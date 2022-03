Sun Group ra mắt Hon Thom Paradise Island

Tọa lạc tại đảo Hòn Thơm (thuộc quần đảo An Thới, Phú Quốc) - nơi nổi tiếng với thiên nhiên trù phú, Hon Thom Paradise Island bao gồm 3 hợp phần Nautical District, Central District và Natural District được phát triển theo “concept” (ý tưởng) đột phá của mô hình Siêu Tổ hợp Giải trí - Nghỉ dưỡng - Đầu tư tầm vóc quốc tế với bộ ba giá trị: Thiên nhiên tuyệt sắc như thiên đường hạ giới của Hòn Thơm với sự hòa quyện của núi đồi, rừng, biển, hệ thực vật đa dạng, phong phú; Những kiệt tác kiến trúc độc tôn mang giá trị biểu tượng, tọa lạc tại vị trí độc bản; Chuỗi tiện ích, dịch vụ tinh hoa, được kiến thiết riêng xứng tầm Đảo Thiên Đường.

Thiên đường của thiên nhiên trác tuyệt: Nếu Phú Quốc được ví như thiên đường du lịch thì Hòn Thơm là viên ngọc trân quý nằm ở phía Nam đảo – một thiên đường nằm giữa những thiên đường.

Hòn Thơm thuộc quần đảo An Thới ở phía Nam Phú Quốc.

Tại đây, với tôn chỉ phát triển song song bảo tồn giá trị tự nhiên sẵn có của Hòn Thơm, Sun Group đã nghiên cứu trong nhiều năm, bắt tay với đối tác thiết kế, quản lý vận hành tầm cỡ quốc tế để kiến tạo mô hình Đảo Thiên Đường hoàn hảo nhất, vừa tạo nên một điểm sáng đắt giá cho du lịch Việt, vừa tôn vinh vẻ đẹp tiên cảnh của hòn đảo trứ danh. Công trình trên đảo sẽ được xây dựng nương theo địa hình tự nhiên với mật độ tối ưu, chú trọng vào thiết kế kiến trúc để vừa đảm bảo tính thẩm mỹ, giá trị nghệ thuật, vừa giao thoa, hòa quyện cùng thiên nhiên.

Thiên đường của những kiến trúc biểu tượng: Song song với những công trình nương mình vào thiên nhiên, Đảo Thiên Đường - Hon Thom Paradise Island còn quy tụ hệ thống công trình, dự án đẳng cấp như khu phố thương mại The Marina thuộc Nautical District ven biển Bãi Trào lấy cảm hứng từ ngôi làng Santorini tại Hy Lạp, khách sạn 6 sao trên địa thế tựa vách núi, kề biển cả độc đáo được vận hành bởi đơn vị quốc tế, bến du thuyền đẳng cấp - nơi neo đậu của những du thuyền triệu đô, và tuyệt phẩm villa được thiết kế kỳ công nương theo nhiều loại địa hình, mang phong cách kiến trúc đương đại hòa quyện thiên nhiên, sẽ biến hóa linh hoạt theo từng loại hình sản phẩm…

Khu phố thương mại The Marina thuộc Nautical District ven biển Bãi Trào (Ảnh phối cảnh minh họa).

Đặc biệt, không thể không nhắc tới công trình biểu tượng Tòa nhà Cánh buồm tại phân khu The Landmark, thuộc Nautical District. Thiết kế độc đáo mô phỏng cánh buồm no gió khổng lồ căng tràn sức sống vươn ra biển lớn khiến tòa nhà này khác biệt hoàn toàn so với tất cả các tòa nhà hình cánh buồm trên thế giới. Tại đây có đầy đủ trải nghiệm 24/7, bể bơi vô cực, trung tâm thương mại, Sky Club.

Trước đó, Sun Group đã đầu tư tại Hòn Thơm các công trình đẳng cấp như tổ hợp giải trí biển Sun World Hon Thom Nature Park với cáp treo 3 dây vượt biển dài nhất thế giới, công viên nước hàng đầu châu Á Aquatopia Water Park, công viên chủ đề Exotica Village đang bổ sung thêm nhiều “siêu game”, bên cạnh tàu lượn siêu tốc bằng gỗ đầu tiên tại Việt Nam Mộc Xà Thịnh Nộ vừa vận hành dịp Tết Nguyên Đán 2022, thu hút hàng triệu lượt khách.

