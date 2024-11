Từ của năm 2024 "manifest" có nghĩa là gì?

Từ "manifest" (tạm dịch: biểu minh) được tra cứu gần 130.000 lần trên từ điển trực tuyến Cambridge và do đó được từ điển này chọn làm từ của năm 2024. Bà Wendalyn Nichols, Giám đốc xuất bản của Cambridge Dictionary - cho biết việc lựa chọn từ của năm dựa trên "dữ liệu người dùng, tinh thần thời đại và ngôn ngữ". "Manifest" là từ hàm ý việc "suy nghĩ và tưởng tượng về mục tiêu cho đến khi nó trở thành hiện thực". Giới chuyên gia đánh giá cao về từ mang ý nghĩa vô cùng tích cực này.

Trong thời gian gần đây, "manifest" được sử dụng trong "các phương pháp như hình dung và khẳng định để giúp bạn tưởng tượng ra việc đạt được điều gì đó bạn muốn, với niềm tin rằng làm như vậy sẽ khiến điều đó có nhiều khả năng xảy ra hơn" - theo nhà xuất bản từ điển Anh. Nữ ca sĩ Dua Lipa từng chia sẻ về "manifest" đã đóng góp như thế nào vào thành công của cô, giúp nữ ca sĩ tạo nên những khoảnh khắc quan trọng trong sự nghiệp, chẳng hạn như việc được biểu diễn tại lễ hội Glastonbury năm nay.

"Nếu ta đặt mục tiêu và nghĩ về nó mỗi ngày, như với tôi, đó là lễ hội âm nhạc Glastonbury năm nay. Khi mới bắt đầu con đường âm nhạc, tôi luôn mơ về ngày mình sẽ biểu diễn mở màn Glastonbury", Dua Lipa trả lời phỏng vấn hồi tháng 4. "Tôi không ngừng suy nghĩ về mục tiêu này trong mỗi buổi thu âm, bởi khi viết một bài hát, tôi sẽ nghĩ 'bài hát sẽ vang lên thế nào trong sự kiện âm nhạc như Glastonbury?'" nữ ca sĩ nói. "Tôi mường tượng về việc đó sẽ diễn ra như thế nào, khắc sâu nó vào tâm trí", cô nói thêm. "Phương pháp này rất hữu hiệu".

Có thể tạm hiểu, "manifest" là để chỉ hành động mường tượng và tuyên ngôn với bản thân để giúp ta hình dung ra điều ta muốn đạt được, với niềm tin rằng nó sẽ giúp điều đó dễ xảy ra. Vận động viên thể dục dụng cụ người Mỹ Simone Biles cũng dùng từ "manifest" khi nói về phương pháp "viết ra mục tiêu cho bản thân, nói điều đó ra thành lời mỗi ngày như một cách gửi tín hiệu lên vũ trụ, và sau đó điều này thường trở thành sự thật".

Vốn dĩ, từ "manifest" được vay mượn từ tiếng Latin và tiếng Pháp, nghĩa gốc là tính từ chỉ "dễ nhận thấy, hiển nhiên" trước khi được sử dụng làm động từ với nghĩa "biểu hiện điều gì đó một cách minh bạch, rõ ràng". Vào đầu thế kỷ 20, từ này bắt đầu được sử dụng để "chỉ việc gì đó xảy ra bằng cách tiếp thu nó một cách vô tình hoặc cố ý", theo Cambridge.

Một vài năm trở lại đây, từ khóa này liên tục xuất hiện trên mạng xã hội với hàng tỷ lượt xem. Năm 2020, trong thời kỳ đại dịch, lượt tìm kiếm trên Google về "manifest" tăng vọt 600%. Năm 2024 là thời điểm từ này được công chúng biết đến nhiều hơn.

"Trong năm nay, tần suất sử dụng từ 'manifest' tăng vọt, từ mạng xã hội sang các phương tiện truyền thông chính thống", nhà xuất bản Cambridge nói với CNN. "Việc sử dụng nghĩa của từ manifest bắt đầu phổ biến hơn, khi số lượng những người có ảnh hưởng quảng bá phương pháp chưa được chứng minh khoa học này nhiều hơn trên truyền thông xã hội, và nhiều tới mức từ này được thêm vào Từ điển Cambridge vào tháng 5/2023".

