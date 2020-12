Bất động sản đô thị Long An “nổi sóng” đầu tư

Nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, là nơi đón đầu xu thế giãn dân của Tp.HCM, thị trường bất động sản Long An được kỳ vọng trở thành tâm điểm đầu tư trong 2-3 năm tới. Trong đó, hai mũi nhọn quan trọng là bất động sản đô thị và phát triển cụm - khu công nghiệp.

THỊ TRƯỜNG TIỀM NĂNG

Trong những năm qua, khi chiếc áo đô thị Tp.HCM trở nên cũ kỹ và chật hẹp, mạng lưới giao thông trong tình trạng quá tải hoặc chưa được đầu tư tương xứng; thì việc phát triển các đô thị tích hợp quy mô lớn tại các vùng lân cận thành phố trở nên cần thiết.

Thực tế cho thấy, làn sóng đầu tư đang bắt đầu có xu hướng dịch chuyển ra các đô thị vệ tinh tại cửa ngõ thành phố như Đồng Nai, Bình Dương, Long An,… Trong đó, Long An có nhiều cơ hội đón sóng đầu tư, nhất là trên lĩnh vực phát triển công nghiệp. Đây cũng là một trong những "đòn bẩy" giúp Long An phát huy lợi thế và đưa thị trường bất động sản "cất cánh".

Với mặt bằng giá mềm, quỹ đất sạch và là cánh tay nối dài trục kinh tế Tp.HCM, Long An hiện đang được chú trọng đầu tư hạ tầng và phát triển công nghiệp. Nhiều năm qua, Long An tập trung các dự án giao thông trọng điểm như cao tốc Tp.HCM - Trung Lương, quốc lộ N2, đường ĐT 830… Sắp tới, tỉnh còn hưởng lợi rất nhiều khi các trục giao thông chiến lược hoàn thành như cao tốc Bến Lức - Long Thành hay tuyến Tiền Giang - Long An - TP.HCM.

Hạ tầng đồng bộ và chính sách cởi mở đầu tư của chính quyền Long An đã thu hút nhiều cụm – khu công nghiệp đổ dồn về địa phương. Năm 2020, toàn tỉnh có 32 khu công nghiệp và 62 cụm công nghiệp với tổng diện tích 15.000ha đã được quy hoạch đồng bộ. Dự kiến trong khoảng 2-3 năm tới, Long An sẽ là tỉnh có nhiều khu công nghiệp mới cho cả nước và trở thành một trong những khu công nghiệp lớn nhất miền Nam.

ĐẠI ĐÔ THỊ PHÁT TRIỂN XỨNG TẦM

Đòn bẩy hạ tầng và sự mở rộng của các khu công nghiệp làm nhu cầu về nhà đất tăng cao, đưa bất động sản Long An trở thành tâm điểm tại khu Tây thành phố nói riêng, và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nói chung.

Thời gian qua, Long An đánh dấu "sự đổ bộ" cùng lúc của nhiều siêu dự án, góp phần làm thay đổi bộ mặt thị trường bất động sản tại đây. Tuy nhiên, theo ông Trần Văn Cần - Chủ tịch UBND tỉnh Long An - địa phương này vẫn cần thêm những công trình biểu tượng xứng tầm, những đại đô thị thông minh, phát triển hệ sinh thái hài hòa và bền vững. Từ đó, đưa diện mạo đô thị Long An khởi sắc.

Mới đây, Long An vừa đón nhận sự xuất hiện của một siêu dự án mới mang tên The Sol City - đại đô thị vệ tinh mang hơi thở đầy năng lượng của một thành phố trẻ. Theo nhiều chuyên gia nhận định, The Sol City đang tạo nên dấu ấn, kiến tạo thêm biểu tượng xứng tầm cho bức tranh đô thị vệ tinh khu Tây Tp.HCM.

Sở dĩ được đánh giá như vậy bởi The Sol City được quy hoạch theo mô hình đô thị vệ tinh chuẩn sinh thái cho khu Tây Tp.HCM, hướng đến việc phát triển các tiện ích, thỏa mãn nhu cầu sống xanh nhưng vẫn hiện đại cho cư dân. Dự án dành riêng hơn 43.000m2 để phát triển 39 tiện ích thiết thực: Chuỗi tiện ích công viên ven sông, vườn bách thảo life eco, hệ thống thùng rác phân loại, hệ thống Pin năng lượng mặt trời, central house,…

Bên cạnh đó, dự án tọa lạc trên trục đường kết nối thuộc Tp.HCM mở rộng, liền kề Phú Mỹ Hưng hoa lệ và trải rộng trên khu đất rộng lớn quy mô hơn 103ha. Dự án được đầu tư và phát triển bởi Thắng Lợi Group - thương hiệu chủ đầu tư đã góp phần không nhỏ thay đổi diện mạo vùng Long An với loạt "hạt nhân" đô thị Young Town Tây Bắc Sài Gòn, khu dân cư Thắng Lợi J-Dragon,…

Theo chia sẻ từ đại diện Thắng Lợi Group, hiện The Sol City đang được triển khai thi công chia làm 3 giai đoạn: The Sol Center (36 ha) xây dựng những tiện ích đầu tiên và đồng bộ hạ tầng, hoàn thiện những dãy nhà shophouse, nhà phố và biệt thự. Symtech Zone (54 ha) xây dựng các khu công nghiệp thương mại dịch vụ, Sky Gate (13 ha) phát triển những dãy nhà biệt thự, nhà phố diện tích lớn, đem đến nguồn cung mới cho thị trường bất động sản Long An.

Với chuỗi tiện ích hiện đại, đi cùng xu thế phát triển hướng đến đô thị vệ tinh xanh và thông minh, The Sol City được kỳ vọng sẽ góp phần làm sôi động thêm bức tranh thị trường bất động sản khu Tây Tp.HCM. Dự án hứa hẹn trở thành biểu tượng làm thay đổi diện mạo Long An và là mảnh ghép hoàn hảo, đại diện cho sự tăng trưởng mạnh mẽ với vị trí chiến lược sẵn có của tỉnh nhà.