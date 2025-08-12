Tiền quá mạnh, VN-Index phục hồi ngược lên đỉnh cao mới
Kim Phong
12/08/2025, 15:49
Áp lực chốt lời chỉ đủ sức kiềm chế thị trường trong khoảng nửa đầu phiên chiều nay. Bất chấp lượng cổ phiếu về ngày càng nhiều, dòng tiền bắt đáy cũng càng mạnh. VN-Index leo dốc tích cực về cuối và đóng cửa ở mức cao nhất phiên.
Chỉ số tăng 0,71% lúc đóng cửa, tương đương 11,36 điểm lên mức
1608,22 điểm. Đây là lần đầu tiên VN-Index đóng cửa trên mức 1600 điểm. Biên độ
dao động rộng nhất của chỉ số trong ngày hôm nay tới hơn 17 điểm.
Đầu phiên chiều thậm chí VN-Index có lúc tụt xuống dưới mức
1600 điểm, độ rộng chỉ còn 103 mã tăng/22 mã giảm. Tuy nhiên cuối phiên là 176
mã tăng/156 mã giảm. Như vậy số lượng cổ phiếu phục hồi khá nhiều.
Dĩ nhiên về mặt điểm số, VN-Index vẫn phụ thuộc chính vào các
blue-chips. Nhóm cổ phiếu ngân hàng chiều nay phục hồi mạnh mẽ. LPB là cổ phiếu
đột biến nhất, chốt phiên sáng mới tăng nhẹ 0,56%, sau đó lình xình suốt buổi
chiều để đột nhiên bùng nổ trong khoảng 5 phút cuối. LPB đóng cửa tăng vọt
6,28%, trở thành cổ phiếu mạnh nhất nhóm ngân hàng. MBB bùng nổ kém hơn, chiều
nay chỉ tăng thêm 1,73% so với giá chốt buổi sáng, chốt trên tham chiếu 1,89%.
Tuy nhiên MBB nhận dòng tiền khổng lồ, đẩy thanh khoản chiều nay tới 1.193,2 tỷ
đồng và cả phiên đạt 1.181,1 tỷ đồng.
Nhiều cổ phiếu ngân hàng khác cũng diễn biến tốt phiên chiều:
BID tăng thêm 0,85%, chốt phiên tăng 3,23%. CTG tăng thêm 1,69%, đảo chiều vượt
tham chiếu 1,05%. HDB tăng thêm 1,58%, mở rộng thành tăng 3,58%. STB tăng thêm
1,31%, đảo chiều cuối phiên thành +0,56%. Ngược lại ACB, SHB, VCB, VIB lại tụt
giá. Dù vậy trong 10 cổ phiếu đỡ 9,4 điểm trong tổng mức tăng 11,36 điểm của
VN-Index thì có 6 mã ngân hàng, đem về gần 7 điểm.
Rổ VN30 chiều nay ghi nhận tới 22 cổ phiếu tăng giá so với mức
chốt buổi sáng. Tuy vậy số còn lại cải thiện không nhiều. VN30-Index đóng cửa tăng
0,77% với 19 mã tăng/9 mã giảm, thanh khoản chiều nay còn giảm nhẹ gần 3% so với
buổi sáng.
Mặc dù diễn biến phiên chiều có nhiều thời điểm khó khăn,
VN-Index hai lần sụt xuống vùng đỏ nhưng tổng thể khả năng nâng đỡ của dòng tiền
là tốt. Thanh khoản sàn HoSE chiều nay vẫn tương đương buổi sáng với 21.912 tỷ đồng.
Trong 9 cổ phiếu đạt thanh khoản vượt ngàn tỷ đồng thì duy nhất SSI giảm 2% và
SHB giảm 1,05%, còn lại là tăng. Một số mã trong nhóm này còn tăng cực tốt như
HPG tăng 1,24%, MBB tăng 1,89%, CII tăng 6,79%, FPT tăng 1,03%, MSN tăng 1,95%,
PDR tăng 5,29%.
