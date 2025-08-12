Thứ Sáu, 15/08/2025

Trang chủ Chứng khoán

CII phát hành thành công gần 77 triệu cổ phiếu thưởng, tăng vốn điều lệ lên hơn 6.249 tỷ đồng

Hà Anh

12/08/2025, 15:53

Tổng giá phát hành tính theo mệnh giá hơn 767,4 tỷ đồng, nguồn vốn được lấy từ thặng dư vốn cổ phần, quỹ đầu tư phát triển và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024.

Sơ đồ giá cổ phiếu CII trên TradingView.
Sơ đồ giá cổ phiếu CII trên TradingView.

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (mã CII-HOSE) công bố báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Theo đó, CII đã phát hành công hơn 76,7 triệu cổ phiếu thưởng cho 42.311 cổ đông của công ty, còn lại 2.461 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ, nhằm tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của công ty.

Tỷ lệ thực hiện quyền là 100:14, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách sẽ được nhận 14 cổ phiếu mới phát hành thêm. Cổ phiếu được tự do chuyển nhượng. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu trong tháng 8/2025.

Tổng giá phát hành tính theo mệnh giá hơn 767,4 tỷ đồng, nguồn vốn được lấy từ thặng dư vốn cổ phần, quỹ đầu tư phát triển và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024.

Sau đợt phát hành này, số lượng cổ phiếu đang lưu hành của CII tăng từ gần 548,2 triệu cổ phiếu lên gần hơn 624,9 triệu cổ phiếu, tương đương vốn điều lệ tăng từ gần 5.481 tỷ đồng lên mức hơn 6.249 tỷ đồng.

Kết thúc quý 2/2025, CII ghi nhận lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 110,2 tỷ đồng (trong khi cùng ky lãi 112,8 tỷ đồng). Nguyên nhân là do công ty tiếp tục duy trì hoạt động sản xuất ổn định do đo, lợi nhuận không có nhiều biến động so với cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, doanh thu thuần của CII đạt gần 1.446,6 tỷ đồng, giảm 8,3% so với 6 tháng đầu năm 2024 (1.577 tỷ đồn); lợi nhuận sau thuế đạt hơn 205,8 tỷ đồng, giảm 53,8% (445 tỷ đồng).

Được biết ngày 10/7/2025, công ty đã phát hành công trái phiếu CII12502 với tổng mệnh giá là 300 tỷ. Toàn bộ số tiền này được sử dụng để góp vốn vào Công ty TNHH MTV Thương mại và Đầu tư CII (CII Invest).

Chốt phiên ngày 12/8, giá cổ phiếu CII tăng 6,79% lên 20.450 đồng/cổ phiếu.

Tổng Giám đốc Vinasun trở thành cổ đông lớn của công ty

Tổng Giám đốc Vinasun trở thành cổ đông lớn của công ty

Ngày 12/8, ông Thành thông báo đã mua thêm được 500.000 cổ phiếu và nâng số lượng cổ phiếu từ hơn 3,39 triệu cổ phiếu, chiếm 4,99% lên hơn 3,89 triệu cổ phiếu, chiếm 5,73% và trở thành cổ đông lớn của VNS.

Doanh nghiệp tài sản lớn, giá cổ phiếu PRT vẫn thấp hơn giá trị sổ sách

Doanh nghiệp tài sản lớn, giá cổ phiếu PRT vẫn thấp hơn giá trị sổ sách

Với một danh mục tài sản đa dạng và tình hình tài chính lành mạnh và tiềm năng khai thác quỹ đất lớn, thế nhưng cổ phiếu của Tổng Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương (Mã chứng khoán: PRT) lại đang giao dịch với mức giá thấp hơn giá trị thực rất nhiều. Điều này mở ra cơ hội đầu tư hấp dẫn cho những ai biết nắm bắt…

Sau khi thắng lớn trong tháng 7, 23 quỹ cổ phiếu "rút quân" tăng tỷ trọng tiền mặt

Sau khi thắng lớn trong tháng 7, 23 quỹ cổ phiếu “rút quân” tăng tỷ trọng tiền mặt

Số lượng quỹ mở tăng tỷ trọng tiền áp đảo với tỷ lệ 23/34 quỹ, bao gồm nhiều quỹ có quy mô tài sản ròng lớn như VFMVSF, VLGF, DCDS, phản ánh sự thận trọng gia tăng của các nhà quản lý quỹ trong bối cảnh VN-Index vượt 1500 điểm...

Thị trường bùng nổ, quỹ cổ phiếu báo hiệu suất tăng gấp đôi VN-Index, gấp ba lãi tiền gửi

Thị trường bùng nổ, quỹ cổ phiếu báo hiệu suất tăng gấp đôi VN-Index, gấp ba lãi tiền gửi

Có 24/71 quỹ đạt hiệu suất trên 10%, nổi bật ở nhóm ETF ngoại quy mô lớn và các quỹ chủ động như PYN Elite, DCDS, VFMVSF...

S&P 500 lập kỷ lục mới dù báo cáo PPI nóng hơn dự báo, giá dầu cao nhất 1 tuần

S&P 500 lập kỷ lục mới dù báo cáo PPI nóng hơn dự báo, giá dầu cao nhất 1 tuần

Thị trường chứng khoán Mỹ giằng co trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (14/8) và kết thúc phiên trong trạng thái không đồng nhất của các chỉ số, khi các nhà đầu tư nhảy vào bắt đáy từ giữa phiên bất chấp số liệu lạm phát nóng hơn kỳ vọng...

Quảng trường Hàm Rồng (Thanh Hóa) thành đường đua quốc gia

Nguyên nhân khiến hàng chục nghìn viên chức xin nghỉ việc

Sức ép nặng dần, VN-Index mất sạch điểm tăng, cầu bắt đáy đang chống đỡ

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 7/2025

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: