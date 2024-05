2024: CEO tiếp tục đẩy mạnh triển khai các dự án bất động sản

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 công ty cổ phần tập đoàn C.E.O (mã chứng khoán: CEO - HNX) diễn ra ngày 3/5 đã thông qua nhiều nội dung quan trọng về định hướng hoạt động và chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2024. Cụ thể, doanh thu hợp nhất đạt 2.100 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 150 tỷ đồng, tăng lần lượt 46% và 24% so với thực hiện năm 2023; dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức 5-10%...

Để đạt được mục tiêu trên, Tập đoàn tập trung đẩy mạnh các lĩnh vực hoạt động kinh doanh cốt lõi. Trong đó, với bất động sản, Tập đoàn sẽ rà soát các dự án đang triển khai, nhằm đảm bảo đáp ứng các điều kiện theo quy định mới của Luật Kinh doanh bất động sản 2023; Luật Nhà ở 2023; Luật Đất đai 2024; Dồn lực phát triển các dự án trọng điểm là Sonasea Vân Đồn Habor City, Sonasea Residences và CEOHomes Hana Garden. Cùng với đó, CEO cũng xúc tiến hàng chục dự án khu đô thị có công năng phục vụ hỗn hợp và khu công nghiệp tại các địa phương nhiều tiềm năng trên cả nước để gia tăng tư liệu sản xuất cho nhiều năm tiếp theo. Đồng thời, tập trung hoàn thiện thủ tục các dự án khác để chuẩn bị thi công và kinh doanh khi điều kiện thuận lợi, trong đó, dự kiến sẽ ra mắt thị trường những sản phẩm mới tại khu tổ hợp Sonasea Vân Đồn Harbor City...

Về lĩnh vực xây dựng, CEO sẽ đẩy mạnh tiến độ thi công các hạng mục công trình tại các dự án trọng điểm của tập đoàn, đáp ứng công tác kinh doanh và bàn giao cho khách hàng; Nâng cao năng lực thi công, tập trung triển khai chiến lược thị trường ngách –thị trường nhà ở tư nhân.

Đối với lĩnh vực dịch vụ, CEO nỗ lực nâng cao chất lượng, hiệu quả dịch vụ, sự trải nghiệm, tính đa dạng, độc đáo để thu hút du khách đến các khu nghỉ dưỡng của tập đoàn. Ngoài ra, CEO còn đẩy mạnh triển khai mảng hoạt động dịch vụ cung ứng và đào tạo nguồn nhân lực theo hướng tập trung vào các lĩnh vực, phân khúc phù hợp với điều kiện và nhu cầu của thị trường. Doanh nghiệp này đã có kế hoạch hợp tác với đối tác Nhật Bản về việc thành lập trung tâm đào tạo điều dưỡng tại Việt Nam, nhằm đào tạo nguồn nhân lực cung ứng cho thị trường Nhật Bản cũng như chuỗi điều dưỡng của chính tập đoàn trong tương lai.

Theo báo cáo tại đại hội, năm 2023, CEO đã phát hành thành công cổ phiếu để tăng vốn điều lệ lên 5.146 tỷ đồng, giá trị vốn hóa đạt trên 11.000 tỷ đồng. Đại hội cũng đã thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2023 là 5%, bằng cổ phiếu.

Trong 2023, tập đoàn đã tập trung triển khai các dự án trọng điểm và thúc đẩy thủ tục pháp lý đối với các dự án tại Hà Nội, Phú Quốc, Quảng Ninh, Khánh Hoà cùng một số địa phương khác.

Năm 2023, tổng doanh thu hợp nhất của CEO là 1.439 tỷ đồng, đạt 48% kế hoạch, lợi nhuận sau thuế 121 tỷ đồng, đạt 38,5% kế hoạch.

Lý giải về nguyên nhân kết quả sản xuất kinh doanh đạt thấp so với kế hoạch, ông Đoàn Văn Minh, Tổng giám đốc CEO, cho biết: cơ cấu lợi nhuận của tập đoàn chủ yếu đến từ lĩnh vực bất động sản. Tuy nhiên, từ giữa 2022 và cả năm 2023, thị trường bất động sản phải đối mặt với những thách thức chưa từng có. Cộng đồng doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp bất động sản du lịch nói riêng đều chịu tác động tiêu cực do niềm tin thị trường xuống thấp, thanh khoản của sản phẩm kém. Doanh nghiệp hầu như không có dự án mới, không ra được hàng do vướng mắc pháp lý và thủ tục hành chính, trong khi du lịch chưa phục hồi, chi phí đầu vào tăng cao… Đây là những nguyên nhân chính khiến kết quả sản xuất kinh doanh của tập đoàn không đạt được kế hoạch năm 2023.

Ban lãnh đạo CEO đánh giá năm 2024, những khó khăn này vẫn chưa hết, tuy nhiên, về tổng thể, cả thị trường bất động sản và thị trường du lịch đều có nhiều triển vọng và đang đón nhận những dấu hiệu tích cực.