Bà Wendalyn Nichols cho hay: "Manifest năm nay giành chiến thắng bởi số lượt tra cứu tăng đáng kể, được sử dụng nhiều hơn trên truyền thông, đồng thời cho thấy một từ có thể thay đổi ý nghĩa như thế nào theo thời gian". Rất nhiều người trẻ tin rằng mình đạt được điều họ mong muốn trong cuộc sống, từ việc học tập, công việc, tình cảm đến tài chính, thông qua phương pháp thực hành thu hút những điều tích cực, thay vì chỉ phụ thuộc vào may mắn hay số phận.

Trên các nền tảng mạng xã hội như Threads hay TikTok, "manifest" còn kèm theo các biến thể như "đón nhận thông điệp", "gửi tín hiệu lên vũ trụ", “cầu mong một điều ước trở thành sự thật”... Trên YouTube cũng có nhiều nhà sáng tạo nội dung làm nhiều video truyền cảm hứng và động lực để mọi người "manifest" mục tiêu của mình. Ngoài ý nghĩa gốc, "manifest" như một từ cảm thán thể hiện sự mong muốn, khao khát có được điều gì đó.

Mỗi năm, từ điển Cambridge đều sẽ lựa chọn một từ ngữ đại diện của năm gọi là “word of the year”. Từ của năm 2023 do Cambridge chọn là “hallucinate”, vốn có nghĩa là nhìn thấy, nghe thấy, cảm thấy hoặc ngửi thấy những gì không tồn tại, thường là do ảo giác, nhưng hiện cũng được sử dụng để chỉ việc AI tạo ra thông tin sai lệch.

Trước đó, ngày 1/11, từ lóng "brat" - vốn được nữ ca sĩ người Anh Charli XCX định nghĩa lại và được những người ủng hộ ứng cử viên tổng thống Mỹ Kamala Harris ưa chuộng - được Nhà xuất bản từ điển Collins bình chọn là Từ của năm 2024. Theo Nhà xuất bản từ điển Collins, từ "brat" thường dùng để chỉ những đứa trẻ hư và phá phách, nay đã mang thêm ý nghĩa tượng trưng cho "thái độ sống tự tin, độc lập và hưởng thụ".

Nữ ca sĩ nhạc pop 32 tuổi người Anh mô tả "brat" là hình ảnh của một cô gái "hơi bừa bộn, thích tiệc tùng, đôi khi nói những điều ngớ ngẩn, luôn tự tin là chính mình nhưng cũng có lúc suy sụp tinh thần, và rồi vẫn vượt qua mọi chuyện để tiếp tục vui vẻ". Trong một bài đăng trên nền tảng X vào tháng 7, Charli XCX đã viết rằng: "Kamala LÀ brat", ám chỉ Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris.

Ứng cử viên tổng thống của Đảng Dân chủ sau đó đã sử dụng ca khúc "365" của Charli trong một video trên TikTok cá nhân. Tài khoản mạng xã hội của chiến dịch tranh cử của bà cũng đã đổi ảnh đại diện thành màu xanh chanh nổi bật, theo phong cách bìa album Brat của Charli XCX.

Nhà xuất bản Collins nhấn mạnh: "Hơn cả một sản phẩm âm nhạc thành công, Brat của Charli XCX là biểu tượng của sự tự do, sức sống và tinh thần phá cách, trở thành một thuật ngữ mang ý nghĩa văn hóa sâu sắc trong năm 2024".

Từ nay đến cuối năm, các đơn vị xuất bản khác như Merriam-Webster, công ty xuất bản sách tham khảo và từ điển nổi tiếng của Mỹ, từ điển Oxford… cũng sẽ lần lượt chọn ra từ của năm dựa trên tiêu chí là phản ánh đúng tinh thần hoặc những mối quan tâm đặc thù của mỗi năm.