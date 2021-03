Bill Gates ăn ít thịt, giảm đi máy bay để chống biến đổi khí hậu

Theo CNBC, kể từ sau khi rời vị trí điều hành tập đoàn Microsoft, tỷ phú Bill Gates dành toàn thời gian cho hoạt động từ thiện, trong đó tập trung chủ yếu vào vấn đề y tế và biến đổi khí hậu trên toàn cầu.

Trong một phiên hỏi đáp trên trang Reddit ngày 19/3, ông người dùng đã hỏi người đồng sáng lập Microsoft về những cách có thể làm để giảm lượng khí thải carbon - một trong những nguyên nhân chính khiến trái đất nóng lên và gây ra biến đổi khí hậu. Trả lời câu hỏi này, Gates cho rằng một cách hữu hiệu là giảm tiêu thụ.

"Cá nhân tôi có rất nhiều hành động. Tôi sử dụng xe điện, lắp tấm năng lượng mặt trời trên mái nhà. Tôi cũng ăn ít thịt hơn", Gates chia sẻ. "Tôi mua nhiên liệu xanh và mua không khí thu thập trực tiếp của công ty Climeworks. Tôi cũng tài trợ cho hệ thống sưởi điện tại các khu nhà ở giá rẻ để thay thế khí đốt tự nhiên".

Tháng 11 năm ngoái, Gates gây chú ý khi dự báo rằng hơn 50% các chuyến công tác trên thế giới sẽ giảm sau đại dịch. Điều này cũng được thể hiện ở lịch trình hiện tại của ông.

"Tôi dự định đi máy bay ít hơn. Đại dịch cho thấy chúng ta có thể làm tốt mọi việc dù ít đi công tác hơn", người đồng sáng lập Microsoft chia sẻ trên Reddit.

Microsoft đã ra mắt ứng dụng Teams, cho phép nhân viên trò chuyện và họp qua video. Dù đã rời khỏi hội đồng quản trị Microsoft vào năm ngoái, Gates hiện vẫn là cổ đông của công ty này và vẫn xem xét các sản phẩm mà công ty đang phát triển.

Trong bài đăng ngày 19/3 trên Reddit, Gates cũng đề cập tới các chương trình mà ông đang tham gia với mục đích thúc đẩy các hoạt động "xanh".

"Tôi đã lập ra quỹ Năng lượng Đột phá nhằm giúp ứng phó với biến đổi khí hậu", ông chia sẻ. "Với tôi, đổi mới là những hành động có thể mang đến cho mọi người nhưng dịch vụ không có khí thải".

Mới đây, Gates cũng xuất bản cuốn sách mới có tên How To Avoid A Climate Disaster: The Solutions We Have And The Breakthroughs We Need (Tạm dịch: "Làm sao để tránh thảm họa khí hậu: Những giải pháp đã có và những đột phá cần có"). Trong cuốn sách, tỷ phú 65 tuổi chia sẻ những thay đổi trong quan điểm của bản thân về chủ đề này suốt nhiều năm qua. Ông cũng mô tả các cách mà bất kỳ ai cũng có thể tham gia nhằm tránh một thảm họa khí hậu trong tương lai.