Chủ Nhật, 17/08/2025

  • icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon

icon

Các trang khác

Multimedia

Ảnh
eMagazine
Podcast
Infographics
Quizz
Interactive

Liên hệ

Tòa soạn
Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Tài chính

Chứng khoán

Kinh tế số

Hạ tầng

Bất động sản

Thị trường

Thế giới

Doanh nghiệp

Ấn phẩm

Multimedia

Đầu tư

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Dân sinh

Menu
Multimedia
VnE TV
Shorts
Điểm tin
Trang chủ Bất động sản

Hà Nội phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết cho hai dự án cao ốc văn phòng hạng sang

Trần Kỳ

13/08/2025, 09:53

Trong tháng 8 vừa qua, UBND thành phố Hà Nội đã phê duyệt đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) cho Công ty Cổ phần Đầu tư Thùy Dương, cho phép triển khai hai dự án cao ốc văn phòng hạng sang kết hợp công năng thương mại, dịch vụ tại khu đô thị mới Tây Nam Hà Nội, phường Yên Hòa (Nam Trung Yên), thành phố Hà Nội.

Quyết định này thể hiện nỗ lực của các cấp chính quyền Hà Nội trong việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đồng hành cùng doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, chống lãng phí nguồn lực xã hội, đồng thời góp phần kiến tạo không gian đô thị hiện đại, kiểu mẫu cho Thủ đô.

QUY MÔ CỦA HAI DỰ ÁN ĐẲNG CẤP

Dự án thứ nhất là Maslight Tower, biểu tượng của phân khúc văn phòng hạng A, tọa lạc tại nút giao Nguyễn Chánh và Mạc Thái Tông. Tòa nhà có quy mô 29 tầng nổi và 4 tầng hầm, với tổng diện tích sàn văn phòng gần 80.000 m², đáp ứng nhu cầu làm việc của lượng lớn nhân sự. Để tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng, chủ đầu tư trang bị 22 thang máy tốc độ cao, hệ thống điều hòa trung tâm hiện đại, bãi đỗ xe thông minh và hệ thống quản lý vận hành ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI).

Với những tính năng vượt trội, Maslight Tower được kỳ vọng trở thành điểm đến lý tưởng cho các tập đoàn lớn, tổ chức tài chính quốc tế và doanh nghiệp công nghệ cao.

The Crown: Gồm 4 công trình thương mại dịch vụ sang trọng, mỗi công trình có diện tích sàn khoảng 1.000 m2, thiết kế 5 tầng nổi và 1 tầng hầm. Tổ hợp này cung cấp không gian kinh doanh đẳng cấp cho các thương hiệu bán lẻ cao cấp, nhà hàng, spa và dịch vụ chuyên biệt, phục vụ cộng đồng cư dân và giới văn phòng lân cận. Dự án dự kiến hoàn thành vào quý 3/2027.

Dự án thứ 2 là tòa Maslight Hi-Tech Park: Là tổ hợp văn phòng phân khúc B+ kết hợp shophouse, cách Maslight Tower 200m, tọa lạc trên đường Nguyễn Quốc Trị. Tòa nhà có 15 tầng nổi và 3 tầng hầm, tổng diện tích sàn thương mại hơn 42.000 m2 và diện tích hầm hơn 22.000 m2.

Tòa nhà được trang bị 11 thang máy tốc độ cao, hệ thống điều hòa trung tâm Chiller, bãi đỗ xe thông minh và hệ thống quản lý AI. Các căn shophouse 5 tầng kế cận là lựa chọn lý tưởng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, chuỗi cửa hàng, showroom và dịch vụ cao cấp. Dự án dự kiến hoàn thành vào năm 2028.

VỊ TRÍ “VÀNG” CHO CÔNG SỞ VÀ KINH DOANH

Hai dự án của Công ty Thùy Dương nằm trong khu đô thị Nam Trung Yên – khu vực đang trở thành trung tâm tài chính – hành chính mới của Thủ đô. Hạ tầng giao thông đồng bộ kết nối với các tuyến huyết mạch như đường Vành đai 3, Phạm Hùng, Trần Duy Hưng – Nguyễn Chí Thanh, giúp dễ dàng di chuyển đến trung tâm thành phố và sân bay Nội Bài (khoảng 30 phút). Khu vực này quy tụ nhiều tòa nhà văn phòng cao cấp như PVI, Keangnam, Taisei, Charmvit, Lotte và Đại sứ quán Mỹ mới, hình thành hệ sinh thái đô thị hiện đại, đồng bộ, thu hút cộng đồng cư dân có dân trí và thu nhập cao.

Vị trí hai dự án văn phòng hạng sang của TD Group tại khu đô thị Nam Trung Yên.
Vị trí hai dự án văn phòng hạng sang của TD Group tại khu đô thị Nam Trung Yên.

