VCF lên kế hoạch trả cổ tức 2024 tới 48.000 đồng/cổ phiếu

Công ty Cổ phần VINACAFÉ Biên Hòa (mã VCF-HOSE) vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 vào ngày 16/4 tới tại Khu du lịch Tân Cảng - A100 Ung Văn Khiêm, phường 25, quận Bình Thạnh, Tp.HCM.

Theo tài liệu vừa công bố, VCF đã xây dựng 2 kịch bản kế hoạch kinh doanh cho năm 2025 dựa trên cơ sở nhận định nền kinh tế Thế giới và Việt Nam vẫn còn nhiều thách thức khó lường, giá cà phê nhân vẫn tiếp tục tăng cao và biến động bất thường.

Cụ thể, với kịch bản thận trọng, VCF lên mục tiêu doanh thu thuần 2.700 tỷ và lợi nhuận sau thuế 470 tỷ đồng, lần lượt tăng 5,6% và 5,4% so với thực hiện năm ngoái.

Với kịch bản tích cực hơn, VCF lên kế hoạch doanh thu thuần tăng 15% lên 2.950 tỷ và lợi nhuận sau thuế tăng 16% lên 516 tỷ đồng.

Đồng thời, thông qua việc chia cổ tức năm 2024 với tỷ lệ 480% (1 cổ phiếu được nhận 48.000 đồng).

Được biết công ty đã công bố báo cáo thường niên 2024 với doanh thu thuần thực hiện năm 2024 đạt 2.556 tỷ đồng, bằng 109% so với năm 2023 và đạt 102% so với kế hoạch năm 2024 mức thấp;

Lợi nhuận sau thuế năm 2024 đạt 446 tỷ đồng, bằng 99% so với năm 2023 và đạt 95% so với kế hoạch năm 2024 mức thấp. Qua đó, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối giảm từ 1.603,5 tỷ hồi đầu năm xuống còn hơn 1.385 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, VCF cho biết sẽ di dời các dây chuyền đóng gói từ Nhà máy Biên Hòa về Nhà máy Long Thành theo chủ trương di dời Khu Công nghiệp Biên Hòa 1 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai (thực hiện trước 31/12/2025).

Tính đến ngày 31/12/2024, tổng tài sản của VCF đạt 2.488 tỷ đồng, giảm 6% so với năm trước; doanh thu thuần tăng 9% so với năm trước đạt 2.556 tỷ; lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh giảm 1% so với cùng kỳ đạt 560 tỷ; lợi nhuận trước và sau thuế đều giảm 1% so với cùng kỳ lần lượt đạt 558 tỷ và 446 tỷ; cổ tức 250% (cùng kỳ 0%).