Bất động sản khu công nghiệp hồi sinh mạnh mẽ hậu Covid-19

Khi những dấu hiệu của đại dịch đang dần được kiểm soát chặt chẽ, bất động sản khu công nghiệp đang có dấu hiệu tăng trưởng mạnh mẽ và trở thành xu hướng trong các năm tới.

BẤT ĐỘNG SẢN CÔNG NGHIỆP ĐẠT MỨC TĂNG TRƯỞNG CAO SAU DỊCH

Covid-19 đã ảnh hưởng lớn tới hoạt động của nhiều doanh nghiệp trong tất cả các lĩnh vực. Theo ghi nhận của Tổng cục Thống kê dù bất động sản là ngành chịu tổn thương nặng nề nhất của dịch bệnh. Song, bất động sản khu công nghiệp lại trở thành điểm sáng trong bức tranh toàn tông màu tối.

Theo đó, sản xuất công nghiệp tháng 9 đã có sự khởi sắc, mở ra hy vọng sớm phục hồi và tăng trưởng mạnh trở lại trong quý 4 và thời gian tới. Hoạt động thương mại dịch vụ trong tháng 9 đã tăng trưởng trở lại, cầu tiêu dùng phục hồi. Bằng chứng là Chỉ số nhà quản trị mua hàng PMI của Việt Nam (do Nikkei đánh giá) đã tăng lên 52,2 điểm trong tháng 9, cao nhất ASEAN (so với 45,7 điểm trong tháng 8), thể hiện xu hướng phục hồi rõ nét của nền kinh tế Việt Nam.

Số liệu từ Bộ Xây dựng cũng cho hay, bất động sản khu công nghiệp vẫn thu hút khách thuê với mức giá tăng khoảng 9% so với cùng kỳ năm 2019. Dù đang chịu ảnh hưởng từ dịch Covid-19, việc thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp lại có sự tăng trưởng rõ rệt do nhiều doanh nghiệp đang dịch chuyển nhà máy từ Trung Quốc sang Việt Nam. Nhờ lợi thế về chi phí, sự phát triển của cơ sở hạ tầng và các chính sách hỗ trợ đến từ Chính phủ cũng như việc khống chế được dịch bệnh hiệu quả, Việt Nam đang được đánh giá là sự lựa chọn lý tưởng của các nhà đầu tư nước ngoài so với các quốc gia khác trong khu vực. Một loạt tập đoàn lớn đã lên kế hoạch chuyển một phần sản xuất từ Trung Quốc sang Việt Nam có thể kể đến như: Microsoft, Google, Panasonic, Sharp, Foxconn…

Cơ hội mới mở ra cho nền công nghiệp Việt Nam nhiều triển vọng ngay trong những tháng đầu năm 2020. Điển hình như tại Long An, theo thông tin từ Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh này thì trong 5 tháng đầu năm 2020 có 56 dự án mới đầu tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Trong đó, có 41 dự án FDI và 15 dự án trong nước (DDI) với tổng vốn đầu tư cấp mới 219,5 triệu USD và 688 tỷ đồng. Riêng tháng 5/2020, các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh thu hút đầu tư 11 dự án mới. Thống kê cho thấy, bất động sản khu công nghiệp tại vùng ven hiện có mức tăng trưởng 30-50%/năm trong vòng bốn năm trở lại đây. Đây sẽ là xu hướng bất động sản "hái ra vàng" trong năm 2021 tới đây.

THE SOL CITY - SỰ KẾT HỢP ĐÔ THỊ VỆ TINH KIỂU MẪU VÀ KHU CÔNG NGHIỆP DỊCH VỤ

Cùng với xu hướng giãn dân đó là sự hình thành và phát triển các khu công nghiệp lớn, bất động sản công nghiệp vùng ven đang trở thành đích ngắm của nhà đầu tư. Thêm vào đó, với việc phát triển các khu công nghiệp sẽ tạo làn sóng chuyển dịch đổ bộ về khu vực lân cận thành phố, khiến nhu cầu về nhà ở dành cho cư dân, chuyên gia tăng cao.

Nắm bắt được xu thế đó, vừa qua, Thắng Lợi Group đã giới thiệu ra thị trường dự án The Sol City - Khu Đô thị vệ tinh Nam Sài Gòn - với vị trí đắc địa kết nối Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Tây Nam Bộ. Liền kề Phú Mỹ Hưng, thuộc vùng Tp.HCM mở rộng, nơi đã và đang đón nhận sự đổ bộ của hàng loạt dự án bất động sản công nghiệp, The Sol City nằm trong khu công nghiệp dịch vụ được hưởng lợi rất lớn từ chính sách giãn dân và đầu tư hạ tầng của thành phố.

Hướng đến là khu Đô thị vệ tinh lớn nhất khu Tây, The Sol City có diện tích lên đến 103 ha. Trong đó, có đến 54ha dành cho việc xây dựng Smart Town - khu công nghiệp thương mại dịch vụ. Theo tiết lộ của nhà đầu tư, phân khu này sẽ được phát triển với phong cách thiết kế Factory hiện đại, quy hoạch như khu công nghiệp VSIP, lề đường rộng trên 10m, có đủ không gian phát triển cây xanh và cảnh quan. Bên cạnh đó, dự án còn được đầu tư 39 tiện ích nội khu hoàn chỉnh sẽ mang lại cuộc sống đa sắc màu cho người dân nơi đây.

Dự án hội tụ mọi yếu tố của một đô thị hiện đại kết hợp khu công nghiệp dịch vụ với đầy đủ tiện ích sống - làm việc - giải trí. Có thể nói, với xu hướng hiện tại, The Sol City chính là dự án đi tiên phong trong việc kết hợp giữa đô thị vệ tinh kiểu mẫu và khu công nghiệp dịch vụ. Trong tương lai, dự án hứa hẹn sẽ tạo xung lực mạnh mẽ cho trường bất động sản công nghiệp vùng ven cất cánh.