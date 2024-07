Môn thể thao có tác dụng “kết nối kinh doanh” vượt qua cả golf và tennis

Pickleball là bộ môn thể thao “lai” giữa tennis, bóng bàn và cầu lông. Sân chơi thì giống tennis, vợt chơi giống bóng bàn, và cách đánh bóng qua lưới thì giống cầu lông. Theo Hiệp hội Công nghiệp thể thao và Thể hình Mỹ, môn này dễ học, mang tính đại chúng cao và phù hợp với mọi lứa tuổi, trình độ. Trò chơi cũng mang tới không khí thoải mái, vui vẻ chứ không quá nghiêm túc hay đối kháng.

Theo Bloomberg, pickleball đang là môn thể thao được ưu tiên lựa chọn cho các hoạt động giao lưu, kết nối kinh doanh. Theo dữ liệu từ PodPlay, số lượng đặt sân pickleball cho các sự kiện doanh nghiệp tại Mỹ đã tăng vọt trong tháng 6. Tiết kiệm thời gian và tối ưu chi phí là những lý do khiến bộ môn này được các doanh nhân ưa chuộng. Bên cạnh đó, pickleball dễ chơi và phù hợp với nhiều người, kể cả những người mới bắt đầu.

Theo Robert Dunn, huấn luyện viên pickleball ở Michigan (Mỹ), môn thể thao này không chỉ thu hút sự quan tâm từ giới luật sư, nhân viên ngân hàng mà còn được các giám đốc điều hành trong ngành công nghiệp ôtô yêu thích. "Ngay cả khi mục đích ban đầu không phải là kinh doanh, thì kinh doanh vẫn thường là chủ đề của các cuộc trò chuyện", Robert Dunn chia sẻ.

Chuyên gia môi giới bất động sản tại Chicago (Mỹ) Colin Hebson cũng chuyển sang pickleball sau 25 năm chơi golf để tiếp khách hàng. Ông cho rằng pickleball ít gây áp lực hơn cho những người mới chơi so với golf. "Tôi có thể đưa ai đó vào sân pickleball dù chưa từng cầm vợt và họ vẫn có thể chơi vui vẻ chỉ sau 10 phút", ông nói. Một buổi chơi pickleball kéo dài khoảng 2 giờ chỉ tốn 80 USD, trong khi chi phí cho một buổi chơi golf có thể lên tới 600 - 700 USD.

Mathew Norman, Giám đốc sự kiện của Crush Yard, câu lạc bộ pickleball ở Nam Carolina (Mỹ) cho biết: "Người chơi bộ môn này dành nhiều thời gian hơn cho nhau và thời gian sự kiện tối đa chỉ kéo dài 3 tiếng thay vì 5 tiếng". Nhờ đó, các CEO có thể lên lịch sự kiện bắt đầu vào khoảng 4 giờ chiều và không ảnh hưởng nhiều đến thời gian làm việc. Thậm chí, một số công ty đã chuyển từ tổ chức giải golf sang pickleball để tăng sự gắn kết giữa các nhân viên.

Theo CNBC, một báo cáo mới đây của Trust for Public Land, tổ chức phi lợi nhuận chuyên kết nối các hoạt động ngoài trời, chỉ ra rằng trong 7 năm qua, số lượng sân chơi pickleball tại các thành phố lớn ở Mỹ đã tăng tới 650%. “Nhìn vào các sân chơi, sân bóng đá, sân bóng rổ, bạn sẽ thấy mức tăng trưởng của pickleball rất vượt bậc”, Will Klein, Phó giám đốc nghiên cứu công viên tại Trust for Public Land, cho hay.

Nhân viên Andrew Snavely của WaFd trả bóng cho đối thủ ở trung tâm thành phố Seattle trong giải đấu pickleball của công ty.

City Pickle, cộng đồng người chơi pickleball lớn tại Mỹ, được thành lập vào năm 2022 bởi một nhóm vận động viên, hiện đang vận hành 14 sân bóng tại Central Park. City Pickle cũng đang tổ chức hàng trăm sự kiện mỗi năm với 74.000 người đăng ký thông qua ứng dụng đặt chỗ. Trong khi đó, Pickleball Kingdom, đơn vị phát triển pickleball trong nhà lớn nhất thế giới, đã công bố hơn 25 sân bóng mới rải rác khắp nước Mỹ.

Ông David Pillsbury, CEO Invited Clubs, công ty sở hữu và điều hành hệ thống CLB golf lớn nhất nước Mỹ, thậm chí hiếm khi nghe nói đến bộ môn này cách đây 3 năm trước. Tuy nhiên đến nay, Invited Clubs đang vận hành khoảng 500 sân pickleball, tổ chức các giải đấu và có kế hoạch mở rộng đầu tư vào bộ môn này. Pillsbury cho biết Invited Clubs đã đầu tư khoảng 10 - 12 triệu USD vào pickleball trong vòng 3 năm qua.

