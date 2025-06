Tổng thống Argentina khống chế được lạm phát bằng các biện pháp mạnh

Tỷ lệ lạm phát hàng tháng của Argentina đã giảm xuống dưới 2% lần đầu tiên trong 5 năm trở lại đây, đánh dấu thành công bước đầu của Tổng thống Javier Milei trong cuộc chiến chống lại khủng hoảng kinh tế dai dẳng ở quốc gia Nam Mỹ này.

Số liệu thống kê chính thức mới nhất của Argentina cho thấy giá tiêu dùng tăng 1,5% trong tháng 5 so với tháng trước. Con số này thấp hơn so với mức tăng 2,8% ghi nhận trong tháng 4 và giảm nhiều so với mức 25,5% ghi nhận vào tháng 12/2023 - thời điểm ông Milei mới nhậm chức Tổng thống. Tuy nhiên, tốc độ lạm phát hàng năm ở Argentina vẫn đang là 43,5%, thuộc hàng cao nhất trên thế giới.

“Chúng ta có Tổng thống tốt nhất thế giới”, Bộ trưởng Bộ Kinh tế Argentina Luis Caputo viết trên mạng xã hội X khi chia sẻ con số lạm phát này.

Lạm phát xuống thang giúp củng cố cơ hội của ông Milei tại cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 10 năm nay, vì sự ổn định của giá cả là thông điệp chính mà ông đưa ra với cử tri Argentina - những người đã phải chịu đựng nhiều năm giá cả biến động chóng mặt. Đây cũng là một thắng lợi có thể nói là bất ngờ của ông Milei sau khi ông dỡ bỏ lệnh kiểm soát tiền tệ gây tranh cãi - biện pháp trước đó đã hỗ trợ cuộc chiến chống lạm phát của ông.

Hồi tháng 4, để đáp ứng một điều kiện để có được khoản vay 20 tỷ USD từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), ông Milei xóa bỏ chế độ tỷ giá hối đoái cố định. Trước đó, biện pháp này đưa đồng peso tăng giá mạnh, giữ vai trò là một mỏ neo đối với lạm phát nhưng khiến cho Ngân hàng Trung ương Argentina gặp khó khăn trong việc xây dựng dự trữ ngoại hối vốn đã giảm xuống mức rất ít ỏi. Hôm 14/4, vị Tổng thống cho thả nổi tỷ giá đồng nội tệ, dẫn tới dự báo rằng lạm phát sẽ tăng vọt trở lại.

“Chính phủ đã kiểm soát được sự phá giá đồng tiền và giữ tác động tới lạm phát ở mức độ tối thiểu”, chiến lược gia Ramiro Blazquez Giomi của công ty dịch vụ tài chính StoneX nhận xét.

Sau động thái dỡ neo tỷ giá, nhà chức trách Argentina đã triển khai các biện pháp để thu hút thêm nguồn cung USD cho thị trường ngoại hối của nước này, bao gồm miễn thuế tạm thời cho các nhà xuất khẩu hàng hóa nông sản. Những biện pháp như vậy đã giúp cải thiện tỷ giá đồng peso, dù giới phân tích cho rằng đồng tiền này có thể giảm giá thêm vì mùa bầu cử giữa nhiệm kỳ thường gây ra nhiều biến động.

Các biện pháp thắt lưng buộc bụng và nới lỏng quy chế giám sát trên diện rộng mà ông Milei theo đuổi kể từ khi lên cầm quyền đã phát huy tác dụng nhanh chóng bình ổn nền kinh tế Argentina. IMF dự báo tổng sản phẩm trong nước (GDP) của nước này sẽ tăng trưởng 5,5% trong năm nay, đảo ngược sự suy thoái của năm 2024.

Tuy nhiên, các nhà kinh tế cảnh báo rằng tăng trưởng đã đạt đỉnh trong những tháng gần đây vì năng suất lao động và hoạt động đầu tư vẫn còn yếu. Các nhà đầu tư cũng vẫn lo lắng về chính sách tiền tệ và dự trữ ngoại hối của Chính phủ.

Tổng thống Milei đã chậm chạp trong việc xây dựng dự trữ ngoại hối của ngân hàng trung ương - dự trữ mà Argentina cần để có thể thanh toán hàng tỷ USD nợ nước ngoài trong năm nay. IMF đã hoãn mục tiêu ban đầu đối với Argentina là đến ngày 13/6 tăng dự trữ ngoại hối khoảng 4,5 tỷ USD, thay vào đó lùi mục tiêu này sang tháng 7.

Ông Milei đã từ chối mua USD theo cách mà các chính phủ Argentina trước đây đã làm là phát hành đồng peso để mua vào USD trên thị trường chính thức. Đó là bởi ông muốn tránh mở rộng cơ sở tiền tệ và làm suy yếu peso - điều có thể thúc đẩy lạm phát tăng vọt trở lại.

Ông cũng tiếp tục sử dụng dự trữ ngoại hối để can thiệp vào thị trường tương lai peso, mặc dù thỏa thuận giữa Chính phủ Argentina và IMF quy định rằng sự can thiệp như vậy chỉ nên xảy ra trong những trường hợp đặc biệt. Vào hôm thứ Hai tuần này, Chính phủ Argentina đã công bố các biện pháp tăng dự trữ, bao gồm thỏa thuận mua lại 2 tỷ USD với các ngân hàng quốc tế và kế hoạch mua USD bằng peso từ thặng dư tài khóa của Argentina. Tháng trước, Chính phủ Argentina cũng đã huy động được 1 tỷ USD trong một cuộc bán đấu giá trái phiếu cho các nhà đầu tư quốc tế.

Ông Blazquez Giomi nhận định các biện pháp tăng dự trữ ngoại hối đã “làm dịu phần nào những nghi ngờ” nhưng sự chú ý của các nhà đầu tư hiện đã chuyển sang hoạt động kinh tế đang suy yếu của Argentina. “Đồng peso mạnh lên đang ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của các ngành xuất khẩu và chi tiêu của người tiêu dùng ở một số khu vực vẫn ở mức của thời gian suy thoái. Có khả năng hoạt động kinh tế yếu đi sẽ bắt đầu gây áp lực lên một số nhóm cử tri nhất định, thay vì vấn đề lạm phát”, ông nói.