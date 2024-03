Yêu cầu các trường đại học thực hiện đúng quy chế công khai

Căn cứ kết quả kiểm tra trong năm 2023 của các Đoàn kiểm tra, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở giáo dục đại học lưu ý thực hiện tốt một số nội dung liên quan đến công tác quản lý chất lượng.

Liên quan đến việc thực hiện quy chế công khai, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở giáo dục tuân thủ việc công khai theo các quy định của Bộ và pháp luật có liên quan; phân công đơn vị đầu mối thực hiện công khai; bảo đảm về nội dung, hình thức, thời gian công khai và việc dễ dàng tiếp cận thông tin của các tổ chức, cá nhân quan tâm.

Thường xuyên kiểm tra, rà soát, cập nhật, lưu trữ theo quá trình các thông tin đáp ứng quy định; kịp thời khắc phục các sự cố kỹ thuật, hạn chế tình trạng không tiếp cận thông tin của các tổ chức, cá nhân quan tâm.

Về công tác bảo đảm chất lượng giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo chú trọng việc hoàn thiện thường xuyên và phát triển hệ thống bảo đảm chất lượng bên trong; thực hiện và đánh giá kết quả cải tiến chất lượng sau tự đánh giá và đánh giá ngoài; có giải pháp phù hợp trong việc xây dựng, vận hành hệ thống thông tin quản lý và phát triển chương trình đào tạo đạt chuẩn đầu ra; tăng cường hợp tác trong nước và quốc tế về bảo đảm chất lượng; bảo đảm số lượng và nâng cao năng lực đội ngũ làm công tác bảo đảm chất lượng.

Đồng thời, xây dựng, triển khai và đánh giá, rà soát hàng năm, sơ kết giữa kỳ chiến lược chất lượng của nhà trường. Đối với các cơ sở giáo dục chưa thực hiện xây dựng chiến lược, kịp thời xây dựng chiến lược về bảo đảm và kiểm định chất lượng với các chỉ tiêu kết quả cụ thể. Chiến lược của nhà trường cần tích hợp được mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể của các chương trình, đề án quốc gia về bảo đảm và kiểm định chất lượng nhằm góp phần đạt được chỉ tiêu đặt ra của giáo dục đại học.

Liên quan đến công tác quản lý văn bằng, chứng chỉ, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở phổ biến, nghiên cứu quán triệt các quy định của pháp luật liên quan đến quản lý, cấp phát văn bằng, chứng chỉ tại Luật Giáo dục, Nghị định số 99/2019/NĐ-CP, Nghị định số 04/2021/NĐ-CP, Nghị định số 127/2021/NĐ-CP, Thông tư số 21/2019/TT-BGDĐT, Thông tư số 27/2019/TT-BGDĐT, Quyết định số 821/QĐ-BGDĐT...; các tài liệu hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Cục Quản lý chất lượng về công tác quản lý văn bằng, chứng chỉ.

Tổ chức triển khai quản lý văn bằng, chứng chỉ bảo đảm khoa học, hiệu quả. Ban hành đầy đủ các văn bản nội bộ để quản lý hiệu quả văn bằng, chứng chỉ theo đúng quy định tại Thông tư số 21/2019/TT-BGDĐT; tránh quy định lại nội dung văn bản cấp trên, quy định không đầy đủ...

Ngoài ra, thực hiện cấp văn bằng giáo dục đại học và phụ lục văn bằng theo đúng quy định hiện hành, nhất là đối với các văn bằng trình độ tương đương (nếu có). Lập sổ gốc, phụ lục sổ gốc cấp văn bằng, chứng chỉ đúng mẫu theo quy định, ghi đầy đủ thông tin, lưu trữ, bảo quản đúng quy định.

Thực hiện duyệt, báo cáo mẫu phôi, in phôi văn bằng, chứng chỉ (trừ phôi chứng chỉ giáo dục quốc phòng và an ninh), quản lý việc in, sử dụng phôi văn bằng chứng chỉ theo đúng quy định, khoa học, hiệu quả. Lập hồ sơ quản lý phôi văn bằng, chứng chỉ khoa học, dễ tra cứu. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý phôi văn bằng, chứng chỉ. Hủy phôi văn bằng, chứng chỉ hỏng kịp thời, đúng quy định.

Thực hiện đúng các quy định về công tác tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, thi đánh giá năng lực tiếng Việt theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài (nếu có).

Cụ thể, bảo đảm và duy trì các điều kiện tổ chức thi theo quy định tại Điều 4 và Điều 5 của Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, hoặc quy định tại Điều 5 và Điều 6 của Quy chế thi đánh giá năng lực tiếng Việt theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài.

Công văn nêu rõ, nếu có sự thay đổi, cần phải bổ sung và đăng tải thông tin công khai trên trang thông tin điện tử của đơn vị. Trường hợp không đáp ứng yêu cầu về điều kiện tổ chức thi, đơn vị phải dừng tổ chức thi và báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Cục Quản lý chất lượng); chỉ khi đáp ứng tất cả các yêu cầu, đơn vị mới được tiếp tục tổ chức thi.

Các đơn vị tổ chức thi chịu trách nhiệm toàn bộ về việc tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ của đơn vị. Cơ sở giáo dục đại học ban hành quy định nội bộ để thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm các quy định và phù hợp với phân cấp hướng dẫn; thực hiện thường xuyên việc kiểm tra, giám sát nội bộ để thực hiện đầy đủ, đúng quy định liên quan đến các nội dung của công tác quản lý chất lượng.