Thứ Sáu, 15/08/2025

Trang chủ Chứng khoán

Legamex bị hủy tư cách công ty đại chúng

Hà Anh

12/08/2025, 15:51

Quyết định này dựa trên đề nghị từ chính Legamex vào ngày 15/07, sau khi nội dung được Đại hội đông cổ đông thường niên 2025 thông qua với tỷ lệ 100% quyền biểu quyết.

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Công ty cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu - Legamex (mã LGM-UPCoM) vừa được thông báo hủy tư cách công ty đại chúng.

Ngày 07/08, Legamex cho biết đã nhận được công văn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc hủy tư cách công ty đại chúng từ ngày 28/04/2025 và quyết định này dựa trên đề nghị từ chính Legamex vào ngày 15/07, sau khi nội dung được Đại hội đông cổ đông thường niên 2025 thông qua với tỷ lệ 100% quyền biểu quyết.

Trước đó vào ngày 25/7, ông Đinh Văn Chiến, cổ đông lớn của LGM đã mua 90.000 cổ phiếu và nâng số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch lên 892.470 cổ phiếu, chiếm 7,54% tại LGM.

Trước đó, Hội đồng Quản trị Legamex đã quyết định tạm dừng sản xuất gia công từ tháng 5 để giảm lỗ, giảm áp lực tài chính thời gian tới.

Công ty cho biết sẽ khôi phục hoạt động sản xuất gia công khi thị trường dệt may trong nước và thế giới hồi phục, nguồn lực doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện theo quy định.

Theo giới thiệu, Legamex là công ty thành viên trong hệ thống của Công ty Cổ phần dệt may Gia Định, được thành lập từ năm 1986, đến nay đã gần 40 năm. Tiền thân là xí nghiệp may mặc xuất khẩu trực thuộc UBND Quận 10 (TPHCM), công ty chuyên sản xuất gia công giày da, hàng may mặc xuất khẩu sang Liên Xô và một số nước khác.

Năm 2005, Legamex chính thức trở thành công ty cổ phần. Cổ phiếu LGM được giao dịch lần đầu trên UPCoM vào năm 2019 với giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 7.400 đồng/cổ phiếu.

Công ty đã thua lỗ 6 năm liên tiếp, bắt đầu từ năm 2019 với mức lỗ 1,4 tỷ (năm 2018 lãi hơn 8,13 tỷ); năm 2020 công ty hơn 11 tỷ; năm 2021 lỗ hơn 19 tỷ; năm 2022 lỗ hơn 12,7 tỷ, năm 2023 có mức lỗ kỷ lục gần 63 tỷ đồng và tiếp tục lỗ hơn 33 tỷ đồng năm 2024 và nâng tổng lỗ lũy kế năm 2024 vượt 166 tỷ đồng; Vốn chủ sở hữu âm 78,8 tỷ đồng.

Tại ngày 31/12/2024, các khoản nợ ngắn hạn của công ty đã vượt quá tài sản ngắn hạn của công ty với số tiền là 121,3 tỷ đồng. Bên kiểm toán cho biết những điều kiện này, cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Công ty.

Tuy nhiên, công ty đảm bảo sẽ thanh toán các khoản nợ khi đến hạn và không có kế hoạch giải thể trong năm sau.

Cũng tại ngày 31/12/2024, nợ phải trả cuối 2024 của LGM gần 158 tỷ đồng, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn lên tới 88,8 tỷ đồng, gấp 4,8 lần đầu năm (18,5 tỷ).

Chốt phiên giao dịch ngày 11/8, giá cổ phiếu này giảm 3,33% còn 14.500 đồng/cổ phiếu.

Legamex

