Blog chứng khoán: Dòng tiền vẫn cuốn giá lên

Những đợt chốt lời vẫn chưa đủ mạnh để “khuất phục” dòng tiền bắt đáy. Diễn biến phục hồi chiều nay cho thấy kỳ vọng vẫn còn rất cao, vì sẵn sàng mua ở vùng này tức là phải trông đợi thị trường còn lên cao nữa.

VNI cuối cùng cũng chốt trên 1600 điểm, thỏa mãn mơ ước tưởng như “viển vông” ở thời điểm 1400. Tuy nhiên khi đã vượt 1600 thì kỳ vọng có thể còn hướng tới những con số cao hơn nữa, ví dụ 1800. Nếu nhìn lại các báo cáo hàng tháng thậm chí là hồi đầu năm của nhiều công ty chứng khoán, không ai nghĩ tới mốc này.

Điều quan trọng nhất là dòng tiền mạnh ngoài sức tưởng tượng ở các thời điểm trước. Tính đến hôm nay đã là tuần thứ 6 liên tiếp giá trị khớp lệnh trung bình HSX và HNX vượt qua mốc 30k tỷ/ngày dù không tính thỏa thuận. Thậm chí ngưỡng 40k tỷ/ngày được coi là chuyện bình thường. Dòng tiền mạnh mẽ này hấp thụ rất tốt khối lượng chốt lời trên đường tăng và tạo được hiệu ứng phục hồi.

Diễn biến của phiên hôm nay cũng tương tự các ngày vừa qua, đều xuất hiện trước một nhịp xả hàng ép giá lẫn chỉ số tụt xuống, nhưng biến động không quá lớn, sau đó tiền vào đẩy dần lên. Kiểu điều chỉnh intraday như vậy thường là tín hiệu của sức mạnh. Dĩ nhiên sức mạnh này khó có thể đồng đều, hôm nay mức độ phân hóa rõ hơn. Nhóm chứng khoán suy yếu nhiều trong khi ngân hàng cũng mã tăng mã giảm, bất động sản nhiều cổ phiếu bị chốt mạnh…

Đây vẫn là hiệu ứng của dòng tiền vào ra liên tục làm thay đổi cung cầu ở cổ phiếu/nhóm cổ phiếu cụ thể. Điểm tích cực là chốt xong tiền lại xoay chuyển chứ không nghỉ nên vẫn tạo ra các cơ hội khác. Sức hấp dẫn này là yếu tố “giữ nhiệt”.

Do hiện VNI đã lên đỉnh cao lịch sử mới nên các dự phóng ngắn hạn dựa trên phân tích kỹ thuật sẽ khó hơn. Chỉ có thể dựa vào vận động của dòng tiền để “dò đỉnh” mà lúc này điều bất ngờ nhất chính là tiền. Khả năng duy trì mức thanh khoản cực cao trong thời gian dài như vậy và những phiên xả 70-80k tỷ cũng không đủ “kết liễu” xu hướng thì chỉ có thể bám vào vận động giá và nương theo dao động để kích hoạt các ngưỡng chặn lãi.

Nhóm cổ phiếu blue-chips phân hóa mạnh và nhiều cổ phiếu điều chỉnh ngắn hạn hoặc đi vào tích lũy nên VN30 vận động chậm. Phái sinh do đó cũng gia tăng mức chiết khấu. Nửa đầu phiên sáng F1 chấp nhận basis trung bình tới hơn 7 điểm nên khi tạo 3 đỉnh quanh 1756 rất khó tìm điểm vào Short, nhất là khi ngưỡng dự kiến tới 1758.xx. Đây lại là nhịp giảm mạnh nhất ngày của VN30 cũng như của F1. Nói chung chỉ có những ai chủ động được ở nhịp xả này mới có thể bắt sóng xuống. Ở chiều tăng thì dễ đoán hơn một chút khi VN30 retest 1742.xx lần thứ 2 thì F1 co basis mạnh. Đó là tín hiệu vào Long. Quả nhiên VN30 được kéo lên mạnh sau đó nhưng F1 phải đến vài phút cuối mới chạy theo mà biên độ cũng hạn chế.

Với dòng tiền còn dồi dào, khả năng thị trường vẫn tiếp tục đi lên chậm và chỉ có cổ phiếu vừa tới nhỏ mới đạt biên độ tốt. Chiến lược vẫn là chờ đợi, Long/Short linh hoạt với phái sinh cho đỡ cảm giác lệch sóng!

VN30 đóng cửa tại mốc 1755.25. Cản gần nhất ngày mai là 1760; 1771; 1784; 1792; 1802. Hỗ trợ 1743; 1733; 1724; 1711.

