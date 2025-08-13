Chủ Nhật, 17/08/2025

Trang chủ Tiêu & Dùng

Tàu du lịch vịnh Hạ Long nâng cấp chất lượng, chào đón du khách trở lại

Tường Bách

13/08/2025, 09:59

Ngành du lịch Quảng Ninh mong muốn du khách trong nước và quốc tế tiếp tục tin tưởng, ủng hộ vịnh Hạ Long di sản, kỳ quan thế giới. Đến nay, hoạt động du lịch trên vịnh Hạ Long đã trở lại bình thường…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Sau thảm họa lật tàu du lịch trên vịnh Hạ Long, ngành du lịch tỉnh Quảng Ninh bày tỏ sự tiếc thương sâu sắc. Đồng thời kêu gọi cộng đồng, các doanh nghiệp, du khách tiếp tục đồng hành để vượt qua khó khăn.

Thời gian qua, địa phương tập trung nguồn lực phát triển đội tàu du lịch theo quy chuẩn quốc gia. Cùng với đó, ban hành các quy định về quản lý, vận hành, giám sát phương tiện thủy nội địa nói chung và tàu du lịch trên vịnh Hạ Long nói riêng theo các cấp độ cảnh báo thời tiết.

Sau sự cố, đơn vị đã tập trung rà soát, hoàn thiện quy trình dự báo, cảnh báo và khả năng cứu hộ. Trước đó, Hiệp hội Du lịch tỉnh Quảng Ninh cũng gửi thư ngỏ tới du khách về vụ tai nạn thương tâm trên vịnh Hạ Long. Đơn vị này cũng cam kết 100% tàu du lịch trên vịnh Hạ Long đều sẽ có hệ số an toàn ổn định vượt mức quy chuẩn quốc gia từ 2 - 3 lần.

Đơn vị xem sự cố vừa qua là dịp để ngành du lịch tỉnh Quảng Ninh nhìn nhận khách quan, toàn diện các vấn đề về quy trình vận hành, kỹ năng ứng phó sự cố... "Du thuyền và tàu du lịch Hạ Long cần nâng cấp chất lượng, đảm bảo an toàn, để xứng đáng được du khách tin tưởng, đồng hành", Hiệp hội Du lịch tỉnh khẳng định.

Từ ngày 6/8 vừa qua, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã bố trí tàu quân y và 2 xuồng cơ động, tuần tra 24/24h hằng ngày trên vịnh Hạ Long. Cụ thể, tàu quân y và các xuồng cơ động thực hiện tuần tra từ 7h - 18h hàng ngày tại các tuyến du lịch của vịnh Hạ Long, trong đó có bố trí một tàu thường trực tại đảo Ti Tốp. Trung bình mỗi kíp trực bố trí 6 - 8 người, gồm có tổ thông tin, tổ quân y.

Cùng với các giải pháp của cơ quan chức năng, ngày 8/8, Chi hội Tàu du lịch Hạ Long phối hợp với Đài Thông tin Duyên hải Hòn Gai tổ chức tập huấn nâng cao kỹ năng sử dụng thiết bị an toàn lắp đặt trên tàu du lịch hoạt động vận chuyển khách trên vịnh Hạ Long cho gần 300 chủ tàu du lịch, thuyền trưởng, thuyền viên và nhân viên làm việc trên tàu du lịch.

Các chủ tàu, thuyền trưởng, nhân viên làm việc trên tàu được hướng dẫn, tập huấn cách sử dụng thành thạo một số thiết bị thông tin liên lạc vô tuyến điện và hàng hải trên tàu du lịch, như: Máy thu phát VHF, thiết bị định vị hàng hải tích hợp hệ thống nhận dạng tự động (AIS)… Đồng thời, hướng dẫn cách thức vận hành hệ thống thông báo khi phát sinh sự cố, điều khiển thiết bị khi cấp cứu.

Cùng với máy thu phát VHF, tất cả tàu du lịch trên vịnh Hạ Long sẽ được lắp đặt thiết bị định vị hàng hải tích hợp AIS khi hoạt động trên biển. Việc lắp đặt AIS trên các tàu du lịch thực hiện xong trước ngày 15/8/2025.

Như vậy, với việc sử dụng đồng thời 2 hệ thống thông tin liên lạc VHF trên kênh 16 và AIS sẽ đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt trên vịnh Hạ Long, giúp xử lý thông tin, ứng cứu kịp thời khi có tình huống bất lợi xảy ra.