Sức mạnh của dòng tiền cũng nâng mặt bằng giá cổ phiếu đáng
kể. Dù độ rộng tổng thể khá cân bằng (176 mã tăng/156 mã giảm) nhưng số lượng cổ
phiếu tăng trên 2% lúc đóng cửa tới 63 mã (phiên sáng là 31 mã). Số kịch trần từ
3 mã tăng lên 13 mã. Nhóm VN30 chỉ đóng góp 4 mã trong số tăng vượt 2%, phần còn
lại thuộc nhóm vừa và nhỏ.
So với hôm qua, thanh khoản rổ VN30 giảm nhẹ 6% nhưng Midcap
tăng 5,3%, Smallcap tăng 12,8%. Tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE giảm 1,3%. Như
vậy ở góc độ nào đó nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ đã bù đắp thanh khoản. CII, PDR, VIX,
GEX, VSC, POW… là các đại diện thanh khoản rất lớn và giá cũng tăng mạnh.
Ở nhóm giảm giá, VN-Index cũng có 71 cổ phiếu rơi hơn 1%.
Ngoài sự xuất hiện của hai cổ phiếu thanh khoản ngàn tỷ là SSI và SHB, một số mã
tầm trung cũng chịu sức ép rõ rệt: GEX giảm 2% với 880,7 tỷ đồng; VND giảm
2,23% với 626,8 tỷ; HCM giảm 1,25% với 420,7 tỷ; EIB giảm 1,08% với 319,6 tỷ; ORS
giảm 1,97% với 145,9 tỷ; OCB giảm 1,16% với 134,1 tỷ; VPI giảm 1,66% với 103,1
tỷ.
Nhà đầu tư nước ngoài chiều nay mua bán cân bằng với mức ròng
khoảng -14 tỷ đồng trên HoSE. Tuy nhiên phiên sáng khối này đã bán ròng tới
674,7 tỷ đồng. Đây là phiên bán ròng quy mô lớn thứ 3 liên tiếp với tổng giá trị
khoảng 2.070 tỷ đồng.
Blog chứng khoán: Điểm số giảm nhẹ, cổ phiếu “đi” nặng
Thị trường bị xả mạnh hôm nay và càng về cuối lực bán hạ giá càng lớn. Tuy VNI điều chỉnh nhẹ nhưng cổ phiếu giảm sâu trên diện rộng. Có vẻ tâm lý hi vọng nhịp hồi buổi chiều đã trở thành cái bẫy.
Lần thứ 2 HOSE nhắc nhở GIL chậm nộp báo cáo tài chính quý 2/2025
Ngày 7/8, HOSE đã nhắc nhở GIL chậm nộp Báo cáo tài chính quý 2/2025 (mẹ và hợp nhất) và tới ngày 13/8, HOSE vẫn chưa nhận được báo cáo.
Lợi nhuận giảm, quỹ ngoại giảm tỷ lệ sở hữu tại VTO xuống 6%
Trong hai phiên ngày 13 và 14/08, các quỹ thuộc Công ty TNHH quản lý quỹ KIM Việt Nam đã bán tổng cộng 1 triệu cổ phiếu VTO.
Xả hàng trọn phiên, thanh khoản hơn 65,5 ngàn tỷ, khối ngoại rút tiền kỷ lục
Thói quen “sáng giảm chiều tăng” đã bị phá vỡ trong phiên cuối tuần khi sức ép bán ra đã tăng liên tục và đẩy thị trường càng về cuối càng kém. VN-Index tuy chỉ mất 0,65% nhưng chỉ riêng số cổ phiếu giảm quá 2% đã tới 130 mã. Điều này cho thấy thiệt hại rất lớn ở cổ phiếu mà chỉ số không phản ánh hết.
BCG Energy 2025: Đẩy mạnh tái cấu trúc, mục tiêu lợi nhuận 211 tỷ đồng
Ngày 14/8/2025, Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần BCG Energy (UPCoM: BGE) đã diễn ra theo hình thức trực tuyến với tỷ lệ cổ đông tham dự hơn 80%, thể hiện sự quan tâm sát sao của cổ đông trong bối cảnh doanh nghiệp vừa trải qua giai đoạn biến động...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: