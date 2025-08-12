VN-Index có thể rung lắc quanh mức 1.600 do áp lực chốt lời ngắn hạn

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 12/8/2025

Kết phiên VN-Index tăng 11,91 điểm, tương đương 0,75% lên mốc 1.596,86 điểm. Cùng chiều, Hnx-Index tăng 4 điểm, tương đương 1,47% lên 276,46 điểm.

Diễn biến thị trường có thể chậm lại về mặt điểm số nhưng các phân lớp cổ phiếu vẫn sẽ phân hóa mạnh

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“VN-Index có thể tiếp tục được neo giữ ở vùng cao với sự hỗ trợ từ đường xu hướng tăng kéo dài từ tháng 04 đến nay tương ứng vùng hỗ trợ 1.525-1.535 điểm. Diễn biến thị trường có thể chậm lại về mặt điểm số nhưng các phân lớp cổ phiếu vẫn sẽ phân hóa mạnh. Các nhóm cổ phiếu nhiều khả năng sẽ luân phiên tăng điểm khi thị trường biến động hẹp, thậm chí ngay cả khi thị trường điều chỉnh.

Nhà đầu tư duy trì trạng thái nắm giữ đối với các vị thế đang có đang có trong danh mục và tiếp tục nâng dần các ngưỡng trailing stop để bảo vệ thành quả lợi nhuận.

Các hoạt động mua trading tuần này có thể xem xét mua đón đầu ở các nhóm cổ phiếu chưa tăng nhiều, đang có nền tích lũy và được khối ngoại mua ròng”.

VN-Index vẫn tiến lên các vùng đỉnh mới nhưng với tâm thế giằng co

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"Xu hướng giằng co vẫn chiếm vị thế chủ đạo trong ngày hôm nay. VN-Index kết phiên tại mốc 1,596.86 điểm, tăng gần 12 điểm so với hôm qua. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tích cực với 15/18 ngành tăng điểm, trong đó ngành Hóa chất dẫn đầu đà tăng, theo sau là ngành Bảo hiểm, Xây dựng và vật liệu,… Về giao dịch của khối ngoại, hôm nay khối này bán ròng trên sàn HSX và UPCOM, mua ròng trên sàn HNX. VN-Index vẫn tiến lên các vùng đỉnh mới nhưng với tâm thế giằng co. Nhà đầu tư nên giao dịch cẩn trọng”.

Xu hướng ngắn hạn VN-Index vẫn duy trì tăng trưởng trên hỗ trợ gần nhất quanh 1.565 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

"Xu hướng ngắn hạn VN-Index vẫn duy trì tăng trưởng trên hỗ trợ gần nhất quanh 1.565 điểm, giá cao nhất ngày 29/07/2025, hỗ trợ mạnh hơn quanh 1.537 điểm, giá cao nhất năm 2022. Với động lực vẫn duy trì khá mạnh mẽ VN-Index đang được kỳ vọng hướng đến vùng tâm lý tiếp theo quanh 1.600 điểm. Trong khi VN30 đang hướng đến vùng giá 1.750 điểm.

Hiện tại tính từ tháng 4/2025 đến này chỉ số VN30 đã có mức tăng giá vượt trội gần 55%, bắt đầu phân hóa. Chỉ số VN30 có thể đạt vùng giá mục tiêu nhịp tăng này trong vùng 1.750 điểm - 1.800 điểm. Ngắn hạn, thị trường duy trì xu hướng tăng, luân chuyển tích cực đối với các mã, nhóm mã chưa tăng nhiều, các mã mức định giá cơ bản tương đối hấp dẫn so với thị trường chung, kết quả kinh doanh tăng trưởng tốt... Đây là nhận định, chiến lược chúng tôi đã đề cập ở nhiều bản tin trước. Cũng là diễn biến mà các vị thế đầu cơ ngắn hạn cần phải lưu ý trong bối cảnh hiện nay, để kiểm soát các vị thế ngắn hạn, cũng như luân chuyển dòng tiền hợp lý, khi xu hướng tăng của VN-Index vẫn duy trì.

Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế".

VN-Index có thể xảy ra sự rung lắc quanh mức 1.600 do áp lực chốt lời ngắn hạn

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt - TVS)

“VN-Index tăng 12 điểm, kết phiên ở mức 1,597 (+0.8%) trong phiên hôm nay. Chỉ số tăng mạnh ngay sau khi mở cửa và có thời điểm vượt mốc 1.600 điểm. Tuy vậy, chúng tôi nhận thấy thị trường xuất hiện rung lắc do áp lực bán xuất hiện tại mức 1.600.

