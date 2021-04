"Starlink chưa được phép cung cấp dịch vụ Internet vệ tinh tại Việt Nam"

Cục trưởng Cục Viễn thông (Bộ Thông tin và Truyền thông) Hoàng Minh Cường khẳng định với VnEconomy như vậy trước thông tin việc dự án phủ sóng Internet bằng vệ tinh Starlink do công ty Space X của tỷ phú Elon Musk thông báo cho người dùng tại Việt Nam thực hiện đăng ký, đặt cọc giữ chỗ với mục tiêu "phủ sóng ở Việt Nam từ 2022".



Ông Cường cho biết, mới đây Cục Viễn thông có nhận được thông tin liên hệ từ đại diện của dự án Starlink đề nghị giới thiệu về dự án phủ sóng Internet bằng vệ tinh Starlink cũng như tìm hiểu về các quy định pháp lý cần thực hiện trong trường hợp Starlink muốn tiến hành cung cấp dịch vụ tại thị trường Việt Nam.

Theo đó, Starlink chưa có đề xuất, kiến nghị cụ thể nào về việc xin cấp phép chính thứccung cấp dịch vụ của mình chính thức tại Việt Nam (kinh doanh dịch vụ truy nhập internet - một loại hình dịch vụ viễn thông - là ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định của pháp luật Việt Nam).

Ông Hoàng Minh Cường cho biết hiện Cục Viễn thông hiện đang thu thập thông tin và phối hợp với các đơn vị chức năng để sớm làm việc với Starlink nhằm kịp thời hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện đúng các quy định của pháp luật nếu tiến hành cung cấp dịch vụ tại Việt Nam.

Người dân, doanh nghiệp cần tự đánh giá rủi ro có thể gặp phải và thận trọng trước khi quyết định, thực hiện việc đăng ký, đặt cọc với dịch vụ mới này.

Theo Cục Viễn thông, các thông tin được công bố trên website Starlink chỉ thể hiện quan điểm, dự kiến kế hoạch kinh doanh của Starlink có thể nhằm thực hiện mục đích quảng cáo, marketing cho hoạt động, sản phẩm dịch vụ của doanh nghiệp (tương tự như việc một số doanh nghiệp thực hiện việc thăm dò, kích thích nhu cầu khách hàng thông qua việc cho phép "đặt hàng sớm" trước khi sản phẩm, dịch vụ có mặt trên thị trường).

Điều này cũng đã được thể hiện qua việc doanh nghiệp cam kết trả lại "đặt cọc" (theo thông báo của Starlink: Người đăng ký cần "đặt cọc" số tiền 99 USD (2,3 triệu đồng) và có thể nhận lại nếu đổi ý). Do vậy các thông tin này chỉ mang tính chất tham khảo và không có ý nghĩa pháp lý (không khẳng định chắc chắn rằng Starlink có thể chính thức cung cấp dịch vụ truy nhập Internet tại thị trường Việt Nam).

Trên website này, nội dung được Starlink công bố tại vào mục Thoả thuận đặt trước (Starlink Pre-order Agreement) mới chỉ chính thức áp dụng chỉ tại 15 quốc gia (đây có thể là những quốc gia mà Starlink đã đạt được thoả thuận với cơ quan quản lý nhà nước của nước sở tại về việc cho phép Starlink cung cấp loại dịch vụ này trên lãnh thổ của quốc gia đó) là: AU – Úc, CA – Canada, CH – Thuỵ Sỹ, DE – Đức, DK – Đan Mạch, ES – Tây Ban Nha, GB – Vương quốc Anh, GR – Hy Lạp, IE – Ai Len, IT – Ý, NL – Hà Lan, NZ - New Zealand, PL – Phần Lan, PT – Bồ Đào Nha và US – Mỹ.

"Ở thời điểm hiện tại, Starlink chưa có Thoả thuận cho phép cung cấp dịch vụ tại Việt Nam, do vậy chưa được phép cung cấp dịch vụ Internet vệ tinh tại Việt Nam", Cục trưởng Hoàng Minh Cường nói với VnEconomy.

Với những thông tin việc dự án phủ sóng Internet bằng vệ tinh Starlink, Cục Viễn thông khuyến cáo người dân, doanh nghiệp cần tự đánh giá rủi ro có thể gặp phải và thận trọng trước khi quyết định, thực hiện việc đăng ký, đặt cọc với dịch vụ mới này chứ không chỉ tin tưởng, căn cứ hoàn toàn vào các thông tin quảng cáo, thăm dò thị trường do doanh nghiệp cung cấp trên website", Cục Viễn thông

Dự án Starlink cần đáp ứng các điều kiện gì để được cung cấp dịch vụ tại Việt Nam?

Theo Cục Viễn thông, việc cung cấp dịch vụ truy nhập Internet qua vệ tinh (là một dịch vụ viễn thông) của Starlink hay bất kỳ doanh nghiệp nước ngoài nào khác (như Immarsat, Thuraya, GlobalStar …) tới người sử dụng dịch vụ viễn thông trên lãnh thổ Việt Nam (nếu có) là hoạt động cung cấp dịch vụ viễn thông của doanh nghiệp nước ngoài cho khách hàng sử dụng trên lãnh thổ Việt Nam, theo quy định sẽ chịu điều chỉnh bởi pháp luật chuyên ngành (Luật Viễn thông) và cam kết quốc tế (WTO, CPTPP, …).

Nếu có nhu cầu triển khai cung cấp dịch vụ chính thức tại Việt Nam, Starlink sẽ phải thực hiện các thủ tục cần thiết về mặt pháp lý theo quy định của cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên cũng như các quy định của pháp luật Việt Nam.

Theo đó nếu muốn cung cấp dịch vụ vệ tinh trên lãnh thổ Việt Nam, các doanh nghiệp nước ngoài (như Immarsat, Thuraya trước đây hoặc có thể là Space X trong thời gian tới) về cơ bản phải có thoả thuận thương mại với doanh nghiệp của Việt Nam đã được cấp phép cung cấp dịch vụ viễn thông với phương thức truyền dẫn qua vệ tinh hoặc thành lập liên doanh với doanh nghiệp Việt Nam (với tỷ lệ tuân thủ quy định của cam kết quốc tế, pháp luật về đầu tư) để đề nghị cấp phép kinh doanh dịch vụ viễn thông.

Do vậy, nếu có nhu cầu triển khai cung cấp dịch vụ chính thức tại Việt Nam, Starlink sẽ phải thực hiện các thủ tục cần thiết về mặt pháp lý theo quy định của cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên cũng như các quy định của pháp luật Việt Nam trong các lĩnh vực liên quan tới hoạt động của Starlink tại thị trường Việt Nam như đảm bảo an toàn an ninh thông tin, đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn về sử dụng tần số, kiểm soát chất lượng thiết bị đầu cuối truy nhập, chất lượng dịch vụ...

Cục Viễn thông cho biết luôn sẵn sàng làm việc và lắng nghe nhu cầu từ phía các doanh nghiệp trong và ngoài nước trong việc triển khai các dịch vụ mới nhằm đảm bảo môi trường đầu tư, kinh doanh lành mạnh của Việt Nam, nâng cao chất lượng dịch vụ, sử dụng hiệu quả tài nguyên và hơn hết là bảo đảm quyền lợi của người sử dụng dịch vụ viễn thông Việt Nam.