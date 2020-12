Ba tỷ phú giàu nhất tại Mỹ "né" thuế thu nhập như thế nào?

Theo tin từ CNN, Elon Musk, CEO của hãng xe điện Tesla và là người giàu thứ hai tại Mỹ, đã chuyển nơi cư trú từ bang California tới bang Texas. Theo đó, cả ba người giàu nhất tại Mỹ - Jeff Bezos, Elon Musk và Bill Gates - giờ đây đều đang cư trú tại các bang không phải nộp thuế thu nhập.

Việc Musk chuyển tới Texas là điều đã được đồn đoán từ lâu. Và đầu năm nay, CEO Tesla cũng đã chuyển trụ sở tổ chức cá nhân của mình về thành phố Austin, bang Texas. Hiện sở hữu tài sản 140 tỷ USD (theo Forbes), Musk từng chỉ trích quan chức bang California về việc áp đặt các lệnh hạn chế phòng dịch Covid-19 tại bang này. Thậm chí, hồi tháng 5, tỷ phú này còn đâm đơn kiện hạt Alameda và dọa chuyển nhà máy Tesla khỏi bang California khi bị buộc phải đóng cửa để phòng dịch.

Trong khi đó, Jeff Bezos - người sáng lập, CEO của Amazon - với tài sản ước tính 183,3 tỷ USD, còn Bill Gates - người đồng sáng lập Microsoft - với 118,7 tỷ USD, hiện đều cư trú tại bang Washington - nơi công ty của họ ra đời.

Washington và Texas là hai trong số 9 bang của Mỹ không đánh thuế thu nhập cá nhân của cư dân. Các bang còn lại là Alaska, Florida, Nevada, New Hampshire, South Dakota, Tennessee và Wyoming. Theo Hiệp hội Thuế - một tổ chức phi lợi nhuận hàng đầu tại Mỹ, bang Tennessee và New Hampshire hiện vẫn đánh thuế với thu nhập từ lãi suất và cổ tức. Tuy nhiên, bang New Hampshire dự kiến ngừng thu thuế này từ năm 2025.

Tuy nhiên, Musk không phải là tỷ phú duy nhất chuyển chỗ ở tới "thiên đường thuế". Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi tháng 10/2019 cũng chuyển nơi cư trú chính thức tới bang Florida, sau hàng chục năm sống tại tòa tháp mang tên mình ở Manhattan, New York. Hai "trùm" Phố Wall Carl Icahn và Paul Singer cũng lần lượt chuyển quỹ đầu tư của mình tới bang Florida vào năm 2019 và 2020. The Forbes, Icahn hiện sống tại hòn đảo riêng Indian Creek, thuộc bang Florida và nhờ đó không phải nộp thuế thu nhập bang.

Theo chia sẻ của tỷ phú Tom Golisano, nhà sáng lập của công ty dịch vụ nhân sự Paychex, ông tiết kiệm được 13.800 USD tiền thuế mỗi ngày nhờ chuyển nơi cư trú từ bang New York tới bang Florida vào năm 2009.

Nguồn: Forbes

Theo Forbes, những trường hợp như trên có thể ảnh hưởng lớn tới nguồn thu ngân sách của các bang khác nếu nhìn vào thu nhập khổng lồ của các tỷ phú. Năm 2016, việc quản lý quỹ đầu cơ David Tepper chuyển từ bang New Jersey tới Florida khiến bang New Jersey thất thu hàng chục triệu USD tiền thuế, làm dấy lên quan ngại trong giới quan chức bang.

Mới đây, trong một chia sẻ trên Twitter, tỷ phú đầu tư John Arnold cho rằng mức thuế thu nhập tới 13,3% của bang California - thuộc hàng cao nhất nước Mỹ - chính là nguyên nhân khiến những người có thu nhập cao như Elon Musk quyết định rời khỏi đây để tới các bang có thuế suất thấp hơn. Bản thân Arnold hiện đang sống tại Texas và không phải nộp thuế thu nhập.