81ha. Diện tích còn lại gồm 0,155ha đã phê duyệt phương án bồi thường nhưng người dân chưa thống nhất nhận tiền. UBND thị xã Điện Bàn chủ trì, phối hợp với chủ đầu tư vận động người dân đồng thuận, nhận tiền, bàn giao mặt bằng.

Với 4,62ha còn lại, UBND thị xã Điện Bàn khẩn trương hoàn thành công tác kiểm đếm, xác định nguồn gốc đất, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục phê duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng giao cho chủ đầu tư. Trong đó, rà soát đối với 06 hộ dân có đất bị ảnh hưởng dự án để đề xuất hướng xử lý, cần thiết điều chỉnh quy hoạch hoặc loại khỏi dự án.

Đối với dự án Khu đô thị Viêm Minh – Hà Dừa do Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện Bàn làm chủ đầu tư. Các công dân liên quan đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo chủ đầu tư cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo hợp đồng đã ký kết.

UBND tỉnh Quang Nam cho biết, dự án trên cơ bản đã đầu tư hoàn thành trên diện tích được giao đất, đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính với nhà nước và đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho chủ đầu tư đối với phần lớn các block của dự án, một số block còn lại sẽ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau khi dự án được quyết toán hoàn thành.

Về việc chủ đầu tư yêu cầu người dân nộp thêm tiền để lập hồ sơ, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giao cho người dân theo hợp đồng đã ký kết. Qua ý kiến của công dân tại buổi tiếp công dân, UBND tỉnh nhận thấy các công dân đã có thiện chí với chủ đầu tư.

Tuy nhiên, đây là giao dịch dân sự, không thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh nên đề nghị người dân liên hệ đến chủ đầu tư, đơn vị phân phối (nếu có) để thỏa thuận, giải quyết theo hợp đồng đã ký kết hoặc khởi kiện đến Tòa án nhân dân có thẩm quyền để được giải quyết theo quy định.

Đối với trường hợp khách hàng ký hợp đồng đặt cọc, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại các block chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì xem xét, liên hệ đến chủ đầu tư để thương lượng, đề nghị hoán đổi với các lô đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Yêu cầu Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện Bàn có trách nhiệm giải quyết, trả lời khách hàng… đầu tư hoàn thành dự án, hoàn thiện hồ sơ pháp lý, quyết toán hoàn thành dự án theo quy định của pháp luật.