Blog chứng khoán: Chốt lời ngắn hạn

Một đợt xả T+4 xuất hiện cũng là điều kiện tốt để quan sát nội lực của từng mã. Mức độ phân hóa đã rõ ràng hơn nhiều.Trên mặt bằng chung thì tiền vẫn duy trì trên 800 tỷ là tốt. Hôm nay là phiên thứ 3 sau phiên đột biến 13/7 mà tiền vào duy trì ổn định ở mức cao. Hôm nay có điều chỉnh rất rõ cuối buổi sáng, đầu buổi chiều và phục hồi trở lại cuối phiên. Vì thế chỉ báo hình mẫu giá quan trọng nhất là Close > Low. Chỉ báo này tương đối tốt, số mã đạt trên 2% ổn định mức cao. Chỉ báo này xác nhận cầu bắt đáy đẩy lên có hiệu quả.Chỉ báo Close < High cũng xác nhận lực đẩy là khác nhau và ít có mã nào lấy lại được giá High trong nhịp phục hồi cuối phiên. Kết quả này là chấp nhận được trong một phiên chốt lời ngắn hạn gia tăng.Thị trường bắt đầu đón nhận những kết quả kinh doanh tồi tệ và sự phân hóa chắc chắn sẽ sâu sắc hơn. Giai đoạn này rất khó chơi đối với những người vào muộn vì chỉ cần chọn sai cổ phiếu, khả năng thắng rất thấp. Ngay cả những mã kết quả kinh doanh tốt thì mức lãi với những người đã sẵn hàng đều ở mức chấp nhận được, đồng nghĩa với lượng hàng tiềm năng tăng dần theo thời gian.Nếu so sánh thì lượng hàng hạ giá đầu buổi chiều chưa có gì lớn, thấp hơn nhiều lượng hàng treo bán giá cao buổi sáng. Đợt xả hàng rẻ chiều nay có thể chỉ mang tính nhất thời cộng hưởng của hoạt động chốt lời ngắn hạn. Thực ra với những ai có kỷ luật, hoàn toàn có thể chốt lời chủ động ở các mức giá cao trong buổi sáng một cách dễ dàng. Đánh ngắn mà chốt giá thấp thì lợi nhuận quá mỏng, đa số là của chiến thuật ăn non nhưng run tay.Lượng hàng “ói” ra lúc giá giảm thấp tức là nhiều người vẫn chọn chiến thuật “selling into strength” khi giá tăng tiếp. Lượng hàng này có thể thấy ngay từ sớm và nằm khá im. Lượng hàng này đáng quan tâm hơn lượng hàng bán tống lúc giá giảm vì rất có thể là biểu hiện của việc phân phối ngắn hạn.Quyết định không đua giá với PVX hôm qua khá chuẩn. PVX hôm nay dễ khiến người chơi bực mình. Treo bán 9.7 mãi không được. PVX không có vẻ gì là muốn tăng cả, cầu rất yếu. Quyết định giảm tỉ trọng phần hàng về xuống, bán giá 9.5. Xem xét cover dưới giá 9, có thể trong tuần này.Chốt lãi T+1 cho phần mua hôm qua như kế hoạch, giảm tỉ trọng với SSI xuống, bán 21.2. Cơ hội đi tiếp với SSI vẫn còn và lượng hàng về tương đối an toàn. Tuy nhiên thị trường có vẻ đang bắt đầu xuất hiện những tín hiệu ngập ngừng, cần giảm tỉ lệ xuống.Rất bực mình. Hôm qua tín hiệu khá tốt, hôm nay lại ngược dòng hoàn toàn. Cảm giác chờ đợi một phiên test 9.7 với Vol lớn thực sự quá lâu. Có vẻ PVX sẽ rơi trở lại vùng dao động 9.5-8.9, hơn là tỏ ý muốn vượt lên trên 9.7.Vol giảm 4%, Close < High ~ 4,35%, Close = Low. Chắc chắn cầu PVX yếu hôm nay. Lượng hàng chặn bán 9.6-9.7 hôm qua không được rút lên cao như dự kiến, duy trì một áp lực đè rất nặng. Lúc hào hứng nhất PVX cũng chỉ khớp lên 9.6 được 10k còn phần lớn thời gian là giành giật ở tham chiếu 9.5. Độ bật như vậy là yếu.PVX sụp đổ khá nhanh vào buổi chiều, hơi lạ. Vẫn biết khi PVX bị chặn tham chiếu lớn thì khả năng tăng rất thấp nhưng không nghĩ rằng người bán lại hạ giá mạnh như vậy. Gần 83% tổng Vol của PVX hôm nay là giao dịch dưới tham chiếu, một lực đè xuống không thể chối cãi.PVX dự kiến sẽ dao động trong vùng 9.5-9, nhưng cầu nếu xuất hiện dày có thể ở giá 8.9 như những phiên trước. PVX đang lạc điệu trong nhịp phục hồi hiện tại và giao dịch không sôi động.Chỉ cần mua đặt thêm 1 lô nữa ở SSI hôm nay thì đã tạo được một nến Doji đẹp. Dù không lấy lại được giá 21 lúc đóng cửa, cơ bản dao động của SSI hôm nay là tích cực: Đẩy lên khớp giá cao đầu phiên, xuất hiện một đợt điều chỉnh mạnh buổi chiều nhưng cầu vào ăn hàng tốt, đẩy ngược trở lại sau đó, đóng cửa ở mức khá. Close > Low ~1,95% trong khi Close < High ~ 1,44%. Lực đẩy như vậy cũng không phải là kém.Đợt điều chỉnh với SSI thực ra là tích cực hơn là xấu. Luôn có những thời điểm cung hàng nhiều hơn bình thường khi chốt lời gia tăng. Quan trọng là cầu vào đón mạnh hay không trong những thời điểm điều chỉnh như vậy. Cầu ngoại vào ăn hàng lúc điều chỉnh rất rõ, khoảng 128k chủ yếu là khớp dưới tham chiếu. SSI về kỹ thuật đã có phiên test lại hỗ trợ sau khi nhảy qua MA20. Hôm qua dự kiến SSI có thể điều chỉnh đến khoảng 20.3-20.4 (test lại MA20) nhưng Low thực tế chỉ tới 20.6 (20.5 khớp quá cạn).SSI sẽ rất khó tăng mạnh tiếp nhưng khả năng đi thêm là cao. Từ ngày mai trở đi, cung SSI sẽ gia tăng đáng kể theo chiều giá tăng nhưng ép xuống như hôm nay sẽ khó xảy ra. SSI dập dình ở 21 cũng là bình thường vì đã tăng hơn 10% cho đủ T+4. Giá 21 cũng là vùng cản của tháng trước. Tuy nhiên mức này có khả năng sẽ vượt qua được trong hai phiên tới và khó khăn thực sự là ở 22 trở lên.