“Ăn Tết – Chơi Tết – Sắm Tết” tại lễ hội đa sắc màu tại TP.HCM

Lễ hội Chào đón năm mới “City Tết Fest - Thủ Đức 2025” được phối hợp tổ chức bởi Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và Vietnam Brand Purpose sẽ diễn ra từ ngày 28/12/2024 đến ngày 01/01/2025 tại Công viên bờ sông Sài Gòn (thành phố Thủ Đức).

Thể hiện đúng tinh thần của một mùa lễ hội năm mới mang tầm quốc tế, ban tổ chức cho biết cư dân của Thành phố và du khách sẽ được thỏa sức đón tết đậm chất miền Nam gồm "Ăn Tết – Chơi Tết – Sắm Tết"; trải nghiệm trọn cảm xúc với văn hoá Tết truyền thống kết hợp đương đại, sáng tạo.

Theo đó, chuỗi hoạt động văn hóa, giải trí, nghệ thuật, ẩm thực, mua sắm, trò chơi đặc sắc diễn ra xuyên suốt 5 ngày, với 10 điểm nhấn bao gồm: Chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội City Tết Fest – Thủ Đức 2025 với chủ đề “Đêm nhạc Loud Xao” (29/12), Đại nhạc hội Countdown (31/12), Triển lãm đa phương tiện “See Your Tết Sound”, Trình diễn thị giác “Diversity in Chaos”, Trò chơi dân gian đương đại “Bàn cờ người khổng lồ”, Hát Bolero Áo Dài và Lô tô Show, Biểu diễn Hiphop “Đối South” liên tục, Giải đấu Hiphop quốc tế “Open Your Mind Vietnam”, Mua sắm nghệ thuật Lôcô Art Market, Chợ nông sản Foodmap – Megalive.

Bên cạnh đó, chương trình còn có sự góp mặt của hơn 40 nghệ sĩ trong nước và quốc tế. Đồng thời, cộng đồng hiphop Việt Nam và quốc tế “đổ bộ” tại sân chơi Hip Hop Đối South với những giám khảo khách mời và các tập thể nghệ sĩ chuyển động đến từ Netherland, Indonesia, Lào và Thái Lan.

Bà Nguyễn Thanh Giang, CEO Vietnam Brand Purpose, đại diện Ban tổ chức, cho biết: “Lễ hội không chỉ đơn thuần là một sự kiện giải trí mà còn là cơ hội để quảng bá văn hóa, tăng cường sự kết nối giữa các cộng đồng và trở thành động lực thúc đẩy sự phát triển bền vững của Thành phố. Khi được tổ chức một cách chuyên nghiệp, bài bản và có chiến lược mang tầm quốc tế, lễ hội có thể mang lại những lợi ích kinh tế, xã hội và văn hóa lâu dài".

City Tết Fest - Thủ Đức 2025 với các sự kiện điểm nhấn hứa hẹn sẽ đem đến nhiều trải nghiệm cho người dân và du khách.

Tại buổi họp báo cung cấp thông tin về chương trình hội trước đó vào cuối tháng 10, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức Nguyễn Kỳ Phùng cũng bày tỏ kỳ vọng sự kiện lan tỏa những giá trị hiện đại, văn minh, sáng tạo, tôn vinh những giá trị truyền thống của người dân, đồng thời là hoạt động mở màn chào mừng những ngày lễ lớn trong năm 2025. Lễ hội góp phần thúc đẩy nhu cầu tham quan, mua sắm, vui chơi, giải trí của người dân dịp cuối năm và từng bước xây dựng sự kiện trở thành điểm nhấn du lịch của TP.HCM nói chung và thành phố Thủ Đức nói riêng.

CEO Vietnam Brand Purpose cho biết chương trình có sự liên kết chặt chẽ của nhiều phía từ các doanh nghiệp đến chính quyền Thành phố. Qua đó, lễ hội sẽ mang đến những tác động tích cực cho du lịch, văn hóa cũng như kinh tế TP.HCM.

Để hướng tới một Việt Nam bền vững, theo ban tổ chức chương trình, sự kiện cũng sẽ khơi dậy ý thức bảo vệ môi trường thông qua việc truyền tải, lan tỏa thông điệp, giá trị tích cực của thanh toán không tiền mặt, an toàn, tiện lợi. Từ đó, góp phần tạo nên chuyển biến về hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt của người dân, doanh nghiệp và toàn nền kinh tế của Thành phố.