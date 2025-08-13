Giá vé máy bay tăng, du lịch “nóng” cùng đại lễ Quốc khánh 2/9
Tường Bách
13/08/2025, 09:14
Với cột mốc 80 năm, kỳ nghỉ dịp Quốc khánh 2/9 trở nên đáng mong đợi hơn bao giờ hết. 41% khách du lịch Việt bày tỏ sự quan tâm đến chuyến du lịch trong dịp nghỉ này, coi đây là cơ hội lý tưởng để “tự thưởng” một chuyến đi đáng nhớ…
Mùa hè đang dần khép lại, nhưng niềm đam mê du lịch của du
khách Việt vẫn chưa hạ nhiệt khi dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 đang gần đến. Dữ liệu mới
nhất được công bố bởi Booking.com cho thấy những điểm đến được tìm kiếm nhiều
nhất từ 29/8 đến 3/9/2025 trải dài từ những hành trình gần gũi trong nước đến
những chuyến du ngoạn đầy sắc màu tại nước ngoài.
Trong khi Thủ đô trở thành điểm hẹn cho những trải nghiệm
văn hóa ý nghĩa, các bãi biển trong nước vẫn duy trì được sức hút với những
du khách muốn có một kỳ nghỉ yên bình. Đà Nẵng xếp thứ hai trong số các điểm đến được tìm kiếm nhiều nhất, các điểm đến khác như Nha Trang, Vũng Tàu,
Huế, Hội An, Phú Quốc và Mũi Né cũng góp mặt trong danh sách.
Du khách Việt cũng tìm đến các điểm đến trong khu vực châu Á
– Thái Bình Dương cho kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9 năm nay, với Bangkok là lựa chọn
hàng đầu, tiếp đến là Singapore, Seoul và Tokyo nhờ vẻ đẹp khi vào thu. Các thành phố châu Á khác như Kuala Lumpur, Hong Kong và
Đài Bắc tiếp tục được quan tâm nhờ nền ẩm thực phong phú, các hoạt động giải trí
đa dạng và ưu điểm thuận tiện khi di chuyển.
SỨC HÚT CỦA THỦ ĐÔ HÀ NỘI
Kỳ nghỉ lễ năm nay, khảo sát trên các hệ thống bán vé cho thấy
giá vé máy bay đi Hà Nội từ cuối tháng 8 đến đầu tháng 9 có dấu hiệu tăng vọt.
Ghi nhận ngày 11/8, vé khứ hồi từ TP.HCM ra Hà Nội ngày 30/8 – 2/9 có giá từ
4,3 - 6,3 triệu đồng. Nếu về ngày 3/9, mức giá sẽ tăng lên từ 5 - 6,8 triệu đồng.
Để đáp ứng nhu cầu di chuyển tăng cao, các hãng hàng không
đã tăng tần suất bay, bổ sung khoảng 3.300 ghế cho chặng TP.HCM - Hà Nội, tương
đương 18 - 20% công suất so với ngày thường. Nhờ đó, đến thời điểm hiện tại vẫn
còn khá nhiều khung giờ bay cho hành khách lựa chọn.
Ở cùng thời điểm, giá
vé máy bay đến các điểm du lịch biển như Nha Trang, Đà Nẵng... cũng tăng cao. Tiêu
biểu, giá vé máy bay Hà Nội - Đà Nẵng ngày 30/8 – 2/9 dao động từ 3,5 - 5,6 triệu
đồng, Hà Nội - Nha Trang từ 4,7 - 7,1 triệu đồng, Hà Nội - Phú Quốc từ 5,3 -
6,3 triệu đồng, TP.HCM - Phú Quốc từ 2,8 - 4,2 triệu đồng, TP.HCM - Đà Nẵng từ
3,1 - 4,1 triệu đồng...
Cùng với giá vé máy bay, thị trường lưu trú Hà Nội ghi nhận
tình trạng giá phòng tăng mạnh nhưng công suất vẫn đạt mức cao. Dữ liệu từ
Agoda và Booking.com cho thấy, giá phòng khách sạn 3 - 5 sao tại Thủ đô dao động
1,5 - 4 triệu đồng/đêm, cao hơn 20 - 40% so với ngày thường.
Không chỉ nhóm cá
nhân, gia đình, mà lượng khách đặt tour lễ Quốc khánh 2/9 qua các doanh nghiệp
lữ hành cũng tăng mạnh. Đại diện Công ty Vietravel chi nhánh Hà Nội cho biết
bộ sản phẩm "Hòa nhịp cùng concert quốc gia" của công ty, gồm 6 hành
trình được thiết kế riêng cho sự kiện diễu binh lịch sử tại Quảng trường Ba
Đình, được nhiều du khách yêu thích.
