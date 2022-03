Doanh số loạt xe bán chạy lao dốc, thậm chí bị đánh bật khỏi "bảng vàng"

Trong tháng thấp điểm của thị trường ô tô, ngay cả những mẫu xe bán chạy nhất của các hãng xe cũng đều chịu chung một hình đồ thị đi xuống khi so sánh về doanh số bán ra trong tháng trước.

Cộng cả doanh số của VinFast và Hyundai và doanh số được Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô công bố, trong tháng 2/2022, toàn thị trường ô tô Việt Nam đã tiêu thụ trên 28.000 xe. Con số này thấp hơn nhiều so với kết quả tổng doanh số hơn 40.000 xe bán ra trong tháng 1/2022.

Theo VAMA, doanh số xe du lịch và xe thương mại trong tháng 2/2022 đều sụt giảm so với tháng trước, tương ứng với mức giảm 31% và 7,6%. Ngoài ra, trong tháng 2, doanh số bán của xe lắp ráp trong nước đạt 14.528 xe, giảm 18% so với tháng trước và doanh số xe nhập khẩu nguyên chiếc là 8.274 xe, giảm 36% so với tháng trước.

Trong tháng thấp điểm này, tất cả các hãng xe đều không duy trì được đà tăng trưởng doanh số so với tháng trước. Những mẫu xe bán chạy nhất của các hãng xe cũng đều chung số phận sụt giảm. Toyota Corolla Cross là mẫu xe bán chạy nhất thị trường trong tháng 2, cũng là mẫu xe bán chạy nhất của hãng xe Nhật, với doanh số đạt 1.358 xe. Doanh số này sụt giảm 357 chiếc so với kết quả 1.715 xe bán ra của tháng trước.

Mặc dù sụt giảm song Toyota Corolla Cross vẫn đủ doanh số để vượt lên trước đối thủ Kia Seltos. Trong tháng 2 này, Kia Seltos đạt 1.255 xe bán ra, ít hơn Toyota Corolla Cross là 103 xe, và ít hơn so với kết quả bán hàng của tháng 1/2022 là 195 xe.

Về mức độ sụt giảm doanh số, Hyundai Accent là mẫu xe có mức sụt giảm mạnh nhất. Trong tháng 2/2022, Hyundai Accent chỉ đạt doanh số 1.001 xe bán ra, là mẫu xe bán chạy thứ 6 trên thị trường. Mẫu sedan hạng B của hãng xe Hàn Quốc có kết quả sụt giảm tới 1.397 xe so với tháng trước, cũng như tụt 5 bậc trong bảng xe bán chạy. Ở tháng đầu tiên của năm 2022, Hyundai Accent là mẫu xe khai xuân tốt nhất, bán chạy nhất thị trường.

Không chỉ Hyundai Accent mà mẫu xe sedan hạng B Honda City cũng có kết quả bán hàng kém vui trong tháng 2, khi chỉ đạt doanh số 771 xe bán ra, giảm 974 xe so với tháng trước. Ở tháng trước, Honda City là mẫu xe bán chạy số 2, chỉ sau Hyundai Accent. Tuy nhiên, ở tháng 2, Honda City đã bị đánh bật ra khỏi “bảng vàng” 10 xe bán chạy nhất thị trường.

Doanh số của các mẫu xe bán chạy trong tháng 2/2022 và mức độ chênh lệch so với tháng 1:

Có thể thấy, hai mẫu xe bán chạy số 1 và số 2 trong tháng 1/2022 cũng chính là hai mẫu xe có mức sụt giảm doanh số mạnh nhất trong tháng 2. Ngoài ra, tất cả các mẫu xe được mệnh danh là “gà đẻ trứng vàng” của các hãng xe đều có kết quả bán hàng sụt giảm trong tháng 2/2022.

“Vua bán tải” Ford Ranger cũng có hai tháng đầu năm 2022 khá ảm đạm, không có tháng nào lọt vào danh sách xe bán chạy mỗi tháng. Trong tháng 1/2022, Ford Ranger đạt doanh số 757 xe. Sang tháng 2, Ford Ranger đã giảm 527 xe, chỉ có 230 xe được bàn giao đến tay khách hàng.

Tết Nguyên đán được cho là nguyên nhân khiến doanh số bán hàng của thị trường ô tô giảm sút. Tháng 2 hàng năm thường là thời gian thấp điểm của thị trường, do tính chất thời gian vừa là tháng có số ngày ít nhất năm, vừa thường rơi vào thời gian tết Nguyên đán. Trong năm nay, dịp nghỉ tết Nguyên đán chiếm gần 1 tuần đầu tiên của tháng Hai. Ngoài ra, tình hình khan hiếm linh kiện, khủng hoảng thiếu chip cũng ảnh hưởng đến sản lượng bán ra của các mẫu xe, đặc biệt là những mẫu xe “hot”, tình trạng khan hàng vẫn tiếp tục diễn ra, nhiều người mua phải chờ đợi thời gian dài mới được nhận xe.

Một số mẫu xe mới đã được các hãng ra mắt trong thời gian qua hy vọng sẽ mang đến những khởi sắc cho thị trường ô tô trong tháng 3 và những tháng sắp tới, đặc biệt khi chính sách ưu đãi 50% lệ phí xe sản xuất, lắp ráp trong nước còn hiệu lực đến hết ngày 31/5/2022.