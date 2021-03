An Cường khai trương showroom one-stop shopping center

Công ty Gỗ An Cường vừa chính thức khai trương Showroom tại số 39 Nguyễn Cơ Thạch, quận 2 (khu Sala), Tp.HCM nhằm phục vụ nhu cầu của khách hàng ở khu vực thành phố Thủ Đức và phía Đông Sài Gòn.

Đây là một showroom hoàn hảo với đầy đủ các sản phẩm thông minh và các xu hướng vật liệu hay bộ sưu tập gỗ công nghiệp mới nhất của năm 2021, được trưng bày và giới thiệu ở đây.

Trong không gian rộng lớn với diện tích hơn 700m2, An Cường trưng bày một cách khoa học từ vật liệu, giải pháp, ứng dụng tích hợp với phần mềm thiết kế tự động Cabinet Pro, kết hợp với phụ kiện nội thất thông minh cùng các thương hiệu thiết bị nhà bếp Malloca, nội thất rời AConcept sẽ đem đến giải pháp ưu việt cho khách Hàng.

Đây là showroom thứ 12 do An Cường sở hữu cùng với hệ thống 18 showroom nhượng quyền khắp cả nước. An Cường hy vọng đem đến sự tiện lợi tốt nhất có thể cho khách hàng.

* Thông tin chi tiết:

Hồ Chí Minh One-Stop Shopping Center (Quận 2)

Địa chỉ: Số 39 Nguyễn Cơ Thạch, phường An Lợi Đông, quận 2, Tp.HCM.

Hotline: 1900 6944

Website: www.ancuong.com