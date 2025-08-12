Blog chứng khoán: Dòng tiền vẫn cuốn giá lên

Những đợt chốt lời vẫn chưa đủ mạnh để “khuất phục” dòng tiền bắt đáy. Diễn biến phục hồi chiều nay cho thấy kỳ vọng vẫn còn rất cao, vì sẵn sàng mua ở vùng này tức là phải trông đợi thị trường còn lên cao nữa.
VNI cuối cùng cũng chốt trên 1600 điểm, thỏa mãn mơ ước tưởng
như “viển vông” ở thời điểm 1400. Tuy nhiên khi đã vượt 1600 thì kỳ vọng có thể
còn hướng tới những con số cao hơn nữa, ví dụ 1800. Nếu nhìn lại các báo cáo hàng
tháng thậm chí là hồi đầu năm của nhiều công ty chứng khoán, không ai nghĩ tới
mốc này.
Điều quan trọng nhất là dòng tiền mạnh ngoài sức tưởng tượng
ở các thời điểm trước. Tính đến hôm nay đã là tuần thứ 6 liên tiếp giá trị khớp
lệnh trung bình HSX và HNX vượt qua mốc 30k tỷ/ngày dù không tính thỏa thuận.
Thậm chí ngưỡng 40k tỷ/ngày được coi là chuyện bình thường. Dòng tiền mạnh mẽ này
hấp thụ rất tốt khối lượng chốt lời trên đường tăng và tạo được hiệu ứng phục hồi.
Diễn biến của phiên hôm nay cũng tương tự các ngày vừa qua, đều
xuất hiện trước một nhịp xả hàng ép giá lẫn chỉ số tụt xuống, nhưng biến động
không quá lớn, sau đó tiền vào đẩy dần lên. Kiểu điều chỉnh intraday như vậy
thường là tín hiệu của sức mạnh. Dĩ nhiên sức mạnh này khó có thể đồng đều, hôm
nay mức độ phân hóa rõ hơn. Nhóm chứng khoán suy yếu nhiều trong khi ngân hàng
cũng mã tăng mã giảm, bất động sản nhiều cổ phiếu bị chốt mạnh…
Đây vẫn là hiệu ứng của dòng tiền vào ra liên tục làm thay đổi
cung cầu ở cổ phiếu/nhóm cổ phiếu cụ thể. Điểm tích cực là chốt xong tiền lại
xoay chuyển chứ không nghỉ nên vẫn tạo ra các cơ hội khác. Sức hấp dẫn này là yếu
tố “giữ nhiệt”.
Do hiện VNI đã lên đỉnh cao lịch sử mới nên các dự phóng ngắn
hạn dựa trên phân tích kỹ thuật sẽ khó hơn. Chỉ có thể dựa vào vận động của dòng
tiền để “dò đỉnh” mà lúc này điều bất ngờ nhất chính là tiền. Khả năng duy trì
mức thanh khoản cực cao trong thời gian dài như vậy và những phiên xả 70-80k tỷ
cũng không đủ “kết liễu” xu hướng thì chỉ có thể bám vào vận động giá và nương
theo dao động để kích hoạt các ngưỡng chặn lãi.
Nhóm cổ phiếu blue-chips phân hóa mạnh và nhiều cổ phiếu điều
chỉnh ngắn hạn hoặc đi vào tích lũy nên VN30 vận động chậm. Phái sinh do đó cũng
gia tăng mức chiết khấu. Nửa đầu phiên sáng F1 chấp nhận basis trung bình tới hơn
7 điểm nên khi tạo 3 đỉnh quanh 1756 rất khó tìm điểm vào Short, nhất là khi
ngưỡng dự kiến tới 1758.xx. Đây lại là nhịp giảm mạnh nhất ngày của VN30 cũng
như của F1. Nói chung chỉ có những ai chủ động được ở nhịp xả này mới có thể bắt
sóng xuống. Ở chiều tăng thì dễ đoán hơn một chút khi VN30 retest 1742.xx lần
thứ 2 thì F1 co basis mạnh. Đó là tín hiệu vào Long. Quả nhiên VN30 được kéo lên
mạnh sau đó nhưng F1 phải đến vài phút cuối mới chạy theo mà biên độ cũng hạn
chế.
Với dòng tiền còn dồi dào, khả năng thị trường vẫn tiếp tục đi
lên chậm và chỉ có cổ phiếu vừa tới nhỏ mới đạt biên độ tốt. Chiến lược vẫn là
chờ đợi, Long/Short linh hoạt với phái sinh cho đỡ cảm giác lệch sóng!
VN30 đóng cửa tại mốc 1755.25. Cản gần nhất ngày mai là
1760; 1771; 1784; 1792; 1802. Hỗ trợ 1743; 1733; 1724; 1711.
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: