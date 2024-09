Blog chứng khoán: Đáy ở quanh đây?

Đáy chỉ biết được khi đã qua. Vì thế nên chờ đợi những tín hiệu cụ thể chứ không nên đánh cược trên cơ sở võ đoán.





Thị trường ngày 30/3/2015:





Tâm lý rất tệ hôm nay khi nhìn vào diện điều chỉnh mà mức độ điều chỉnh. Mức hỗ trợ gần nhất của các chỉ số chỉ còn là vùng đáy cũng tháng 12 năm ngoái.





Điểm sáng hôm nay là nước ngoài giảm bán. Vốn vẫn được rút ra, chỉ là quy mô nhỏ hơn. Nếu cố diễn giải thì cũng có thể xem là dấu hiệu tốt. Tuy thế việc nước ngoài rút vốn, chẳng hạn ở ETF là do premium/discount thuần túy, hay rút vốn thực, thì vẫn không thể biết được. Nếu chỉ do chênh lệch giá/NAV thì khi premium, áp lực rút vốn sẽ dừng lại. Nhưng nếu do nhu cầu rút vốn thực (tác động của đồng USD mạnh/luân chuyển phân bổ vốn toàn cầu) thì không thể nào đoán được bao giờ sẽ kết thúc.





Thị trường sụt giảm đã gây áp lực tâm lý rất lớn. Thị trường như thể bị chi phối bởi các giao dịch nước ngoài hay “tay to” khiến cho mọi kiểu phân tích đều thất bại. Thực tế nếu tuân thủ kỷ luật, phòng ngừa rủi ro tốt, chẳng hạn gãy trend, thủng hỗ trợ là thoát ra, cắt lỗ sớm, thì chắc chắn có thể nhìn nhận thị trường một cách bình tĩnh hơn.





Các mức hỗ trợ chỉ là vùng điểm số mang tính tâm lý. Một khi tâm lý yếu sẽ dẫn đến dòng tiền yếu và mọi ngưỡng điểm số chỉ là tương đối. Các loại chỉ báo kỹ thuật cũng vậy, đều từ giá mà ra. Nếu giá vẫn cứ giảm thì chỉ báo vẫn cứ cắm đầu, không phải là chỉ báo quá bán thì giá dừng giảm. Trong một thị trường mà yếu tố tâm lý quá nặng thì các yếu tố kỹ thuật cứng nhắc thường không có tác dụng.





Có thể đo lường yếu tố tâm lý khi căn cứ vào mức biến động giảm hoặc tăng ở hai thái cực của giá. Như hôm nay, xác suất 46% là người cầm cổ chứng kiến danh mục giảm, trong đó 29% xác suất thua lỗ từ 2% trở lên. Đây là xác suất rất cao, vốn chỉ xuất hiện lần gần nhất là cuối tháng 12 năm ngoái.





Khả năng cao là thị trường sẽ có vài phiên bình ổn trở lại trong tuần này nếu việc nước ngoài giảm bán được thị trường diễn giải tích cực. Vấn đề là bình ổn xong thì như thế nào? Dòng tiền nội có tăng trở lại hay không, có đủ lực tạo xu thế hay không. Điều này phải chờ.





Giao dịch:





Quan sát.





Danh mục theo dõi:





SSI:





Giao dịch của SSI hôm nay giống phiên cuối tuần trước: Vol nhỏ, đóng cửa ở giá Low, dao động rộng. Điều tệ hơn là SSI đã thủng luôn cả vùng giá cũ vốn tích lũy được từ đầu năm.





Nước ngoài đã giảm bán đáng kể, hôm nay còn 168k giá bình quân 20.4. Áp lực này giảm có thể là dấu hiệu tích cực, nhưng việc cầu có đủ đẩy lên hay không là chuyện khác. Ít nhất SSI phải trụ lại trên 20 và dao động tích lũy nhiều phiên để tạo đáy.





Điều ngại ở SSI là lượng hàng kẹt hơi nhiều, có thể có margin. Đây sẽ là mối lo chính cho cầu nếu muốn đẩy lên. SSI nên có vài phiên test cung để xác nhận áp lực bán từ nhà đầu tư trong nước nhỏ lại, trong trường hợp nước ngoài dừng bán.









