10 tỷ phú mới nổi giàu nhất Trung Quốc trong năm Covid-19

Trung Quốc hiện dẫn đầu thế giới về tốc độ sản sinh tỷ phú khi chiếm hơn 40% tỷ phú mới trong danh sách tỷ phú được công bố của Tạp chí Forbes.



Nước này hiện có 626 tỷ phú (không tính 71 tỷ tại Hồng Kông và 1 tại Macau). Trong năm qua, quốc gia đông dân nhất thế giới có thêm 205 tỷ phú mới, tăng gấp hơn 2 lần so với số lượng tỷ phú mới một năm trước đó.

Thị trường chứng khoán tăng trưởng ngoạn mục giúp sản sinh nhiều tỷ phú mới tại Trung Quốc, với các chỉ số của sàn chứng khoán Thượng Hải và Thâm Quyến lần lượt tăng 28% và 43% trong năm qua.

Tổng giá trị tài sản của 205 tỷ phú mới tại Trung Quốc là 380 tỷ USD, trong đó 203 người làm giàu tự thân. Tài sản trung bình của các tỷ phú mới đã tăng lên 1,9 tỷ USD, từ 1,5 tỷ USD của năm trước.

Dưới đây là 10 tỷ phú mới giàu nhất Trung Quốc, theo danh sách tỷ phú năm 2021 của Forbes.

1. CHEN ZHIPING

Tỷ phú Chen Zhiping - Ảnh: Deal Street Asia



Tài sản ròng: 15,9 tỷ USD

Nguồn tài sản: Thuốc lá điện tử

Chen Zhiping, 45 tuổi, là người sáng lập Smoore International - công ty sản xuất thiết bị hút thuốc lá lớn nhất thế giới. Smoore International chuyên sản xuất bút và thiết bị thuốc lá điện tử cho các công ty như Njoy, Japan Tobacco, British American Tobacco, và cũng có dòng sản phẩm thuốc lá điện tử riêng. Tháng 7/2020, Chen đưa công ty lên sàn chứng khoán Hồng Kông và trở thành tỷ phú đầu tiên trong lĩnh vực thuốc lá điện tử tại Trung Quốc.

2. LI HUA

Li Hua, người sáng lập Futu Holdings - Ảnh: SCMP

Tài sản ròng: 7,1 tỷ USD

Nguồn tài sản: Dịch vụ tài chính

Là một trong những nhân viên đời đầu của Tencent, năm 2007, Li Hua thành lập hãng công nghệ tài chính Futu Holdings và sau đó niêm yết công ty lên sàn chứng khoán Nasdaq (Mỹ). Cơn sốt đầu tư chứng khoán tại Trung Quốc tạo điều kiện cho các nền tảng môi giới và quản lý tài sản của Futu ngày càng phát triển mạnh, hiện có 12 triệu người dùng. Năm 2020, doanh thu của công ty tăng gần gấp 3 so với năm trước, lên 427 triệu USD. Trong khi đó, lợi nhuận ròng tăng 700%. Giá cổ phiếu của công ty đã tăng gần 1.400% trong năm qua.



3. WANG JUNLIN

Ông Wang Junlin - Ảnh: Zhou Mengying



Tài sản ròng: 6,3 tỷ USD

Nguồn tài sản: Rượu

Wang Junlin đã vực dậy 2 công ty quốc doanh trước khi gia nhập hãng sản xuất rượu Sichuan Langjiu đang "hấp hối" vào năm 2001. Ông đã thực hiện tái cấu trúc và tư nhân hóa thương hiệu rượu lịch sử có từ thời nhà Hán 1.000 năm trước này. Giờ đây, Sichuan Langjiu trở thành một trong những hãng rượu hàng đầu tại Trung Quốc với sản lượng hơn 40.000 tấn rượu mỗi năm.

4. WANG NING

Wang Ning - Ảnh: Pop Mart

Tài sản ròng: 6,3 tỷ USD

Nguồn tài sản: Đồ chơi

Wang thành lập hãng sản xuất đồ chơi Pop Mart không lâu sau khi tốt nghiệp đại học vào năm 2010. Một thập kỷ sau, ông đưa công ty lên sàn chứng khoán Hồng Kông và trở thành tỷ phú.

