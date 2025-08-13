Hà Nội phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết cho hai dự án cao ốc văn phòng hạng sang
Trần Kỳ
13/08/2025, 09:53
Trong tháng 8 vừa qua, UBND thành phố Hà Nội đã phê duyệt đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) cho Công ty Cổ phần Đầu tư Thùy Dương, cho phép triển khai hai dự án cao ốc văn phòng hạng sang kết hợp công năng thương mại, dịch vụ tại khu đô thị mới Tây Nam Hà Nội, phường Yên Hòa (Nam Trung Yên), thành phố Hà Nội.
Quyết định này thể hiện nỗ lực của các cấp chính quyền Hà Nội trong việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đồng hành cùng doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, chống lãng phí nguồn lực xã hội, đồng thời góp phần kiến tạo không gian đô thị hiện đại, kiểu mẫu cho Thủ đô.
QUY MÔ CỦA HAI DỰ ÁN ĐẲNG CẤP
Dự án thứ nhất là Maslight Tower, biểu tượng của phân khúc văn phòng hạng A, tọa lạc tại nút giao Nguyễn Chánh và Mạc Thái Tông. Tòa nhà có quy mô 29 tầng nổi và 4 tầng hầm, với tổng diện tích sàn văn phòng gần 80.000 m², đáp ứng nhu cầu làm việc của lượng lớn nhân sự. Để tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng, chủ đầu tư trang bị 22 thang máy tốc độ cao, hệ thống điều hòa trung tâm hiện đại, bãi đỗ xe thông minh và hệ thống quản lý vận hành ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI).
Với những tính năng vượt trội, Maslight Tower được kỳ vọng trở thành điểm đến lý tưởng cho các tập đoàn lớn, tổ chức tài chính quốc tế và doanh nghiệp công nghệ cao.
The Crown: Gồm 4 công trình thương mại dịch vụ sang trọng, mỗi công trình có diện tích sàn khoảng 1.000 m2, thiết kế 5 tầng nổi và 1 tầng hầm. Tổ hợp này cung cấp không gian kinh doanh đẳng cấp cho các thương hiệu bán lẻ cao cấp, nhà hàng, spa và dịch vụ chuyên biệt, phục vụ cộng đồng cư dân và giới văn phòng lân cận. Dự án dự kiến hoàn thành vào quý 3/2027.
Dự án thứ 2 là tòa Maslight Hi-Tech Park: Là tổ hợp văn phòng phân khúc B+ kết hợp shophouse, cách Maslight Tower 200m, tọa lạc trên đường Nguyễn Quốc Trị. Tòa nhà có 15 tầng nổi và 3 tầng hầm, tổng diện tích sàn thương mại hơn 42.000 m2 và diện tích hầm hơn 22.000 m2.
Tòa nhà được trang bị 11 thang máy tốc độ cao, hệ thống điều hòa trung tâm Chiller, bãi đỗ xe thông minh và hệ thống quản lý AI. Các căn shophouse 5 tầng kế cận là lựa chọn lý tưởng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, chuỗi cửa hàng, showroom và dịch vụ cao cấp. Dự án dự kiến hoàn thành vào năm 2028.
VỊ TRÍ “VÀNG” CHO CÔNG SỞ VÀ KINH DOANH
Hai dự án của Công ty Thùy Dương nằm trong khu đô thị Nam Trung Yên – khu vực đang trở thành trung tâm tài chính – hành chính mới của Thủ đô. Hạ tầng giao thông đồng bộ kết nối với các tuyến huyết mạch như đường Vành đai 3, Phạm Hùng, Trần Duy Hưng – Nguyễn Chí Thanh, giúp dễ dàng di chuyển đến trung tâm thành phố và sân bay Nội Bài (khoảng 30 phút). Khu vực này quy tụ nhiều tòa nhà văn phòng cao cấp như PVI, Keangnam, Taisei, Charmvit, Lotte và Đại sứ quán Mỹ mới, hình thành hệ sinh thái đô thị hiện đại, đồng bộ, thu hút cộng đồng cư dân có dân trí và thu nhập cao.
Theo các chuyên gia bất động sản, mô hình tích hợp văn phòng - thương mại - dịch vụ trong cùng một tổ hợp giúp tối ưu hóa hiệu suất sử dụng đất, tạo ra hệ sinh thái kinh doanh khép kín, mang lại lợi ích tối đa cho nhà đầu tư thứ cấp và khách thuê. Việc ứng dụng công nghệ AI trong quản lý và vận hành không chỉ đảm bảo an toàn, tiết kiệm năng lượng mà còn đáp ứng xu hướng phát triển xanh và thông minh.
Công ty Cổ phần Đầu tư Thùy Dương có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư và phát triển bất động sản. Các dự án nổi bật như TD Plaza và khu đô thị TD Lakeside tại Hải Phòng đã được chuyên gia và cư dân đánh giá cao về hiệu quả, tiện ích và tính phù hợp với xu hướng thị trường.