Ông Nguyễn Cửu Long, thuyền trưởng tàu APOLO QN-9888, cho biết: “Công tác đảm bảo an toàn nên triển khai đồng bộ, tất cả các ban, ngành kết hợp với nhau. Thiết bị VHF và AIS cũng đã kết nối với nhau, khi tôi ấn nút báo động sẽ xác định ngay vị trí tàu gặp nạn. Các tàu đều mong muốn có thể kết nối với nhau để đảm bảo an toàn cho hành khách và phương tiện”.

Sau khi kết nối, dữ liệu hành trình của các tàu sẽ được truyền trực tiếp về các cơ quan quản lý như Cảng vụ đường thủy nội địa, đăng kiểm, Bộ đội Biên phòng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch… tạo thành mạng lưới điều hành, giám sát 24/7.

Theo đánh giá của đoàn liên ngành, tín hiệu AIS trên vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long do Đài thông tin Duyên hải Hòn Gai quản lý đảm bảo được truyền tín hiệu. Tuy nhiên, để đáp ứng được nhu cầu quản lý đối với đội tàu du lịch, cần lắp đặt thêm các trạm trên đảo Titop, núi Bài Thơ.

Ngoài ra, Quảng Ninh đã làm việc với Viện Các khoa học Trái đất về triển khai hệ thống thiết bị cảnh báo giông, lốc, sét tại một số vị trí trọng yếu, nhất là trên vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long. Theo đó, Cục Khí tượng Thuỷ văn đề xuất sẽ tăng cường ngay 1 đến 2 trạm đo gió, mưa, tại khu vực vịnh Hạ Long. Đồng thời, triển khai ngay bản tin dự báo chuyên đề về giông, lốc trên vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long.

Vịnh Hạ Long bổ sung thêm 6 vị trí có điều kiện tự nhiên kín gió, phù hợp cho tàu du lịch tránh trú.
Vịnh Hạ Long bổ sung thêm 6 vị trí có điều kiện tự nhiên kín gió, phù hợp cho tàu du lịch tránh trú.

Về lâu dài, Cục đề xuất cần tiến hành khảo sát lắp đặt mới và nâng cấp các điểm quan trắc, hệ thống định vị giông, lốc, sét, trên toàn tỉnh hoặc khu vực trọng tâm thuộc các vịnh. Trước mắt, cần lắp đặt: 1 radar thời tiết; 3 trạm khí tượng tự động (AWS) tại Bãi Cháy, Cửa Ông, Tuần Châu; lắp đặt các bộ cảm biến thời tiết trên tàu du lịch để đo gió, áp suất, nhiệt độ, độ ẩm theo thời gian thực. 

Đặc biệt, đầu tháng 8/2025, trước diễn biến thời tiết cực đoan và nguy cơ giông lốc bất thường, Sở Xây dựng đã cùng Ban Quản lý vịnh Hạ Long tiến hành khảo sát thực địa, bổ sung thêm 6 vị trí có điều kiện tự nhiên kín gió, phù hợp cho tàu du lịch tránh trú giông lốc ngay trên hành trình tham quan.

Các điểm này nằm trên các tuyến tham quan vịnh Hạ Long 1, vịnh Hạ Long 2, vịnh Hạ Long 3, vịnh Hạ Long 4, như: Hoa Cương, Hang Luồn, Hang Trống - Trinh Nữ, Tùng Cuối (Cửa Vạn), Vông Viêng, Cống Đỏ. Đây đều là những khu vực kín gió các mặt, giúp thuyền trưởng có thêm lựa chọn an toàn, giảm thời gian di chuyển khi gặp thời tiết xấu.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh, từ nay đến cuối năm sẽ có một số tỉ phú, triệu phú thế giới đến Quảng Ninh du lịch. Trong đó, dự kiến tháng 9 hoặc tháng 10 tới, sẽ có một nhóm tỉ phú thế giới đến vịnh Hạ Long. Ngoài ra, dự kiến sẽ còn có nhóm tỉ phú thế giới đến tham dự sự kiện Lễ hội “Nghệ thuật vì khí hậu - Vịnh Hạ Long 2025”. Sự kiện này, sau một số lần bị thay đổi kế hoạch, dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng 10/2025.

Để phục vụ các nhóm du khách đặc biệt này, tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo các đơn vị liên quan nghiên cứu triển khai các sản phẩm du lịch cao cấp. Trong đó, Quảng Ninh đã đưa vào khai thác 3 bãi tắm Soi Sim, Hang Cỏ, Trinh Nữ trên vịnh Hạ Long, cũng như xác định 7 khu vực đảo hoang sơ và bãi tắm có kết nối dịch vụ du thuyền riêng hoặc đưa đón bằng trực thăng.

