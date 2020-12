BIDV MetLife: Nỗ lực tận tâm tạo nên sự đồng hành bền vững

Được Enterprise Asia - Tổ chức phi chính phủ hàng đầu về Kinh doanh tại Châu Á (Asia Pacific Enterprise Awards 2020 - APEA 2020) vinh danh là "Doanh nghiệp Việt Nam xuất sắc Châu Á 2020", BIDV Metlife đã và đang không ngừng nỗ lực theo đuổi sứ mệnh cung cấp dịch vụ tốt nhất cho khách hàng, ngay cả trong những thời điểm khó khăn như đại dịch Covid-19.

TỪ GIÁ TRỊ CỐT LÕI "KHÁCH HÀNG LÀ TRÊN HẾT"…

Bảo hiểm nhân thọ BIDV MetLife là liên doanh giữa Công ty TNHH MetLife (thuộc sở hữu của tập đoàn bảo hiểm nhân thọ hàng đầu Hoa Kỳ MetLife với lịch sử 150 năm hoạt động toàn cầu), và Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV (một trong những ngân hàng hàng đầu tại Việt Nam).

Từ khi thành lập vào năm 2014 cho đến nay, mục tiêu hàng đầu và sứ mệnh mà BIDV MetLife luôn theo đuổi là nỗ lực mang đếnquyền lợi tốt nhất cho khách hàng, đảm bảo công tác chăm sóc khách hàng luôn chất lượng trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

BIDV MetLife đã chi trả quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng trong 6 năm qua là trên 5.500 trường hợp với gần 36 tỷ đồng. Riêng trong năm nay, tính đến ngày 16/11/2020, BIDV MetLife đã giải quyết thành công 3.875 trường hợp, chi trả gần 20 tỷ đồng.

Ngay trong thời gian cao điểm giãn cách xã hội của đại dịch Covid-19, BIDV MetLife tiếp nhận nhiều hồ sơ yêu cầu thanh toán quyền lợi bảo hiểm trong khi việc đi lại bị giới hạn, công tác xác minh của cán bộ gặp khó khăn. Tuy nhiên, với tinh thần trách nhiệm và luôn đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu, BIDV MetLife đã khắc phục được các hạn chế, tiến hành thu thập chứng từ nhanh, ra quyết định chi trả và thanh toán quyền lợi bảo hiểm cho gia đình khách hàng ngay khi hoàn thiện hồ sơ thủ tục giấy tờ.

Hay trường hợp khách hàng gặp tai nạn dẫn đến tử vong đầu tháng 05/2020, để lại người thân và hai con nhỏ đang trong tuổi ăn học, BIDV MetLife đã nhanh chóng chuyển thông tin cho cán bộ xác minh. Sau khi có kết quả, công ty đã quyết định chi trả số tiền bảo hiểm quyền lợi tử vong theo giá trị hợp đồng nhằm kịp thời hỗ trợ gia đình ổn định cuộc sống sau biến cố bất ngờ, góp phần đảm bảo việc học tập trong tương lai cho các cháu nhỏ.

Ngoài ra, có trường hợp khách hàng bị đột tử khi đi du lịch ở nước ngoài. Điều đáng nói, hợp đồng bảo hiểm này không chỉ định người thụ hưởng. Sau khi tiếp nhận trường hợp của khách hàng, bộ phận giải quyết quyền lợi bảo hiểm của công ty đã giúp gia đình hoàn thiện Văn bản thỏa thuận phân chia di sản để người trong gia đình được nhận quyền lợi bảo hiểm tử vong theo đúng giá trị hợp đồng.

… ĐẾN DOANH NGHIỆP TIÊN PHONG VÌ CUỘC SỐNG TỐT ĐẸP HƠN

Không những chú trọng vào công tác chăm sóc và đảm bảo quyền lợi của khách hàng, từ khi bước chân vào thị trường Việt Nam, BIDV MetLife luôn đề cao các chương trình vì cộng đồng nhằm góp phần vào sự phát triển bền vững, đảm bảo an sinh xã hội tại những nơi công ty hoạt động.

Ngày 8/12 vừa qua, BIDV MetLife vinh dự lần thứ tư liên tiếp được Phòng Thương mại Hoa Kỳ (AmCham) tại Hà Nội trao tặng Giải thưởng cống hiến cho cộng đồng 2020 (Amcham CSR Recognition Award 2020).

BIDV MetLife là một trong số các doanh nghiệp Mỹ có nhiều hoạt động vì cộng đồng tại Việt Nam với ngân sách chủ yếu đến từ Quỹ MetLife (MetLife Foundtation). Quỹ đã phối hợp với các đối tác – những tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam như tổ chức Trick up, Plan International, Habitat for Humanity, Tổ chức tài chính vi mô CEP, Room to Read, Special Olympics... từ năm 2017 đến nay đã hỗ trợ 5 triệu đô la Mỹ thông qua khoảng 10 sáng kiến, dự án liên quan đến tài chính toàn diện.

Ngoài ra, BIDV MetLife còn phối hợp với các chi nhánh của BIDV trên hệ thống để cùng thực hiện các sáng kiến, hoạt động chung vì cộng đồng tại chính địa bàn các chi nhánh như trao học bổng, tặng xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhưng đã rất nỗ lực vươn lên và đạt thành tích học tập xuất sắc, cơ sở vật chất cho các trường học…

Ông Gaurav Sharma, Tổng giám đốc, BIDV MetLife chia sẻ: "Tại BIDV MetLife, chúng tôi luôn đặt nhân viên, khách hàng, đối tác và cộng đồng là đối tượng ưu tiên hàng đầu. Chúng tôi theo đuổi mục đích 'Luôn bên bạn, xây dựng tương lai vững vàng hơn', và biến mục đích này thành nền tảng để xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn, nhân văn hơn. Do đó, chúng tôi luôn làm hết sức để đảm bảo quyền lợi của khách hàng cũng như hướng tới các hoạt động xã hội mang tính bền vững, góp phần tạo nên thay đổi tích cực cho người dân Việt Nam".