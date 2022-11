Thị giá 23.600 đồng/cổ phiếu, trái chủ chuyển đổi sang cổ phiếu NVL với giá 85.000 đồng

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va - NovaLand (NVL-HOSE) vừa thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho chủ sở hữu trái phiếu.

Theo đó, 05 trái phiếu mệnh giá 200.000 USD, tương đương với hơn 23 tỷ đồng của Citigroup Global sẽ được chuyển đổi thành cổ phiếu với giá 85.000 đồng/cổ phiếu.

Tổng số lượng cổ phiếu phát hành để chuyển đổi trái phiếu là 270.729 cổ phiếu. Ngày thực hiện chuyển đổi là 22/11/2022.

Được biết, 5 trái phiếu trên nằm trong khoản huy động vốn bằng việc phát hành 1.500 trái phiếu chuyển đổi vào ngày 16/7/2021 của NovaLand cho các nhà đầu tư quốc tế do The Bank of New York Mellon và Credit Suisse thu xếp và làm đại lý phát hành.

Gói trái phiếu chuyển đổi có tổng giá trị 300 triệu USD với mệnh giá 200.000 USD/trái phiếu, sẽ đáo hạn ngày 16/7/2026. Lãi trái phiếu là 5,25%/năm. Đây là trái phiếu không có tài sản đảm bảo và có điều kiện chuyển đổi thành cổ phần của NovaLand. Giá chuyển đổi ban đầu là 135.700 đồng/cổ phần, sau đó được điều chỉnh thành 85.000 đồng/cổ phần tại ngày 19/1/2022.

Nghị quyết HĐQT của NVL

Kết phiên giao dịch ngày 23/11, kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm 6,12 điểm (-0,64%) xuống 946 điểm. Khối ngoại mua ròng phiên thứ ba liên tiếp trên HOSE với giá trị ròng đạt 58,32 tỷ đồng. STB là mã chứng khoán được mua ròng mạnh nhất với giá trị ròng đạt 80,8 tỷ đồng. Tiếp theo là MSN và POW với lần lượt 28,4 tỷ đồng và 26,4 tỷ đồng. Chiều ngược lại, NVL là mã chứng khoán bị bán ròng mạnh nhất với giá trị ròng đạt 180 tỷ đồng và kết phiên giá cổ phiếu NVL giảm 3,37% xuống còn 23.600 đồng/cổ phiếu.

Mới đây, Công ty Cổ phần Chứng khoán MB (MBS) sẽ thực hiện bán giải chấp 3 triệu cổ phiếu NVL thuộc sở hữu của Công ty cổ phần NovaGroup. Thời gian thực hiện bán giải chấp dự kiến từ ngày 22/11 thông qua khớp lệnh hoặc thỏa thuận.

MBS cho biết, việc bán giải chấp có thể không được thực hiện theo quyết định của Công ty chứng khoán mà không có thông báo ra công chúng nếu giá thị trường của tài sản bảo đảm thay đổi hoặc chủ tài khoản bổ sung tài sản bảo đảm đủ để khắc phục được tình trạng tài khoản theo quy định tại MBS và số lượng chứng khoán dự kiến bán giải chấp là ước tính tại thời điểm công bố thông tin, số lượng chứng khoán bán thực tế có thể ít hơn hoặc nhiều hơn do tình trạng tài khoản/ biến động thị trường và các nghĩa vụ theo quy định tại MBS thay đổi.