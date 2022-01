Bí quyết mua sắm tự động chuyển đổi trả góp 0% lãi suất với thẻ VIB Zero Interest Rate

Nhu cầu mua sắm vừa an toàn, tiết kiệm và “thông minh” ngày càng được người tiêu dùng quan tâm, đặc biệt giai đoạn hậu Covid. Trong đó, mua sắm hàng hóa, dịch vụ theo hình thức trả góp nổi lên như một lựa chọn hàng đầu của người tiêu dùng, khi họ vẫn mua được món hàng mình cần và chỉ cần chia nhỏ khoản phải trả qua các tháng tiếp theo.

Số liệu của ngân hàng VIB cho thấy, giá trị mua sắm trả góp bình quân tháng trong giai đoạn giãn cách (tháng 5 - tháng 9/2021) tăng 15% so với trước đó. Và giá trị này 3 tháng cuối năm 2021 tăng tới 67% so với giai đoạn giãn cách và tăng mạnh 92% so với trước dịch.

Một bí quyết mua sắm tự động chuyển đổi sang trả góp với lãi suất 0% lại được miễn lãi trọn đời cho mọi chi tiêu đang được giới sành dùng thẻ truyền tai nhau. Bí quyết này vô cùng đơn giản với việc sở hữu chiếc thẻ VIB Zero Interest Rate. Đơn cử, một khách hàng thường chi cho nhu cầu mua sắm hàng hóa, dịch vụ của gia đình khoảng 20 triệu đồng mỗi tháng.

Thay vì phải cần 20 triệu đồng vào đầu tháng để chi tiêu, khách hàng sẽ dùng thẻ tín dụng VIB Zero Interest Rate để thanh toán ở bất cứ trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện lợi, sàn thương mại điện tử hay bất cứ dịch vụ nào chấp nhận thanh toán thẻ.

Đến cuối kỳ sao kê, khách hàng không cần thanh toán đủ 20 triệu đồng này vào tài khoản thẻ tín dụng, mà chỉ cần trả 20% tổng dư nợ thẻ (1/5 tổng giá trị giao dịch), là hiển nhiên được tự động hưởng 0% lãi suất cho toàn bộ số dư còn lại.

Tính năng đặc biệt của dòng thẻ này giúp khách hàng không phải lo quá hạn thanh toán, không lo trả mức lãi suất nhất định nếu không trả đúng, đủ toàn bộ dư nợ tín dụng. Khách hàng có thể chia nhỏ mọi khoản chi tiêu bằng vốn vay ngân hàng và trả dần thành nhiều kỳ, mà vẫn hưởng lãi suất 0% trong suốt thời gian sử dụng thẻ.

Tính năng chia nhỏ khoản phải trả hàng tháng được mặc định sẵn ở dòng thẻ Zero Interest Rate, khách hàng không cần phải cần phải chọn mua sắm tại nơi cung ứng hàng hóa, dịch vụ có liên kết trả góp hoặc đăng ký trực tiếp với ngân hàng.

Trong 3 tháng đầu tiên sau khi kích hoạt, chủ thẻ được miễn phí xử lý giao dịch. Sau thời gian ưu đãi, ngân hàng sẽ thu phí 0,99% cho các giao dịch chi tiêu.

Ngay từ khi ra đời vào 3 năm trước, VIB Zero Interest Rate đã trở thành một trong những giải pháp tài chính thông minh cho khách hàng. Và trong giai đoạn Covid-19, tính năng vừa tự động chuyển đổi trả góp 0% lãi suất vừa miễn lãi cho mọi giao dịch trong suốt 5 năm dòng đời của thẻ, càng hỗ trợ khách hàng có được bí quyết chi tiêu tiết kiệm, phù hợp với xu hướng “mua trước, trả sau”…

Bên cạnh những lợi ích ưu việt và độc đáo trên, chủ thẻ Zero Interest Rate còn được tận hưởng ưu đãi trả góp 0% tại hàng trăm đối tác lớn trên toàn quốc, giảm giá đến 50%, giá trị thanh toán thẻ càng cao, ưu đãi càng nhiều.

Một số chương trình ưu đãi nổi bật trên thị trường dành riêng cho chủ thẻ tín dụng VIB gần đây như: giảm đến 63% cho chủ thẻ tín dụng VIB khi mua tivi, điện thoại Samsung tại https://sshop.vn/vibcustomer; Giảm 500.000 đồng cho hóa đơn từ 10 triệu đồng tại Nguyễn Kim; Hoàn tiền đến 3 triệu đồng khi mua nữ trang vàng bạc tại hệ thống PNJ.

VIB cũng liên tục triển khai một chuỗi các ưu đãi ăn uống, du lịch để cùng chủ thẻ tận hưởng mùa lễ hội cuối năm bên gia đình và bạn bè, gồm: Giảm 30% tại Kichi Kichi, iSushi, Hutong, Shogun, Cowboy Jack’s mỗi thứ 6, thứ 7 hàng tuần; Giảm 20% tại The Coffee Bean; Giảm 40.000 đồng cho hóa đơn từ 100.000 đồng trên ứng dụng Baemin; Giảm 500.000 đồng khi đặt phòng khách sạn tại Việt Nam trên ivivu.com.

Đáp ứng nhu cầu hạn chế tiếp xúc mùa Covid mà vẫn có chiếc thẻ tín dụng tuyệt vời để sử dụng, khách hàng chỉ cần truy cập website VIB, chọn thẻ Zero Interest Rate và bấm "Đăng ký ngay", nhập thông tin theo mẫu trong 3-5 phút, nhận kết quả phê duyệt hạn mức tín dụng đến 200 triệu đồng sau 30 phút. Thông tin thẻ gửi qua MyVIB và có thể bắt đầu chi tiêu ngay.