Chỉ số tiếp tục tăng nhờ dòng tiền tiếp tục đổ vào thị trường và lan tỏa ra các nhóm cổ phiếu. Trong ngắn hạn, chúng tôi cho rằng có thể xảy ra sự rung lắc quanh mức 1.600 do áp lực chốt lời ngắn hạn của nhà đầu tư. Tuy vậy, điều này không ảnh hưởng đến xu hướng tăng chung của thị trường. Do hiện tại thị trường đã tăng mạnh, chúng tôi duy trì quan điểm nhà đầu tư không nên mua đuổi ở mức giá này mà nên chờ các nhịp điều chỉnh của thị trường để cân nhắc giải ngân".

VN-Index có thể sẽ xuất hiện các nhịp điều chỉnh khi tiến vào vùng 1.600 – 1.650 điểm

(Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam – YSVN)

“Chúng tôi cho rằng thị trường có thể sẽ duy trì đà tăng trong phiên kế tiếp. Đồng thời, rủi ro ngắn hạn vẫn ở mức thấp, mặc dù chỉ số VN-Index có thể sẽ xuất hiện các nhịp điều chỉnh khi tiến vào vùng 1.600 – 1.650 điểm. Điểm tích cực là chỉ báo tâm lý tiếp tục tăng và dòng tiền lan tỏa đều giữa các nhóm cổ phiếu cho nên đà tăng của thị trường sẽ vững chắc hơn.

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng): Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức tăng. Do đó, chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư có thể tiếp tục mua và nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu cao trong danh mục”.

Có thể VN-Index sẽ sớm có nhịp phục hồi trở lại khi chạm vùng hỗ trợ mạnh quanh 1.180

(Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - VCBS)

“VN-Index kết thúc phiên giao dịch với nến xanh thể hiện lực cầu mạnh tiếp tục duy trì trên thị trường trong phiên giao dịch hôm nay.

Trên khung đồ thị ngày, chỉ báo RSI chững lại và hướng lên nhẹ, đường +DI VÀ ADX neo trên mốc 25 cho thấy VN-Index đang ghi nhận những tín hiệu cân bằng đầu tiên. Tuy nhiên, chỉ số chung đang chạm vào đường biên trên dải Bollinger nên cần chú ý khả năng rung lắc xảy ra trong ngắn hạn.

Trên khung đồ thị giờ, chỉ báo RSI và MACD gần như đi ngang cho thấy VN-Index đang trong quá trình kiểm tra động lực ở vùng 1600 điểm. Tuy nhiên chỉ báo CMF = 0.06 và tiếp tục xu hướng đi xuống, cho thấy dòng tiền chủ động có phần suy giảm so với những phiên trước đó..

VN-Index đã chính thức vượt qua ngưỡng vùng 1600 điểm với thanh khoản duy tiếp tục duy trì ở ngưỡng 45,000 tỷ. Sau một giai đoạn tăng điểm kéo dài, chỉ số đang đối mặt với rủi ro điều chỉnh trong ngắn hạn, chủ yếu đến từ hoạt động chốt lời của dòng tiền đầu cơ tại các cổ phiếu đã tăng mạnh. Do đó, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư theo dõi sát diễn biến, tiếp tục nắm giữ các cổ phiếu khỏe trong danh mục và chỉ nên giải ngân từng phần vào những mã còn dư địa tăng trưởng khi xuất hiện các nhịp rung lắc, đồng thời tuân thủ kỷ luật không mua đuổi ở vùng giá cao”.

Dự báo, VN-Index sẽ tiếp tục khuynh hướng kiểm định các kháng cự tâm lý và kỹ thuật tiếp theo tại vùng 1.600-1.610 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán VietCap - VCSC)

“Dự báo trong phiên giao dịch tới, VN-Index sẽ tiếp tục khuynh hướng kiểm định các kháng cự tâm lý và kỹ thuật tiếp theo tại vùng 1.600-1.610 điểm. Tuy nhiên, dựa trên hoạt động mua giảm sau khi tiếp cận vùng 1.600 điểm trong phiên 11/08, chúng tôi gia tăng khả năng rung lắc/giằng co quanh các kháng cự nêu trên với hỗ trợ trong ngày là vùng 1.585 điểm”

Khả năng chỉ số VN-Index sẽ lùi về vùng hỗ trợ 1.216 - 1.217 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – SSI)

“VN-Index đóng cửa tại 1.596,86 điểm, tăng 11,91 điểm (+%). KLGD khớp lệnh 1,6 tỷ đơn vị.

VN-Index nối dài chuỗi 6 phiên tăng liên tiếp và tiệm cận kháng cự 1.585 – 1.600. Diễn biến trên cho thấy lực cầu duy trì ổn định và tâm lý thị trường vẫn nghiêng về chiều tích cực. Nếu tiếp tục bứt phá qua ngưỡng cản tâm lý 1.600, dự kiến chỉ số sẽ hướng lên vùng mục tiêu 1.630.

Trong kịch bản điều chỉnh kỹ thuật hỗ trợ gần được nâng lên vùng 1.560 – 1.570; giúp chỉ số củng cố nền giá và tạo dư địa cho các nhịp tăng kế tiếp”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.