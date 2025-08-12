Chứng khoán Mỹ giảm điểm khi đợi tin CPI, giá dầu chững trước thượng đỉnh Mỹ - Nga

Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (11/8), khi nhà đầu tư đợi các báo cáo lạm phát quan trọng của Mỹ dự kiến công bố trong tuần này...

Dù được hỗ trợ bởi diễn biến tích cực mới về thuế quan, giá dầu thô chững lại do tâm lý thận trọng trước thềm cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ và Nga.

Lúc đóng cửa, chỉ số Dow Jones mất 200,52 điểm, tương đương giảm 0,45%, còn 43.975,09 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 0,25%, còn 6.373,45 điểm. Chỉ số Nasdaq trượt 0,3%, còn 21.385,4 điểm.

Theo các nhà phân tích, các báo cáo lạm phát trong tuần này có thể đặt ra một trở ngại quan trọng đối với giá cổ phiếu ở Phố Wall trong bối cảnh thị trường đang ở vùng kỷ lục.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7 của Mỹ dự kiến được Bộ Lao động nước này công bố vào ngày thứ Ba, và tiếp đó là chỉ số giá nhà sản xuất (PPI) vào ngày thứ Năm đều giữ vai trò quan trọng trong việc định hình triển vọng lãi suất, nhất là quyết định lãi suất trong cuộc họp tháng 9 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Lạm phát nóng hơn kỳ vọng có thể cản trở sự tăng điểm của thị trường nói chung.

Một cuộc khảo sát của hãng tin Dow Jones cho thấy các nhà kinh tế dự báo CPI tháng 7 của nền kinh tế lớn nhất thế giới tăng 0,2% so với tháng trước và tăng 2,8% so với cùng kỳ năm trước. CPI lõi - thước đo không bao gồm giá năng lượng và thực phẩm - được dự báo tăng 0,3% so với tháng trước và tăng 3,1% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn các mức tăng tương ứng 0,2% và 2,9% của tháng 6.

Các dữ liệu lạm phát lần này được đưa ra trước thềm hội nghị ngân hàng trung ương thường niên của Fed ở khu nghỉ dưỡng Jackson Hole, bang Wyoming vào ngày 21-23/8. Những phát biểu của giới chức Fed tại hội nghị này có thể báo hiệu cho quan điểm của họ về cuộc họp chính sách tiền tệ trong tháng 9.

Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME, thị trường lãi suất tương lai hiện đang đặt cược khả năng 87% Fed giảm lãi suất trong cuộc họp tới. Trao đổi với hãng tin CNBC, chuyên gia Sam Stovall của công ty CFRA Research nhận định nhà đầu tư có thể đang kỳ vọng quá mức vào việc giảm lãi suất vào tháng 9.

“Tôi có cảm giác hơi lo lắng rằng thị trường rốt cục có thể hứng nỗi thất vọng. Fed sẽ khó giảm lãi suất nếu lạm phát còn dai dẳng và nếu người tiêu dùng còn sẵn sàng chi tiêu. Nếu thế thì sự cần thiết phải giảm lãi suất nằm ở đâu?” ông Stovall nói.

Tin tốt về thương mại dường như không thu hút nhiều sự quan tâm của nhà đầu tư trong phiên này. Tổng thống Trump vào ngày thứ Hai đã ký một sắc lệnh điều hành gia hạn việc tạm miễn thuế đối ứng với Trung Quốc thêm 90 ngày. Nếu không có sự gia hạn này, thuế quan giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới sẽ tăng lên mức hai con số từ ngày 12/8 khi thời hạn tạm miễn 90 ngày đầu tiên kết thúc.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao sau tại London tăng 0,1 USD/thùng, đóng cửa ở mức 66,69 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York tăng 0,12 USD/thùng, đóng cửa ở mức 64 USD/thùng.

Tuần trước, giá dầu giảm hơn 4% do việc OPEC+ tiếp tục tăng mạnh sản lượng trong tháng 9 và tin ông Trump sẽ có cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin vào ngày 15/8 tại Alaska, Mỹ để bàn về việc kết thúc cuộc chiến tranh ở Ukraine.

Trước khi đi đến quyết định gặp ông Putin, ông Trump đã đặt thời hạn cho Nga đến ngày 8/8 phải nhất trí chấm dứt chiến tranh nếu không Mỹ sẽ áp lệnh trừng phạt thứ cấp lên những nước mua dầu Nga. Cũng trong tuần trước, ông Trump đã tuyên bố sẽ áp thuế quan 25% lên Ấn Độ vì nước này nhập khẩu dầu Nga.

Theo nhà phân tích Giovanni Staunovo, giá dầu giảm vì thị trường đang giảm bớt đặt cược vào khả năng gián đoạn nguồn cung, do Mỹ có thể chỉ áp thuế quan trừng phạt việc mua dầu Nga đối với Ấn Độ thay vì tất cả các nước mua dầu Nga. Một báo cáo của UBS đã giảm dự báo giá dầu Brent vào cuối năm nay về mức 62 USD/thùng từ 68 USD/thùng trước đó, trên cơ sở dự báo nguồn cung dầu từ khu vực Nam Mỹ tăng và sản lượng dầu ổn định của các nước bị trừng phạt.

Cũng theo ngân hàng Thụy Sỹ này, OPEC+ sẽ dừng việc tăng sản lượng khai thác dầu, trừ phi xảy ra sự gián đoạn nguồn cung bất ngờ và lớn.

OPEC+ là liên minh giữa Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) và một số thành viên ngoài khối gồm Nga.