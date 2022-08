Zenith đạt lợi nhuận cao nhất kể từ khi được LVMH mua lại

Tờ Bloomberg mới đây đưa tin, các khách hàng đang tìm mua mẫu đồng hồ Chronomaster Sport và Defy Skyline của Zenith đều nằm trong danh sách chờ. Doanh số bán hàng của thương hiệu Thụy Sĩ tăng vọt. Đồng thời, các thiết bị xem giờ trở nên khan hiếm. "Chúng tôi đang thiếu hàng và khó để mua được một mẫu đồng hồ nếu không chờ đợi lâu," Julien Tornare, Chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của LVMH, sở hữu Zenith, cho biết.

Thương hiệu Zenith ngày càng được quan tâm khi trình làng phiên bản đồng hồ bấm giờ Chronomaster Sport – chiếc đồng hồ bấm giờ lắp bộ máy cơ Calibre El Primero 3600 có tần số dao động 5Hz và khả năng hiển thị 1/10 giây do chính Zenith nghiên cứu, chế tạo được bán với giá khoảng 11.313 USD.

Thông qua Chronomaster Sport, Zenith đã khéo léo chiều lòng các tín đồ đồng hồ khó tính – những người luôn tìm kiếm một chiếc đồng hồ bấm giờ thể thao tinh túy. Từ góc độ kỹ thuật, những chức năng độc đáo của bộ máy cơ Calibre 3600 đã mang đến một sức sống mới và nâng cao hiệu suất, cũng như độ chính xác đến cực điểm, điều mà các tay chơi đòi hỏi ở một cỗ máy bấm giờ.

Ông Tornare cho biết doanh số bán hàng của Zenith trong 7 tháng đầu năm tăng khoảng 45% so với thành tích kỷ lục năm ngoái, cao nhất kể từ khi thương hiệu Thụy Sĩ được LVMH mua lại vào năm 1999.

Các nhà phân tích tại Morgan Stanley và LuxeConsult ước tính rằng Zenith đạt doanh thu khoảng 116 triệu USD vào năm 2021. LVMH không tiết lộ doanh số bán hàng cụ thể của các thương hiệu đồng hồ, bao gồm cả Tag Heuer và Hublot. Hiện tình trạng khan hiếm nguồn cung đồng hồ đang là vấn đề quan trọng đối với những cửa hàng kinh doanh tại Anh. Sau đại dịch Covid-19, nhu cầu mua đồng hồ của các tín đồ ngày một tăng cao. Điều này dẫn đến hiện tượng giá sản phẩm dần tăng cao và khan hiếm nguồn cung đối với sản phẩm mới chính hãng.

Ông Hugh Brian Duffy, Giám đốc điều hành của Watches of Switzerland Group Plc, cho biết từ lâu, số lượng chờ mua đồng hồ đã vượt xa nguồn cung. Giờ đây, vấn đề khan hiếm đồng hồ đang xuất hiện ở nhiều thương hiệu cao cấp khác, bao gồm Zenith, Omega và IWC. "Đối với lĩnh vực kinh doanh đồng hồ, cầu nhiều hơn cung đang trở thành vấn đề chính," ông Duffy chia sẻ trong cuộc phỏng vấn.

Watches of Switzerland là nhà bán lẻ hàng đầu của Rolex ở Anh và cũng là một trong những nhà bán lẻ lớn nhất ở Mỹ, với 9% thị phần. Ông Duffy cho biết các cửa hàng của ông đang phải vật lộn để duy trì nguồn hàng đồng hồ bấm giờ Zenith, đồng hồ phi công IWC và các mẫu James Bond Seamaster, Speedmaster của Omega. "Chúng tôi không thể có đủ các sản phẩm mới của Omega hay Zenith. Chronomaster Sport của Zenith trở thành mẫu đồng hồ bán chạy nhất của công ty,” ông Duffy nói.

Zenith được thành lập vào năm 1865 bởi Georges Favre-Jacot. Hiện tại công ty là một thành viên thuộc tập đoàn LVMH Moet Hennessy. Với khẩu hiệu “Follow your own star” (Đi theo ngôi sao của riêng bạn), đồng hồ Zenith đã có những dấu ấn ấn tượng trong sự phát triển của mình với hơn 600 cỗ máy do hãng tự sản xuất và phát triển với nền tảng là cỗ máy El Primero. Tính đến hiện tại, hãng có tổng số hơn 300 bằng sáng chế đang được sử dụng rộng rãi và là một trong số rất hiếm những nhà sản xuất đồng hồ xa xỉ táo bạo và sáng tạo nhất của ngành trong lịch sử.

Nhà máy sản xuất của Zenith vẫn hoạt động tại chính nơi mà nó đã được khai sinh, thật đáng kinh ngạc nhà sản xuất ngày nay tiếp tục lưu truyền và phát triển 80 kỹ nghệ liên quan đến sản xuất đồng hồ trong nhà máy của mình. Zenith là một trong số rất ít những công ty đồng hồ Thụy Sĩ cao cấp có thể tự thiết kế, sản xuất, lắp ráp và hoàn thiện các bộ máy đồng hồ riêng của mình đúng nghĩa “in-house”. Hầu hết các mẫu đồng hồ Zenith có thiết kế cổ điển không cầu kỳ, cùng độ chính xác cực cao.

Các bộ sưu tập đồng hồ đeo tay của Zenith có thể kể đến là: El Primero là biểu tượng của sự chính xác, Academy là những sáng tạo độc đáo nhất, Elite gồm những mẫu thanh lịch và sang trọng, trong khi Pilot lưu giữ các mẫu huyền thoại và Star là kho báu cho các quý bà, quý cô. Trong đó, những sáng tạo ghệ thuật độc đáo nhất nằm ở dòng El Primero, Academy và Tourbillon.

Được coi là một trong những bộ máy phức tạp thuộc dạng horological đẳng cấp ấn tượng nhất của thế kỷ, tourbillon của Zenith là ngôi sao sáng nhất trong ngành đồng hồ Thụy Sĩ và thế giới, xuất hiện từ những năm 1920, và cho đến hiện tại hãng vẫn tiếp tục duy trì những mẫu tourbillon nhưng đẩy lên một tầm cao mới với việc phát triển và chế tạo các mẫu thuộc dòng này trong điều kiện hoàn toàn "in-house”.

Thương hiệu hiện tại đã 157 tuổi, Zenith đang được điều hành bởi Giám đốc điều hành Julien Tornare, người hợp tác chặt chẽ với Jean-Claude Biver (Chủ tịch Hội đồng quản trị của Zenith và cũng là chủ tịch Bộ phận đồng hồ của LVMH) để giữ cho thương hiệu luôn hướng tới sự đổi mới và tiếp tục thành công, mang đến cho thị trường những sản phẩm không chỉ là đồng hồ mà còn là những món phụ kiện thời trang rất hợp thời.