VinHomes góp gần 3.000 tỷ đồng thành lập hai công ty con

Công ty Cổ phần Vinhomes (mã VHM-HOSE) thông báo quyết định của HĐQT về việc góp vốn thành lập công ty con với tổng số vốn điều lệ lên hơn 2.833 tỷ đồng.

Theo đó, HĐQT VinHomes vừa công bố quyết định rót vốn thành lập hai công ty con có trụ sở tại Vincom Center số 72 Lê Thánh Tôn, TP.HCM - Vinpearl Landmark 81 và Vincom Retail Landmark 81, với số vốn điều lệ lần lượt là 1.605 tỷ đồng và 1.228 tỷ đồng

Cụ thể, VinHomes sẽ góp 1.603,485 tỷ đồng cho Vinpearl Landmark 81, tương đương 99,88% vốn điều lệ và 1.222,153 tỷ đồng cho VinCom Retail Landmark 81, tương đương 99,84% vốn điều lệ.

Kết thúc quý 4/2021, công ty ghi nhận tổng doanh thu thuần hợp nhất đạt 23.413 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2020 và tổng lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt 14.126 tỷ đồng, tương đương quý 4/2020 trong khi lợi nhuận hợp nhất sau thuế của công ty mẹ đạt 11.932 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ năm trước. EPS trong quý 4/2021 đạt 2.740 đồng.

Cả năm 2021, tổng doanh thu thuần hợp nhất đạt 85.094 tỷ đồng, tăng 19% so với năm 2020 và tổng lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt 48.469 tỷ đồng. Lợi nhuận hợp nhất sau thuế của công ty mẹ đạt 39.017 tỷ đồng, tăng tương ứng 33% và 43% so với năm 2020. EPS trong năm 2021 đạt 9.060 đồng.

Tại thời điểm 31/12/2021, tổng tài sản Vinhomes đạt 230.418 tỷ đồng; vốn chủ sở hữu đạt 131.699 tỷ đồng, tăng 7% và 47% so với thời điểm 31/12/2020.



Đóng cửa phiên giao dịch ngày 25/2, giá cổ phiếu VHM giảm nhẹ 0,38% còn 78.300 đồng/cổ phiếu.

Mới đây, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC) tiếp tục duy trì khuyến nghị "mua" đối với Vinhomes và giữ nguyên giá mục tiêu dựa trên RNAV là 107.000 đồng/cổ phiếu. Chúng tôi tiếp tục tin rằng công ty có vị thế tốt để tiếp cận câu chuyện tăng trưởng bất động sản nhà ở của Việt Nam trong dài hạn nhờ vị trí dẫn đầu thị trường, quỹ đất lớn và các dự án đa mục đích độc đáo.

Bên cạnh đó, VCSC duy trì dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số 2022 đạt 34,5 nghìn tỷ đồng, giảm 12% so với mức cơ sở cao của năm 2021 nhờ tiếp tục đóng góp từ 3 dự án lớn hiện tại (Ocean Park, Smart City và Grand Park) và dự kiến bán các đại dự án mới (Wonder Park và Dream City).

Ngoài ra, VCSC cũng kỳ vọng lượng đặt hàng chưa ghi nhận đến cuối năm 2021 và doanh số bán mới sẽ lần lượt đóng góp khoảng 60% và 40% dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số năm 2022 của chúng tôi.

VCSC cũng cho biết, tổng giá trị bán hàng theo hợp đồng của VHM đạt 78,9 nghìn tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ trong năm 2021, cao hơn 20% so với dự báo của chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi giữ nguyên dự báo tổng giá trị bán hàng theo hợp đồng năm 2022 là 82,1 nghìn tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ. Đồng thời, tiếp tục kỳ vọng VHM sẽ chính thức mở bán căn hộ bán lẻ tại các dự án Dream City và Wonder Park trong 6 tháng đầu năm 2022 và hoàn tất giai đoạn bán hàng tại Ocean Park, Smart City và Grand Park trong giai đoạn 2022-2023.

Đáng chú ý, VCSC cho rằng định giá của VHM là hấp dẫn với P/E dự phóng 2022 là 10,0 lần (dựa trên dự báo của chúng tôi) so với P/E 2022 của các công ty cùng ngành trong khu vực là 12,7 lần và P/B dự phóng 2022 là 2,1 lần với ROE 2022 cao đạt 23,7%, ngoài tỷ lệ nợ ròng/vốn chủ sở hữu thấp là 8% tính đến cuối năm 2021.

Ngoài ra, VCSC cho rằng rủi ro đối với quan điểm tích cực của VCSC là doanh số bán lẻ của VHM chậm hơn dự kiến tại các đại dự án mới.