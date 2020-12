Tập đoàn Thaco chính thức giới thiệu ra thị trường mẫu SUV đô thị Peugeot 2008 thế hệ mới với hai phiên bản GT Line và Active.



Mẫu xe đến từ nước Pháp sử dụng động cơ tăng áp Turbo PureTech 1.2 lít cùng hộp số 6 cấp EAT6. Động cơ trang bị trên Peugeot 2008 có công suất cực đại 133 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 230 Nm ngay từ dải tua máy 1.750-3.500 vòng/phút. Đây là thế hệ động cơ ứng dụng công nghệ tăng áp mới nhất của Peugeot với tốc độ vòng quay lên đến 240.000 vòng/phút, giúp giảm thiểu khí thải và nâng cao hiệu suất hoạt động.

Theo kết quả thử nghiệm từ Cục Đăng kiểm Việt Nam, mức tiêu thụ nhiên liệu của Peugeot 2008 chỉ khoảng 5,9 lít/100 km ở điều kiện đường hỗn hợp.

Peugeot 2008 có bộ nhận diễn khá bắt mắt.

Ngoại thất của Peugeot 2008 dễ nhận diện với cụm đèn LED ban ngày thiết kế mô phỏng nanh sư tử trong khi cụm đèn pha full LED hình dạng 3 móng vuốt sư tử đặc trưng kế thừa từ bộ đôi đàn anh Peugeot 3008 và 5008.

Peugeot 2008 có chiều dài tổng thể 4.300mm, rộng 1.770 mm, chiều dài cơ sở 2.605 mm và khoảng sáng gầm xe 175mm. Bán kính quay vòng chỉ ở mức 5,4 mét giúp khả năng xoay sở trong điều kiện chật hẹp rất tốt.

Xe trang bị màn hình giải trí cảm ứng trung tâm 7 inch có khả năng kết nối Apple CarPlay với 6 phím truy cập nhanh xung quanh màn hình. Vô-lăng xe thiết kế dạng D-cut nhỏ gọn.

Thiết kế nội thất dạng 3D i-Cockpit.

Các trang bị an toàn trên xe gồm cảm biến va chạm phía trước và sau, camera lùi, hỗ trợ khởi hành ngang dốc. Phiên bản GT Line được trang bị thêm các tính năng hỗ trợ an toàn nâng cao như nhận diện biển báo tốc độ, cảnh báo người lái mất tập trung, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo điểm mù thông minh, 6 túi khí và đặc biệt là hệ thống phanh an toàn chủ động.

Các trang bị an toàn tiêu chuẩn khác gồm hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), phân bổ lực phanh điện tử (EBD), cân bằng điện tử (ESP), hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảm biến hỗ trợ đỗ xe trước và sau cùng camera lùi 180 độ.

Peugeot 2008 được lắp ráp tại nhà máy xe cao cấp của Thaco tại Chu Lai (Quảng Nam). Xe được phân phối trên thị trường với mức giá bán lẻ khuyến nghị 739 triệu đồng cho phiên bản Peugeot 2008 Active. Phiên bản Peugeot 2008 GT Line có giá khuyến nghị 829 triệu đồng.

Peugeot 2008 nằm ở phân khúc xe SUV cỡ B cạnh tranh cùng một số đối thủ như Toyota Corolla Cross, Hyundai Kona, Ford EcoSport và Kia Seltos. Mặc dù vậy, Peugeot 2008 vẫn được ngầm định vị nhỉnh hơn đôi chút so với các đối thủ.

ẢNH CHI TIẾT PEUGEOT 2008 TẠI VIỆT NAM