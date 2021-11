Volvo: Sản xuất xe điện thải ra lượng khí thải cao hơn 70% so với xe đốt trong

Cuộc tranh luận xung quanh việc liệu quá trình sản xuất xe điện có “xanh” hơn so với các phương tiện chạy xăng, dầu hay không vẫn chưa có hồi kết. Mỗi “phe” đều có những lập luận riêng ủng hộ ý kiến của mình. Nhưng nếu bạn hỏi Volvo, hãng sẽ cho bạn biết việc tạo ra một chiếc xe điện gây ô nhiễm hơn nhiều so với một chiếc xe chạy động cơ đốt trong.

Theo Motor 1, Volvo đã so sánh quá trình sản xuất mẫu Volvo XC40 đốt xăng với mẫu C40 chạy hoàn toàn bằng điện. Về cơ bản, đây là hai mẫu xe cùng loại, nhưng C40 có đường mái giống coupe và hệ thống truyền động EV. Volvo phát hiện ra rằng việc chế tạo mẫu xe điện C40 thải ra lượng khí thải nhiều hơn 70%. Sự khác biệt khá đáng chú ý là cả hai xe đều được sản xuất tại cùng một nhà máy, trên cùng một dây chuyền lắp ráp và chúng có chung một số lượng lớn các thành phần.

Điều này có nghĩa là pin là nguyên nhân chính khiến chiếc C40 chạy điện tạo ra nhiều khí thải hơn, đặc biệt là khi Volvo đã xem xét mọi thứ khi tính toán điều này, từ thời điểm nguyên liệu thô được khai thác và xử lý. Hiện tại, không rõ liệu sự khác biệt sản xuất xe điện thải ra lượng khí thải nhiều hơn 70% so với xe chạy xăng có thể so sánh được trong các trường hợp của các nhà sản xuất khác hay không, nhưng nếu dữ liệu do Volvo trình bày là chuẩn xác và có thể là một dấu hiệu gì đó, thì điều đó có nghĩa là tất cả các xe EV mới đều “ít màu xanh hơn” so với xe ICE trong quá trình sản xuất.

Motor 1 cho rằng tỷ lệ phần trăm chênh lệch có thể không cao đến 70% như Volvo tuyên bố, vì điều này cũng liên quan nhiều đến các nhà cung cấp và chuỗi cung ứng, nhưng ngay cả khi nó thấp hơn, thì dường như xe EV cũng không được lợi mấy.

Thông tin này có thể tạo thêm độ tin cậy cho một số nhà sản xuất ô tô, khi họ tuyên bố rằng cung cấp pin nhỏ hơn cho xe EV của họ là cách tốt nhất để trở nên thân thiện hơn với môi trường. Xe Mazda MX-30 và Honda e là hai phương tiện được tạo ra theo triết lý như vậy.