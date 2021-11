Nhà đầu tư tìm gì ở Second-home giai đoạn hiện nay?

Giãn cách xã hội trong thời gian dài đã khiến nhiều người tìm về ngôi nhà thứ hai (second home) để sinh sống và làm việc. Điều này thúc đẩy một xu hướng mới cho các sản phẩm tích hợp và linh hoạt.

“CÚ LỘI NGƯỢC DÒNG” BẤT NGỜ

Từ nhiều năm nay, với thu nhập và mức sống ngày càng được nâng cao, nhiều người dư dả về tài chính đã sở hữu ngôi nhà thứ 2, thứ 3… ven các thành phố lớn, thậm chí tại nhiều địa phương trên cả nước. Theo Savills, Việt Nam nằm trong top 5 các quốc gia Châu Á có sự tăng trưởng về tầng lớp giàu có (với lượng tài sản lớn hơn 1 triệu USD), dự kiến tăng trung bình 65% mỗi năm trong 5 năm tới. Nhật báo Telegraph của Anh cũng đã xếp Việt Nam trong top 20 nước có tốc độ tăng trưởng loại hình “second home” tốt nhất thế giới năm 2019.

Second home vốn xuất phát từ các nước phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng cuối tuần của giới nhà giàu, quý tộc. Đến khi bùng nổ tại Việt Nam, second home còn có ý nghĩa là một kênh đầ u tư sinh lời, tích lũy tài sản và khẳng định vị thế chủ nhân.

Năm 2021, Covid-19 đã biến second home trở lại thành first home (ngôi nhà đầu tiên) theo những cách bất ngờ. Gia đình Huỳnh Đức Minh (Tp.HCM) sở hữu một căn nhà với vườn cây ăn quả tại Lâm Đồng. Thời điểm thành phố giãn cách, gia đình anh đã về ngôi nhà thứ hai sinh sống trong nhiều tháng. Anh Minh cho biết, đó là khoảng thời gian tuyệt vời, gia đình được ở cùng nhau và chia sẻ những trải nghiệm đáng nhớ. Các con của anh đều rất thích khám phá và tự tay chăm sóc cây cối trong vườn, chơi đùa cùng thú cưng thay vì xem điện thoại hay tivi. Vợ anh cũng dành nhiều thời gian nấu những bữa ăn ngon và làm các sản phẩm tốt cho sức khỏe từ thiên nhiên. “Tôi sẽ cân nhắc về việc sống ở đây lâu dài”, Anh Minh chia sẻ.

Giống như gia đình anh Minh, nhiều người cũng cảm thấy may mắn khi ngôi nhà thứ hai trở thành “cứu cánh” trong đợt giãn cách kéo dài vừa qua. Việc sống gần thiên nhiên giúp con người cân bằng cảm xúc và tìm ra những góc nhìn tích cực thay vì phải sống và làm việc trong không gian hẹp, hạn chế tiếp xúc cộng đồng. Second home giờ đây trở thành nơi trú ẩn an toàn, mở rộng sự lựa chọn về nơi sinh sống cho chủ sở hữu. Xu hướng này này có thể sẽ đặt ra những yêu cầu cao hơn theo hướng tiện ích hơn, kết nối giao thông, viễn thông tốt hơn, đáp ứng được nhu cầu sống trong thời gian dài hơn.

SỰ CHUYỂN DỊCH SANG MÔ HÌNH TÍCH HỢP

Trên thị trường, second home thường chỉ thuần nghỉ dưỡng hoặc kinh doanh, lưu trú, rất khó thích ứng trong những bối cảnh không thuận lợi như Covid-19. Nhận thấy thách thức này, lần đầu tiên tại Quảng Nam – Đà Nẵng, đơn vị phát triển dự án Peakhomes đã đưa ra mô hình Khu đô thị nghỉ dưỡng phức hợp La Queenara kết hợp 3 yếu tố: khu đô thị, khu nghỉ dưỡng, tổ hợp giải trí - du lịch.

La Queenara có vị trí thuận lợi trên trục đường ven biển từ Đà Nẵng đến Hội An, phía trước cách bãi biển An Bàng 200m, phía sau giáp dòng sông Cổ Cò, cách phố cổ Hội An dưới 5 phút và sân bay quốc tế Đà Nẵng 25 phút di chuyển. Khí hậu vùng biển trong lành, mát mẻ, cùng với các điểm đến hấp dẫn trong bán kính 10km đã tạo ra những tiền đề quan trọng để phát triển La Queenara trở thành khu nghỉ dưỡng ven biển lớn nhất khu vực.

Dự án có quy mô 200ha, mật độ xây dựng dưới 30%, tỷ lệ cây xanh trên đầu người gấp 20 lần tiêu chuẩn quốc gia và 200 tiện ích nghỉ dưỡng đẳng cấp. Một nhà đầu tư dự án hiện sống tại Hà Nội cho biết: “Tôi thường xuyên đi công tác tại Đà Nẵng và cũng đặc biệt yêu thích Hội An. Tôi mua một căn tại La Queenara cho những kỳ nghỉ ngắn ngày vào cuối tuần và các kỳ nghỉ dài vào mùa hè, dịp Tết.”

La Queenara hội tụ những thiết kế nghỉ dưỡng đáng mơ ước của second home miền biển, đủ xa vùng lõi để yên bình, lãng mạn, đủ gần để kết nối giao thông một cách thuận lợi.

Thế nhưng, La Queenara không chỉ là khu nghỉ dưỡng. Dựa trên quỹ đất của một khu đô thị sở hữu pháp lý lâu dài, sản phẩm tại dự án sở hữu đầy đủ công năng của ngôi nhà thứ nhất cùng các tiện ích an cư: giao thông đô thị, trường học, bệnh viện, siêu thị, công viên, khu vui chơi trẻ em… là nơi sinh sống lý tưởng và đầu tư lâu dài cho con cháu.

Tùy mục đích của chủ nhân, ngôi nhà có thể biến đổi linh hoạt mục đích sử dụng nhờ thiết kế mở độc đáo, “1 ngôi nhà - đa công năng”, vừa để ở, làm cửa hàng, làm khách sạn trong cùng một thời điểm. Nhà đầu tư có thể nhận lợi nhuận kép từ việc cho thuê lưu trú, cửa hàng, văn phòng, khách sạn hàng tháng; lợi nhuận tăng giá do hạ tầng ngày càng hoàn thiện. Mô hình này giúp hạn chế tối đa rủi ro khi thị trường du lịch có biến động, nhanh chóng thay đổi để thích nghi, chờ đợi và bùng nổ.

Mặc dù tình hình dịch bệnh cơ bản đã được kiểm soát tốt trên cả nước nhưng trải nghiệm trong thời gian giãn cách sẽ thúc đẩy xu hướng second home phát triển mạnh mẽ hơn nữa và ngày càng linh hoạt, tiện ích.

* Thông tin chi tiết:

Đơn vị phát triển dự án:

Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Bất động sản Peakhomes

Hotline: 1900 099 914

Website: www.laqueenara.vn