Trong khi đó, Saigontourist kết hợp với Vietnam Airlines mở
các tuyến du lịch mới phía Bắc, mục tiêu thu hút tệp khách hàng Việt kiều về
thăm quê hương. "Du khách không chỉ về với Quảng trường Ba Đình lịch sử,
hưởng trọn vẹn không khí của các buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành và lễ
chính thức ngày Quốc khánh 2/9, mà còn kết hợp tham quan Ninh Bình, Hạ Long, Sa
Pa," bà Đoàn Thị Thanh Trà, Phó Tổng Giám đốc Lữ hành Saigontourist, thông
tin.
Tương tự, bà Trần Thị Bảo Thu, Giám đốc tiếp thị và truyền
thông Công ty Lữ hành Vietluxtour, cho hay những tour tuyến được du khách hỏi
nhiều nhất là city tour Hà Nội và các liên tuyến như "Dấu ấn theo chân Bác
(Hà Nội - Thái Nguyên - Tuyên Quang); "Nhớ về mùa thu tháng mười" (Hà
Nội - Tuyên Quang)… với ý nghĩa hướng về cội nguồn, kết nối ký ức các thế hệ.
BenThanh Tourist cũng phát hành gần 30 tour lễ, trong đó nổi
bật là hai hành trình theo chủ đề "Hòa nhịp concert quốc gia", tuyến
Hà Nội - Ninh Bình - Tràng An và Hà Nội - Hạ Long. Bà Trần Phương Linh, Giám đốc
Tiếp thị và Công nghệ thông tin, cho biết: “Hiện tại sức mua chưa bùng nổ nhưng
vẫn đang tăng đều và dự đoán sẽ sôi động hơn từ giữa tháng 8 khi kỳ nghỉ lễ Quốc
khánh 2/9 cận kề”.
CƠ HỘI GIỚI THIỆU CÁC TOUR, TUYẾN MỚI
Theo Sở Du lịch Hà Nội, đến thời điểm này, lượng khách đặt
phòng tại các khách sạn trong dịp Quốc khánh 2/9 đã tăng khoảng 40 - 50% so với
cùng kỳ năm trước. Nhiều khách sạn vừa và nhỏ, homestay có lượng khách đặt lẻ
khá cao, trong đó có không ít khách sạn báo đã kín chỗ. Nhiều cơ sở lưu trú như
Sheraton, Pan Pacific… đã lên kế hoạch trang trí, tuyên truyền cho ngày lễ lớn.
Sở Du lịch cho biết thành phố đã xây dựng nhiều sản phẩm du
lịch mới, nổi bật là các tour trong ngày, tour ngoại thành, tour ẩm thực, trải
nghiệm văn hóa và tour đêm. Đặc biệt, thành phố dự kiến quy hoạch
thêm 1 - 2 không gian đi bộ hoặc không gian văn hóa cộng đồng mới để phục vụ
người dân và du khách.
Các doanh nghiệp lữ hành đều khuyến cáo du khách nên chủ động
đặt tour sớm để tránh tình trạng "cháy vé", đặc biệt là vé máy bay và
khách sạn trung tâm Hà Nội. Với các nhóm gia đình có người lớn tuổi, trẻ em,
nên chọn tour trọn gói để được chăm sóc đầy đủ trong suốt hành trình. Đối với
khách mua tour online, nên kiểm tra kỹ thông tin đơn vị tổ chức, ưu tiên các
trang web chính thống để tránh rủi ro.
Bên cạnh đó, do Hà Nội dự kiến sẽ hạn chế phương tiện cá
nhân ở nhiều tuyến đường trong ngày diễn ra diễu binh, du khách cần cập nhật
thông tin giao thông, mặc trang phục thoải mái, chuẩn bị sức khỏe tốt và mang
theo giấy tờ đầy đủ.
Tại TP.HCM, ngành du lịch cũng xác định kỳ nghỉ lễ Quốc
khánh 2/9 là cơ hội trọng tâm để giới thiệu các tuyến, tour mới, nhất là sản phẩm
du lịch nội đô và đường thủy. Đại diện Sở Du lịch TP.HCM đánh giá lượng khách
gia tăng dịp này sẽ là đòn bẩy quan trọng cho đà phục hồi và tăng trưởng vào
mùa cao điểm cuối năm.
Để hiện thực hóa mục tiêu, TP.HCM đang tập trung hoàn thiện
các nhóm sản phẩm đặc trưng, xây dựng theo các trục chủ đề liên kết như hành
trình “Từ phố theo sông ra biển”, “Văn hóa biển”… Đồng thời, các sản phẩm
chuyên đề về ẩm thực, du lịch đêm, làng nghề cũng được phát triển nhằm đáp ứng
nhu cầu đa dạng của du khách.
Một sự kiện được kỳ vọng sẽ tạo động lực cho ngành du lịch là
Hội chợ Du lịch Quốc tế TP.HCM lần thứ 19 (ITE HCMC 2025), diễn ra từ ngày 4 đến
6/9. Theo ông Lê Trương Hiền Hòa, Phó Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM, hội chợ dự kiến
thu hút hơn 520 doanh nghiệp, 240 người mua quốc tế cao cấp từ hơn 30 quốc gia
và vùng lãnh thổ, cùng hơn 28.000 khách tham quan.