5. JIAN JUN

Tài sản ròng: 5,6 tỷ USD

Nguồn tài sản: Sản phẩm sinh học

Jian Jun hiện là Chủ tịch Imeik Technology Development, công ty sản xuất dược mỹ phẩm như chất làm đầy da, chỉ ghép da mặt, cũng như mặt nạ mặt và cổ. Ra đời năm 2004, Imeik niêm yết trên sàn chứng khoán Thâm Quyến vào tháng 9/2020. Từ đó đến nay, giá cổ phiếu công ty này đã tăng gấp đôi.

6. CAO RENXIAN

Tài sản ròng: 5,3 tỷ USD

Nguồn tài sản: Năng lượng mặt trời

Là một giáo sư đại học, Cao thành lập công ty năng lượng mặt trời Sungrow Power Supply vào năm 1997. Hiện các sản phẩm của công ty có mặt tại 150 quốc gia. Ngoài những sản phẩm ứng dụng cho công trình thương mại và nhà ở, Sungrow cũng cung cấp sản phẩm cho các trang trại mặt trời nổi.

7. KATE WANG

Kate Wang - Ảnh: Forbes

Tài sản ròng: 5 tỷ USD

Nguồn tài sản: Thuốc lá điện tử

Là một trong những nữ tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới, Wang, 39 tuổi, hiện giữ chức CEO tại công ty sản xuất thiết bị thuốc lá điện tử RLX Technology. Tốt nghiệp trường Kinh doanh Columbia, thuộc Đại học Columbia (Mỹ), Wang nảy ra ý tưởng thành lập RLX vào năm 2017, khi cô cố gắng thuyết phục cha mình bỏ thuốc lá. Trong 9 tháng đầu năm 2020, RLX đạt doanh thu 324 triệu USD. Công ty này vừa niêm yết trên sàn chứng khoán New York vào tháng 1/2021. Hiện Wang nắm giữ 20% cổ phần công ty.

8. LIU FANGYI

Tỷ phú Liu Fangyi - Ảnh: Intco

Tài sản ròng: 4,2 tỷ USD

Nguồn tài sản: Thiết bị y tế

Liu Fangyi là người sáng lập Intco Medical Technology - công ty sản xuất sản phẩm y tế dùng một lần như khẩu trang, găng tay. Đại dịch Covid-19 đã giúp giá cổ phiếu công ty này tăng 650% trong năm qua. Liu thành lập Intco vào những năm 1990 khi đang theo học Đại học California. Sau đó, năm 2003, ông trở về nước và bắt đầu phát triển công ty.

9. STEVEN MENG YANG

Steven Yang, người sáng lập Anker Innovations - Ảnh: Forbes

Tài sản ròng: 4,2 tỷ USD

Nguồn tài sản: Điện tử

Yang, một cựu kỹ sư của Google, thành lập công ty phụ kiện điện tử Anker Innovations Technology vào năm 2011. Ông nảy ra ý tưởng thành lập Anker khi nhận thấy nhu cầu đối với pin laptop chất lượng cao vào những năm 2000. Anker sau đó mở rộng sang pin sạch dự phòng, sạc điện thoại và cáp sạc cũng như các thiết bị thông minh khác.

10. LI XIANG

Tỷ phú xe điện Li Xiang - Ảnh: Bloomberg

Tài sản ròng: 4 tỷ USD

Nguồn tài sản: Xe điện

Doanh nhân 39 tuổi là người sáng lập hãng xe điện Li Auto - công ty nổi tiếng với dòng xe SUV Li One 6 chỗ ngồi với giá bán lẻ chưa tới 50.000 USD. Tháng 7 năm ngoái, ông đưa công ty này lên sàn chứng khoán Nasdaq. Trước khi thành lập Li Auto, Li cũng sáng lập hãng kinh doanh ôtô trực tuyến Autohome Inc. - hiện niêm yết trên sàn chứng khoán New York.