CII phát hành thành công gần 77 triệu cổ phiếu thưởng, tăng vốn điều lệ lên hơn 6.249 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (mã CII-HOSE) công bố báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Theo đó, CII đã phát hành công hơn 76,7 triệu cổ phiếu thưởng cho 42.311 cổ đông của công ty, còn lại 2.461 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ, nhằm tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của công ty.

Tỷ lệ thực hiện quyền là 100:14, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách sẽ được nhận 14 cổ phiếu mới phát hành thêm. Cổ phiếu được tự do chuyển nhượng. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu trong tháng 8/2025.

Tổng giá phát hành tính theo mệnh giá hơn 767,4 tỷ đồng, nguồn vốn được lấy từ thặng dư vốn cổ phần, quỹ đầu tư phát triển và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024.

Sau đợt phát hành này, số lượng cổ phiếu đang lưu hành của CII tăng từ gần 548,2 triệu cổ phiếu lên gần hơn 624,9 triệu cổ phiếu, tương đương vốn điều lệ tăng từ gần 5.481 tỷ đồng lên mức hơn 6.249 tỷ đồng.

Kết thúc quý 2/2025, CII ghi nhận lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 110,2 tỷ đồng (trong khi cùng ky lãi 112,8 tỷ đồng). Nguyên nhân là do công ty tiếp tục duy trì hoạt động sản xuất ổn định do đo, lợi nhuận không có nhiều biến động so với cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, doanh thu thuần của CII đạt gần 1.446,6 tỷ đồng, giảm 8,3% so với 6 tháng đầu năm 2024 (1.577 tỷ đồn); lợi nhuận sau thuế đạt hơn 205,8 tỷ đồng, giảm 53,8% (445 tỷ đồng).

Được biết ngày 10/7/2025, công ty đã phát hành công trái phiếu CII12502 với tổng mệnh giá là 300 tỷ. Toàn bộ số tiền này được sử dụng để góp vốn vào Công ty TNHH MTV Thương mại và Đầu tư CII (CII Invest).

Chốt phiên ngày 12/8, giá cổ phiếu CII tăng 6,79% lên 20.450 đồng/cổ phiếu.