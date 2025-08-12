Thứ Sáu, 15/08/2025

Trang chủ Chứng khoán

Tiền quá mạnh, VN-Index phục hồi ngược lên đỉnh cao mới

Kim Phong

12/08/2025, 15:49

Áp lực chốt lời chỉ đủ sức kiềm chế thị trường trong khoảng nửa đầu phiên chiều nay. Bất chấp lượng cổ phiếu về ngày càng nhiều, dòng tiền bắt đáy cũng càng mạnh. VN-Index leo dốc tích cực về cuối và đóng cửa ở mức cao nhất phiên.

VN-Index chính thức đóng cửa trên mốc 1600 điểm.
VN-Index chính thức đóng cửa trên mốc 1600 điểm.

Chỉ số tăng 0,71% lúc đóng cửa, tương đương 11,36 điểm lên mức 1608,22 điểm. Đây là lần đầu tiên VN-Index đóng cửa trên mức 1600 điểm. Biên độ dao động rộng nhất của chỉ số trong ngày hôm nay tới hơn 17 điểm.

Đầu phiên chiều thậm chí VN-Index có lúc tụt xuống dưới mức 1600 điểm, độ rộng chỉ còn 103 mã tăng/22 mã giảm. Tuy nhiên cuối phiên là 176 mã tăng/156 mã giảm. Như vậy số lượng cổ phiếu phục hồi khá nhiều.

Dĩ nhiên về mặt điểm số, VN-Index vẫn phụ thuộc chính vào các blue-chips. Nhóm cổ phiếu ngân hàng chiều nay phục hồi mạnh mẽ. LPB là cổ phiếu đột biến nhất, chốt phiên sáng mới tăng nhẹ 0,56%, sau đó lình xình suốt buổi chiều để đột nhiên bùng nổ trong khoảng 5 phút cuối. LPB đóng cửa tăng vọt 6,28%, trở thành cổ phiếu mạnh nhất nhóm ngân hàng. MBB bùng nổ kém hơn, chiều nay chỉ tăng thêm 1,73% so với giá chốt buổi sáng, chốt trên tham chiếu 1,89%. Tuy nhiên MBB nhận dòng tiền khổng lồ, đẩy thanh khoản chiều nay tới 1.193,2 tỷ đồng và cả phiên đạt 1.181,1 tỷ đồng.

Nhiều cổ phiếu ngân hàng khác cũng diễn biến tốt phiên chiều: BID tăng thêm 0,85%, chốt phiên tăng 3,23%. CTG tăng thêm 1,69%, đảo chiều vượt tham chiếu 1,05%. HDB tăng thêm 1,58%, mở rộng thành tăng 3,58%. STB tăng thêm 1,31%, đảo chiều cuối phiên thành +0,56%. Ngược lại ACB, SHB, VCB, VIB lại tụt giá. Dù vậy trong 10 cổ phiếu đỡ 9,4 điểm trong tổng mức tăng 11,36 điểm của VN-Index thì có 6 mã ngân hàng, đem về gần 7 điểm.

Rổ VN30 chiều nay ghi nhận tới 22 cổ phiếu tăng giá so với mức chốt buổi sáng. Tuy vậy số còn lại cải thiện không nhiều. VN30-Index đóng cửa tăng 0,77% với 19 mã tăng/9 mã giảm, thanh khoản chiều nay còn giảm nhẹ gần 3% so với buổi sáng.

Dòng tiền đang tạo sự phân hóa đáng kể trong diễn biến giá cổ phiếu.
Dòng tiền đang tạo sự phân hóa đáng kể trong diễn biến giá cổ phiếu.

Mặc dù diễn biến phiên chiều có nhiều thời điểm khó khăn, VN-Index hai lần sụt xuống vùng đỏ nhưng tổng thể khả năng nâng đỡ của dòng tiền là tốt. Thanh khoản sàn HoSE chiều nay vẫn tương đương buổi sáng với 21.912 tỷ đồng. Trong 9 cổ phiếu đạt thanh khoản vượt ngàn tỷ đồng thì duy nhất SSI giảm 2% và SHB giảm 1,05%, còn lại là tăng. Một số mã trong nhóm này còn tăng cực tốt như HPG tăng 1,24%, MBB tăng 1,89%, CII tăng 6,79%, FPT tăng 1,03%, MSN tăng 1,95%, PDR tăng 5,29%.

Sức mạnh của dòng tiền cũng nâng mặt bằng giá cổ phiếu đáng kể. Dù độ rộng tổng thể khá cân bằng (176 mã tăng/156 mã giảm) nhưng số lượng cổ phiếu tăng trên 2% lúc đóng cửa tới 63 mã (phiên sáng là 31 mã). Số kịch trần từ 3 mã tăng lên 13 mã. Nhóm VN30 chỉ đóng góp 4 mã trong số tăng vượt 2%, phần còn lại thuộc nhóm vừa và nhỏ.

So với hôm qua, thanh khoản rổ VN30 giảm nhẹ 6% nhưng Midcap tăng 5,3%, Smallcap tăng 12,8%. Tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE giảm 1,3%. Như vậy ở góc độ nào đó nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ đã bù đắp thanh khoản. CII, PDR, VIX, GEX, VSC, POW… là các đại diện thanh khoản rất lớn và giá cũng tăng mạnh.

Ở nhóm giảm giá, VN-Index cũng có 71 cổ phiếu rơi hơn 1%. Ngoài sự xuất hiện của hai cổ phiếu thanh khoản ngàn tỷ là SSI và SHB, một số mã tầm trung cũng chịu sức ép rõ rệt: GEX giảm 2% với 880,7 tỷ đồng; VND giảm 2,23% với 626,8 tỷ; HCM giảm 1,25% với 420,7 tỷ; EIB giảm 1,08% với 319,6 tỷ; ORS giảm 1,97% với 145,9 tỷ; OCB giảm 1,16% với 134,1 tỷ; VPI giảm 1,66% với 103,1 tỷ.

Nhà đầu tư nước ngoài chiều nay mua bán cân bằng với mức ròng khoảng -14 tỷ đồng trên HoSE. Tuy nhiên phiên sáng khối này đã bán ròng tới 674,7 tỷ đồng. Đây là phiên bán ròng quy mô lớn thứ 3 liên tiếp với tổng giá trị khoảng 2.070 tỷ đồng.