Ngoài ra, siêu Tổ hợp còn sở hữu một quần thể villa đặc biệt với thiết kế cá biệt hóa cho từng chủ nhân tương lai. Sun Group cùng các kiến trúc sư tài ba sẽ tiếp tục kiến tạo nhiều công trình điểm nhấn, hứa hẹn trở thành biểu tượng tự hào mới của Đảo Hòn Thơm - Đảo Thiên Đường.

Thiên đường của những trải nghiệm như mơ: Cũng trong định hướng, nhằm đưa Hòn Thơm thành “thiên đường nhân gian”, nơi hiện thực hóa mọi giấc mơ, thỏa mãn nhu cầu tận hưởng của mọi lứa tuổi, Sun Group sẽ phát triển tại đây chuỗi tiện ích, dịch vụ, khu vui chơi giải trí quy mô chưa từng có, đem đến thiên đường trải nghiệm, giúp kéo dài thời gian lưu trú, tạo nên những kỳ nghỉ bất tận, thăng hoa cảm xúc.

Đó là các trung tâm giải trí - mua sắm - ẩm thực 24/7, gồm làng ẩm thực, clubhouse, khu sân khấu biểu diễn ngoài trời, Vịnh cá heo quy mô, beach club, trung tâm chăm sóc sức khỏe - wellness center, trục đại lộ Đông Tây - tâm điểm mua sắm, lễ hội sôi động với sự góp mặt của những thương hiệu nổi tiếng trong và ngoài nước, các dòng sản phẩm phiên bản giới hạn…

Đồng hành với Phú Quốc suốt 6 năm qua, Sun Group không ngừng đẩy mạnh chiến lược “thâm canh” khai thác sâu, đầu tư hệ sinh thái quy mô quốc tế với 3 “chân kiềng”: Sun World (thương hiệu Vui chơi Giải trí), Sun Hospitality Group (thương hiệu Du lịch Nghỉ dưỡng), Sun Property (thương hiệu Bất động sản cao cấp gắn với du lịch nghỉ dưỡng). Mới đây Sun Group đã ra mắt hãng hàng không siêu sang Sun Air phục vụ dòng khách thượng lưu. Những lĩnh vực chủ công này sẽ tiếp tục được phát triển tại Hòn Thơm, tạo bệ phóng vững chắc cho tương lai thịnh vượng của Đảo Thiên Đường.

“Tính đến 2021, Sun Group đã đầu tư hơn 40.000 tỷ đồng tại Phú Quốc. Dự kiến con số này sẽ tăng 4 lần trong 5 năm tới. Siêu tổ hợp giải trí - nghỉ dưỡng - đầu tư Đảo Thiên Đường nằm tại vị trí “kim cương”, kết nối mật thiết với các tổ hợp khác trong trong hệ sinh thái Sun Group ở Phú Quốc. Chúng tôi tin rằng, với tư duy duy mĩ, tầm nhìn dài hạn, kiên định các giá trị cốt lõi Chất lượng - Đẳng cấp - Khác biệt, và với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, Sun Group sẽ kiến tạo một Đảo Thiên Đường đầu tiên tại Việt Nam, nơi tái định nghĩa giá trị sống mới, biểu tượng cho sự tận hưởng xa hoa, đồng thời là trung tâm nghỉ dưỡng - giải trí - mua sắm - đầu tư tầm cỡ của Phú Quốc”, bà Nguyễn Ngọc Thúy Linh - Tổng Giám đốc Sun Property khẳng định.

Dưới bàn tay kiến tạo của “Người khai mở” Sun Group, khi hoàn thành Đảo Thiên Đường Hòn Thơm - Hon Thom Paradise Island đủ sức sánh ngang với những thiên đường nơi hạ giới nổi tiếng như Bora Bora, Mustique, Monaco…