Theo các chuyên gia bất động sản, mô hình tích hợp văn phòng - thương mại - dịch vụ trong cùng một tổ hợp giúp tối ưu hóa hiệu suất sử dụng đất, tạo ra hệ sinh thái kinh doanh khép kín, mang lại lợi ích tối đa cho nhà đầu tư thứ cấp và khách thuê. Việc ứng dụng công nghệ AI trong quản lý và vận hành không chỉ đảm bảo an toàn, tiết kiệm năng lượng mà còn đáp ứng xu hướng phát triển xanh và thông minh.

Công ty Cổ phần Đầu tư Thùy Dương có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư và phát triển bất động sản. Các dự án nổi bật như TD Plaza và khu đô thị TD Lakeside tại Hải Phòng đã được chuyên gia và cư dân đánh giá cao về hiệu quả, tiện ích và tính phù hợp với xu hướng thị trường.

Đọc thêm

Thủ tướng: “Khó mấy cũng phải làm để hoàn thành mục tiêu 100.000 căn nhà ở xã hội trong năm 2025”

Thủ tướng: “Khó mấy cũng phải làm để hoàn thành mục tiêu 100.000 căn nhà ở xã hội trong năm 2025”

Kết luận Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết việc thực hiện chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội 7 tháng đầu năm, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh xây dựng nhà ở xã hội là chủ trương lớn, giàu tính nhân văn của Đảng và Nhà nước, khó khăn đến đâu cũng phải kiên quyết thực hiện, quyết tâm hoàn thành mục tiêu 100.000 căn trong năm 2025…

Thị trường đất Đông Sơn “nóng” theo quy hoạch ga đường sắt tốc độ cao

Thị trường đất Đông Sơn “nóng” theo quy hoạch ga đường sắt tốc độ cao

Sự xuất hiện thông tin về quy hoạch tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam đoạn qua Thanh Hóa, đặc biệt là vị trí dự kiến xây dựng nhà ga hành khách, đã khiến thị trường bất động sản tại nhiều xã, phường trở nên sôi động. Giá đất ở và cả đất nông nghiệp tăng nhanh, thậm chí có nơi gần gấp đôi chỉ trong vòng hơn một năm.

Hà Nội rà soát quỹ đất để lắp đặt trạm sạc

Hà Nội rà soát quỹ đất để lắp đặt trạm sạc

Các xã, phường trên địa bàn Thành phố Hà Nội được yêu cầu rà soát quỹ đất để lắp đặt trạm sạc cho phương tiện năng lượng sạch. Vị trí ưu tiên là đất công hoặc nơi có sẵn hạ tầng, dễ đấu nối điện, gần khu dân cư và trục đường lớn, đồng thời, bảo đảm an toàn và có thể kết hợp dịch vụ công cộng…

Lễ động thổ dự án Night Square: Bước đi tiên phong trong phát triển kinh tế đêm Hải Phòng

Lễ động thổ dự án Night Square: Bước đi tiên phong trong phát triển kinh tế đêm Hải Phòng

Sáng 16/8, Công ty Cổ phần Đầu tư Thùy Dương (TD Group) tổ chức Lễ động thổ dự án Night Square - một tổ hợp dịch vụ giải trí, khách sạn và văn phòng khép kín tại ngã ba đường Võ Nguyên Giáp - Mai Năng, phường An Biên, thành phố Hải Phòng...

Hà Nội sẽ có nhà ở xã hội giá 20,6 triệu đồng/m2

Hà Nội sẽ có nhà ở xã hội giá 20,6 triệu đồng/m2

Sở Xây dựng Hà Nội vừa công bố giá bán nhà ở xã hội thuộc dự án Khu nhà ở tại xã Đông Anh sau khi khởi công. Dự án gồm 419 căn để bán và 47 căn cho thuê mua, diện tích từ 40–76,6m2, giá bán là 20,6 triệu đồng/m2…

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

Multimedia

[Phóng sự ảnh] Triệu người dân “Cùng Việt Nam tiến bước”

Multimedia

[Phóng sự ảnh] Triệu người dân “Cùng Việt Nam tiến bước”

[Phóng sự ảnh]: Hàng ngàn người dân Thanh Hóa tham gia chương trình “Cùng Việt Nam tiến bước”

Multimedia

[Phóng sự ảnh]: Hàng ngàn người dân Thanh Hóa tham gia chương trình “Cùng Việt Nam tiến bước”

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 7/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 7/2025

Ấn phẩm

Vietnam Economic Times 406
Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 21
Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 20
image

Đón đọc

Tạp chí Kinh tế Việt Nam

số 22-2025

Thứ 2, 02/06/2025

Đặt mua ngay

Đọc nhiều nhất

1

Quảng trường Hàm Rồng (Thanh Hóa) thành đường đua quốc gia

Tiêu & Dùng

2

Nguyên nhân khiến hàng chục nghìn viên chức xin nghỉ việc

Dân sinh

3

Sức ép nặng dần, VN-Index mất sạch điểm tăng, cầu bắt đáy đang chống đỡ

Chứng khoán

4

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 7/2025

Đầu tư

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: