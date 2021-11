Tiền tiếp tục rút khỏi cổ phiếu nhỏ, VN-Index lên đỉnh lịch sử mới

Nhóm cổ phiếu vốn hóa nhỏ hầu hết vẫn tăng trong sáng nay nhưng thanh khoản sụt giảm xuống mức rất thấp. Trong khi đó tổng thanh khoản thị trường đã phục hồi mạnh mẽ, nhờ nhóm blue-chips và midcap.

Sau phiên đảo chiều tăng tốt hôm qua, các mã vốn hóa nhỏ có thêm nhịp tăng đột biến ngay những phút đầu tiên hôm nay. Chỉ số VNSmallcap sàn HoSE tăng 1,74% chỉ vài phút bước vào đợt khớp lệnh liên tục, sau đó trượt dốc toàn bộ thời gian còn lại. Chốt phiên sáng, chỉ số chỉ còn tăng 0,38%.

Độ rộng trong nhóm smallcap vẫn khá tích cực, với 104 mã tăng/74 mã giảm. Tuy nhiên chỉ có 35 mã tăng được trên 2%, 7 mã kịch trần. Hàng loạt cổ phiếu bị chốt lời mạnh trở lại, ép giá tụt giảm đáng kể. Thống kê với 192 mã trong nhóm smallcap, gần 100 mã bị ép tụt khỏi đỉnh từ 2% trở lên, nhiều mã đảo chiều từ tăng mạnh sang giảm mạnh như QCG, NKG, DPG, VNE, TEG, TTA... biên độ tụt giảm so với đỉnh từ 4-7%, thậm chí 8-9% như DTA, UDC...

Ngay cả những cổ phiếu vẫn đang tăng khá và thanh khoản cao đến hết phiên sáng như LCG, BCG, LDG, HQC, AGR, EVG... thì biên độ tụt giá cũng từ 1,5% đến trên 3%.

Biên độ dao động rộng và giá dễ đảo chiều một phần do thanh khoản của nhóm smallcap quá yếu. Tổng giá trị khớp của rổ này mới đạt gần 2.561 tỷ đồng, tức là tương đương khoảng 35% so với mức trung bình hàng ngày so với tuần trước. NKG đang là cổ phiếu thanh khoản nhất rổ với 249,5 tỷ đồng thì giá lao dốc giảm 3,71% so với tham chiếu. Nhóm IJC, TTA, DPG cũng thuộc top 10 thanh khoản của rổ và giá đang đỏ, biên độ giảm so với đỉnh trên 3%. Dòng tiền rút khỏi các cổ phiếu vốn hóa nhỏ khá rõ và là tình trạng chung. Sàn UpCoM sáng nay cũng mới giao dịch 1,4 ngàn tỷ đồng.

Trong khi đó thanh khoản chung sáng nay có dấu hiệu tăng trở lại khá tốt. Hai sàn niêm yết khớp lệnh thành công 21.986 tỷ đồng, tăng 35% so với sáng hôm qua. HoSE tăng giao dịch 38%, đạt 19.877 tỷ đồng.

Thanh khoản đang chạy vào các cổ phiếu blue-chips và Midcap sàn HoSE. Rổ Vn30 đã giao dịch gần gấp đôi sáng hôm qua, đạt 8.724,4 tỷ đồng. Các blue-chips được dẫn dắt bởi nhóm cổ phiếu ngân hàng, đang tăng 1,14% so với tham chiếu, kéo theo VN-Index tăng 1%. Độ rộng của nhóm VN30 rất tốt nhờ 21 mã tăng/9 mã giảm.

Cổ phiếu ngân hàng chiếm trọn 10 vị trí lôi kéo VN-Index mạnh nhất. Dẫn đầu là VCB tăng 2,62%, TCB tăng 2,47%, VIB tăng 6,68%, MBB tăng 3,98%, VPB tăng 2,34%, CTG tăng 1,91%, STB tăng 5,61%, HDB tăng 4,56%, OCB tăng 6,96%, BID tăng 1,45%. 10 cổ phiếu ngân hàng này cộng cho VN-Index khoảng 11 điểm trong tổng mức tăng 14,61 điểm.

Cổ phiếu ngân hàng đã quay lại làm trụ.

Chỉ số chính chốt phiên sáng đạt 1.478,24 điểm, nếu tính theo giá đóng cửa thì đã là đỉnh cao lịch sử mới. Tuy nhiên biên độ cao nhất chỉ số đạt được tuần trước là 1.482,87 điểm. VN-Index hoàn toàn có thể vượt đỉnh khi sáng nay chưa có sự giúp sức của HPG giảm 1,21%, MSN giảm 1,09%, VIC giảm 0,63%, VHM giảm 0,24%.

Dòng tiền đang có sự dịch chuyển hợp lý khi làn sóng đầu cơ hạ nhiệt đáng kể. Cổ phiếu tài chính đang hút tiền trở lại. Dẫn đầu giao dịch sáng nay là TCB với 1.456,5 tỷ đồng, STB với 1.229,7 tỷ, SSI với 889 tỷ đồng. Trong Top 10 giá trị khớp lệnh cả 3 sàn, cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán chiếm 8 mã.

Nhà đầu tư nước ngoài sáng nay quay ra bán ròng khá lớn. Sàn HoSE đang bị rút ròng 481,8 tỷ đồng. Bất ngờ là cổ phiếu tài chính lại bị bán ròng khá mạnh. Dẫn đầu là VPB với 142,9 tỷ, VCI với 77,8 tỷ, HCM với 68,8 tỷ, SSI với 43 tỷ, TPB với 30 tỷ. Phía mua có STB +48 tỷ, VHM +31 tỷ, CTG +28 tỷ, VRE +22 tỷ đồng.