Cơn sốt pickleball cũng đang dẫn đến những thay đổi lớn trong ngành bán lẻ dụng cụ thể thao của Mỹ, theo Washington Post. “Trang phục và váy ngắn xếp li của pickleball - vừa tiện lợi để chơi thể thao vừa thời trang để đi ra ngoài – đang bùng nổ”, Classi-Zummo, Giám đốc phân tích thị trường tại Circana, cho biết. Theo Circana, doanh thu từ trang phục pickleball đạt 340 triệu USD trong 12 tháng tính đến tháng 6/2023 - tăng 15% so với cùng kỳ 2022. Trong khi đó, doanh số bán giày chơi pickleball lại đạt 44 triệu USD, tăng 12% so với cùng kỳ.

Pickleball Kingdom mở cửa lần đầu vào năm 2022. Thông qua hình thức nhượng quyền, thương hiệu này đã phát triển lên hơn 100 CLB.

Váy ngắn xếp li thấm hút, váy ba lỗ kiểu đua xe giờ đang trở thành trang phục dạo phố, thay vì chỉ được mặc trên sân đấu. Chúng còn là những mặt hàng thời trang bán chạy của các thương hiệu như Lululemon và Nike. Các nhà bán lẻ đa dạng như Abercrombie & Fitch và Tory Burch cũng đang khai thác các mặt hàng này. Ngay cả Franklin Sports - thương hiệu đồ thể thao nổi tiếng, được sử dụng bởi những vận động viên chuyên nghiệp - cũng coi pickleball là dòng sản phẩm phát triển nhanh nhất.

“Pickleball là một môn thể thao kỳ lân. Thật khó để tìm thấy môn thể thao nào tạo ra một cú hích cho thị trường bán lẻ như nó”, Adam Franklin, chủ tịch Franklin Sports cho biết. Franklin và công ty của mình đã hợp tác với Walmart để dành riêng những kệ hàng dài cả mét cho dụng cụ pickleball. Năm 2023, một số nhà bán lẻ như Target và Dick’s Sporting Goods còn dành những kệ hàng dài gần 5 m cho các thiết bị pickleball. Ông Franklin nói. “Các nhà bán lẻ chưa bao giờ để tâm đến các môn thể thao bắt trend như trượt tuyết hay tennis đến vậy”.

Theo Circana, doanh số của các thiết bị pickleball còn vượt qua tennis. Julia Day, Giám đốc điều hành phát triển kinh doanh tại Circana nhận định tennis cũng hưởng lợi từ Covid-19. Tuy nhiên, doanh số bán vợt và thiết bị tennis đã giảm đáng kể sau đó. Doanh thu trong 12 tháng tính đến tháng 6/2023 của các thiết bị tennis giảm 4% xuống còn 285 triệu USD, thấp hơn khoảng 19 triệu USD so với thiết bị pickleball.

Tại Việt Nam, những người có sức ảnh hưởng từ cuối năm ngoái cũng đã rỉ tai nhau về một trào lưu thể thao mới nhất định phải trải nghiệm. Đón đầu làn sóng là nhiều diễn viên, doanh nhân, hoa hậu…, họ đến sân tập pickleball cùng gia đình hay hội bạn thân để vừa giao lưu, kết nối vừa tăng cường sức khỏe. Khoảng nửa năm nay môn pickleball "lên cơn sốt", số người chơi ở Hà Nội, TP.HCM tăng hàng trăm lần so với cuối năm 2023.

Anh Trần Quang Khải, chủ nhiệm một CLB Pickleball ở Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết mở cụm 9 sân từ tháng 1/2024, thời gian đầu sân chỉ lác đác vài người chơi mỗi ngày. Hiện nay, lượng khách tới học và chơi khoảng vài trăm người mỗi ngày, cuối tuần con số này thậm chí tăng gấp đôi, gấp ba. Theo anh Khải, bộ môn dùng các cú đánh ngắn, không cần lực đánh mạnh, tốn nhiều sức như tennis. Vợt pickleball liền khối giống vợt bóng bàn, được làm từ các vật liệu nhẹ, bóng có lỗ được làm từ nhựa nên người già và trẻ em cầm, đánh dễ dàng.

"Người bình thường chỉ học hai, ba buổi là biết cách chơi, vừa thú vị lại tiết kiệm. Chi phí thuê sân pickelball chỉ mất hơn 100.000 đồng một buổi, rẻ hơn nhiều nếu so với tennis hay sân golf,” anh Khải nói. Ghi nhận sơ bộ, từ tháng 1 đến tháng 7/2024, ở Hà Nội mở khoảng hơn 200 sân chơi pickelball, TP.HCM cũng tăng lên vài trăm sân, đáp ứng nhu cầu lượng người chơi đông. Trên mạng xã hội hiện cũng có hàng chục hội nhóm yêu thích pickleball, mỗi nhóm từ vài chục nghìn đến vài trăm nghìn thành viên tham gia.