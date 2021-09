Vàng thế giới tụt giá sau cuộc họp của Fed, trong nước tăng

Giá vàng thế giới giảm khá mạnh sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phát tín hiệu sẽ cắt giảm chương trình mua tài sản vào từ cuối năm nay và sẽ bắt đầu tăng lãi suất sớm hơn dự báo. Giá vàng trong nước sáng nay (23/9) không những không giảm theo giá vàng thế giới, mà thậm chí còn tăng.

Lúc hơn 11h trưa, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á đứng ở 1.764,5 USD/oz, giảm 4,4 USD/oz so với đóng cửa phiên đêm qua tại New York. Mức giá này tương đương 48,6 triệu đồng/lượng, giảm 400.000 đồng/lượng so với giá vàng thế giới quy đổi vào sáng hôm qua.

Trong phiên Mỹ ngày thứ Tư, giá vàng giảm 6,2 USD/oz, tương đương giảm gần 0,4%, còn 1.768,9 USD/oz.

Tuy không đưa ra một kế hoạch cụ thể sau cuộc họp chính sách kéo dài 2 ngày, Fed nói có thể cắt giảm chương trình mua tài sản từ tháng 11. Ngoài ra, một nửa số quan chức thuộc Uỷ ban Thị trường mở (FOMC), bộ phận quyết định chính sách tiền tệ trong Fed, dự báo lãi suất sẽ phải bắt đầu tăng trong năm 2022 để chống lại sự leo thang của lạm phát.

Sau khi tuyên bố này được đưa ra, đồng USD tăng giá khá mạnh, với chỉ số Dollar Index đạt mức cao nhất 1 tháng. Sáng nay, chỉ số này dao động quanh ngưỡng 93,4 điểm, từ mức 93,2 điểm vào sáng qua.

Triển vọng chính sách tiền tệ sớm thắt lại và đồng USD tăng giá cùng gây áp lực giảm lên giá vàng.

Ngoài ra, nhu càu mua vàng phòng ngừa rủi ro cũng giảm xuống khi tình hình khủng hoảng nợ ở công ty bất động sản Trung Quốc Evergrande bớt căng thẳng.

Giá cổ phiếu Evergrande trong phiên sáng 23/9 tại thị trường Hồng Kông có lúc tăng 20% sau khi Chủ tịch công ty là ông Hứa Gia Ấn hứa sẽ trả nợ đúng hẹn. Ngoài ra, vào ngày hôm qua, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) cũng tăng cường bơm vốn ngắn hạn vào hệ thống.

Lúc hơn 11h trưa, Tập đoàn Phú Quý báo giá vàng miếng SJC cho thị trường Hà Nội ở mức 56,95 triệu đồng/lượng (mua vào) và 57,65 triệu đồng/lượng (bán ra). So với hôm qua, giá vàng miếng SJC tại doanh nghiệp này hiện tăng 150.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 50.000 đồng/lượng ở chiều bán ra.

Nhẫn tròn trơn 999,9 hiệu Phú Quý có giá 50,5 triệu đồng/lượng và 51,5 triệu đồng/lượng, giữ nguyên so với sáng qua.

Tại thị trường Tp.HCM, Công ty SJC báo giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 56,7 triệu đồng/lượng và 57,35 triệu đồng/lượng, tăng 200.000 đồng/lượng ở cả hai đầu giá.

So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng SJC bán lẻ đang cao hơn 8,7-9 triệu đồng/lượng.

Báo giá USD sáng nay tại Vietcombank là 22.660 đồng (mua vào) và 22.860 đồng (bán ra), bằng với mức giá sáng qua.