Bảo hiểm VietinBank: 15 năm khát vọng vươn cao

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Minh Bình - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam ghi nhận, biểu dương những thành tựu và kết quả đạt được của tập thể cán bộ người lao động Bảo hiểm VietinBank đạt được trong suốt 15 năm qua. Đồng thời, ông bày tỏ sự tin tưởng vào sự phát triển của Bảo hiểm VietinBank trong chặng đường sắp tới.

Thành lập từ năm 2008, Bảo hiểm VietinBank (tiền thân là Công ty TNHH MTV Bảo hiểm Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam), trải qua 15 năm xây dựng và phát triển đã ghi nhận một số kết quả ấn tượng: Từ giai đoạn đầu cổ phần hóa, vốn điều lệ ban đầu chỉ hơn 92 tỷ đồng, đến nay đã tăng gấp hơn 8 lần, đạt 766 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu tăng 16 lần từ hơn 100 tỷ đồng lên mức 1650 tỷ đồng. Tăng trưởng liên tục về quy mô hoạt động, Bảo hiểm VietinBank đến nay đã có hệ thống mạng lưới gồm 44 CTTV và PGD với gần 1.500 CBNV và hơn 25.000 đối tác đại lý phục vụ khách hàng trên toàn quốc.

Năm 2023, doanh thu Công ty dự kiến đạt gần 4.000 tỷ đồng, tăng 23% so với năm 2022; Lợi nhuận dự kiến đạt gần 360 tỷ đồng, tăng 42% so năm 2022, hiệu quả kinh doanh (ROE) dự kiến đạt 18%, tăng 4% so với mức 14% năm 2022, thuộc tốp đầu các công ty bảo hiểm có tốc độ tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận cao nhất thị trường.

Bên cạnh đó, VBI tiếp tục ghi dấu ấn trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam với nhiều giải thưởng như: Top 4 Công ty Bảo hiểm Phi nhân thọ uy tín nhất Việt Nam 2023, Công ty Bảo hiểm phi nhân thọ có ứng dụng Công nghệ Thông tin - Chuyển đổi số tiêu biểu năm 2023, Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2022-2023, Top 1 ngành bảo hiểm và thứ 8/100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam khối doanh nghiệp vừa năm 2023.

Song song với việc tập trung nguồn lực phát triển kinh doanh, Bảo hiểm VietinBank luôn chú trọng với các hoạt động trách nhiệm xã hội và cộng đồng, đặc biệt công ty thực hiện nhiều các hoạt động chăm sóc sức khỏe, triển khai các hoạt động hiến máu cứu người, tặng quà, tài trợ kinh phí và xây trường học cho các trẻ em ở vùng núi cao như: Chương trình ươm mầm ước mơ tại trường mầm non Ma Thì Hồ, Điện Biên, xây trường mầm non Huổi Meo, Mường Chà, Điện Biên (dự kiến khánh thành trường mầm non đầu tháng 1/2024)...

Ông Nguyễn Huy Quang - Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Bảo hiểm VietinBank phát biểu.

Phát biểu tại buổi lễ ông Nguyễn Huy Quang - Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Bảo hiểm VietinBank: “Với mục tiêu trong những năm tiếp theo, Bảo hiểm VietinBank sẽ trở thành Công ty bảo hiểm hàng đầu tại Việt Nam về chất lượng dịch vụ và công nghệ số trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm, đồng thời khẳng công ty sẽ đồng hành, có trách nhiệm với các hoạt động an sinh, xã hội, để lan tỏa thương hiệu bảo hiểm nhân văn tới khách hàng và cộng đồng”.

Năm 2023, đánh dấu mốc kỷ niệm 5 năm quan hệ hợp tác chiến lược giữa Bảo hiểm VietinBank & Bảo hiểm Hyundai – Công ty Bảo hiểm có thị phần lớn thứ 2 tại Hàn Quốc. Phát biểu tại buổi lễ, đại diện Hyundai Marine & Fire Insurance, ông Lee Sung-Jae Tổng Giám đốc điều hành Bảo hiểm Hyundai nhận định“ Trải qua chặng được 15 năm, Bảo hiểm VietinBank đã cho thấy sự phát triển bền vững cả về doanh thu và lợi nhuận, gặt hái được nhiều thành công và trở thành một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong ngành bảo hiểm Phi nhân thọ Việt Nam.”

Lãnh đạo Cục giám sát bảo hiểm Bộ tài chính, Bảo hiểm Hyundai, Ngân hàng công Thương, bảo hiểm VietinBank tham dự sự kiện.

Với xu hướng phát triển của kinh tế, nhận thức được sứ mệnh bảo toàn những giá trị tốt đẹp của cuộc sống, Bảo hiểm VietinBank không ngừng nỗ lực nghiên cứu, phát triển các sản phẩm mới đã chinh phục được nhiều khách hàng như: bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm khoản vay, bảo hiểm tài sản kỹ thuật, bảo hiểm xe cơ giới, bảo hiểm du lịch, bảo hiểm hàng hóa...

15 năm - một chặng đường với rất nhiều thách thức và thăng trầm của nền kinh tế thị trường, một hành trình đầy nhiệt huyết và đam mê cùng biết bao nỗ lực, cống hiến của hàng ngàn con người Bảo hiểm VietinBank. Bước sang giai đoạn mới, Bảo hiểm VietinBank sẽ tiếp tục hành trình chinh phục những tầm cao mới, trở thành nơi trao gửi niềm tin cho hàng triệu khách hàng cá nhân và tổ chức, là lá khiên vững chắc, bảo vệ sức khỏe và tài sản, góp phần vào sự ổn định nền kinh tế đất nước.

Thành lập từ năm 2008, Tổng công ty cổ phần bảo hiểm NHTMCP Công Thương Việt Nam (Bảo hiểm VietinBank,VBI) (tiền thân là Công ty TNHH MTV Bảo hiểm Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam). Với mục tiêu lấy khách hàng làm trung tâm, mang lại nhiều lợi ích cho khách hàng, đảm bảo sự ổn định và phát triển kinh tế, Ban Lãnh đạo Ngân hàng Công thương đã quyết định tạo nền tảng cho sự phát triển thương hiệu mới, phát triển đa dạng hóa hệ sinh thái các sản phẩm của ngân hàng bằng việc thành lập Bảo hiểm VietinBank.

Năm 2018 là dấu mốc vô cùng quan trọng khi Bảo hiểm Huyndai trở thành đối tác chiến lược của Bảo hiểm VietinBank với tỷ lệ sở hữu 25% cổ phần. Mối quan hệ hợp tác này đã mở ra giai đoạn phát triển mới của 2 công ty bảo hiểm hàng đầu tại Việt Nam và Hàn Quốc, phát huy lợi thế của mỗi bên, hướng tới mục tiêu chung là phục vụ tốt nhất cho khách hàng, cung cấp đa dạng nhiều sản phẩm bảo vệ cho các khách hàng trong nước và quốc tế, đồng thời làm cầu nối thúc đẩy cho cộng đồng doanh nghiệp của 2 quốc gia phát triển.