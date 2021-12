Blog chứng khoán: Thị trường có thể đã tạo đáy

Thị trường có đáy không có nghĩa là điểm mua an toàn với cổ phiếu đã xuất hiện.





Thị trường ngày 29/10/2014:





Giá tăng tốt hôm nay với thanh khoản thấp tức là rơi vào trường hợp thứ hai: Giá được cầu đẩy lên đủ rộng do “sạch nước cản”!





Cổ phiếu tăng giá rất nhiều và mức tăng tốt thể hiện một tâm lý hào hứng cao. Điều này là tốt. Như vậy tin tốt đã cải thiện được tâm lý bi quan đang bao trùm sau sự kiện OGC.





Thanh khoản hôm nay có sự khác biệt giữa các cổ phiếu. Tổng thể thị trường thì thanh khoản thấp do yếu tố tiết cung và giá tạo được dao động tăng rộng trong phiên nhờ lực cản thấp. Số ít cổ phiếu đạt được thanh khoản đủ tốt. Những mã thu hút được dòng tiền sẽ có độ an toàn cao hơn trong ngắn hạn.





Vol thấp rồi sẽ đến lúc cao lên nếu giá tiếp tục được đẩy lên. Tiết cung mạnh do tâm lý tốt hơn và độ hi vọng cao hơn về khả năng bán được ở giá tốt hơn. Các phiên tăng với thanh khoản thấp thường không thể kéo dài và chắc chắn sẽ dẫn đến một phiên thanh khoản tăng mạnh do lượng hàng xả ra đồng loạt. Mức tăng hai hôm nay chưa đủ để phá vỡ xu thế giảm kéo dài gần 2 tháng nay ở đa số cổ phiếu. Đó vẫn chỉ là các dao động tạo đáy ngắn hạn bình thường.





Vốn nội thuần hôm nay đã giảm 6% so với hôm qua, một hiện tượng cần lưu ý. Nước ngoài tăng mua nhưng trong nước không đuổi giá quyết liệt. Hàng còn rất nhiều, thanh khoản rất dễ, chỉ là giá hơi cao. Giảm mua ở vùng giá cao tức là vẫn còn sự thận trọng trên thị trường. Những người lạc quan nhất hẳn là những người đã mua hai hôm nay và đã sở hữu đầy ắp cổ phiếu trong tài khoản (nếu mới mua 1 phần tức là vẫn cân nhắc rủi ro). Vậy lượng tiền thực sự muốn sở hữu bằng được cổ phiếu còn bao nhiêu? Thị trường sẽ sớm phụ thuộc vào những người thận trọng.





Thị trường có thể đã tạo đáy. Tuy vậy điểm mua an toàn vẫn chưa xuất hiện ở cổ phiếu. Biên dao động intraday hôm nay khá rộng, vừa thể hiện tính tích cực của tâm lý, vừa thể hiện yếu tố cảm tính chi phối. Sức mạnh thị trường được quan sát tốt hơn khi tâm lý bình tĩnh trở lại.





Các phiên điều chỉnh không xuất hiện áp lực bán lớn là dấu hiệu thị trường mạnh. Thị trường tạo đáy nhưng không có nghĩa là xu thế tăng hình thành ngay lập tức và hết cơ hội mua. Nếu một xu thế thực sự được tạo ra thì một vài điểm giá là chi phí rất nhỏ. Mở một vị thế mới khó khăn hơn rất nhiều so với việc bình quân giá, hay đang ngắm nhìn danh mục giảm lỗ.





Giao dịch:





Cú đẩy giá quyết liệt với lượng tiền lớn kéo SSI qua MA20 rất dễ dàng. Mua thăm dò ở 30.3. Tính mua tiếp nhưng tốc độ tăng giá quá nhanh, rủi ro lên cao. Dừng mua.









Danh mục theo dõi:





SSI:





SSI đang là tâm điểm của thị trường, một địa chỉ để kiểm chứng sức mạnh dòng tiền cũng như độ hưng phấn. Điều này vừa tốt vừa xấu: Tốt ở chỗ SSI sẽ được dòng tiền chú ý và tham gia nhiều. Xấu ở chỗ giá sẽ biến động rất mạnh và khó lường. Nếu SSI suy yếu, thị trường có thể bị ảnh hưởng.





Giao dịch ở SSI có một điểm cực kỳ đặc biệt đúng giây thứ 2 của buổi chiều. Một lệnh mua cực lớn, trên 1,06 triệu quét thẳng toàn bộ lượng dư bán đang chặn từ 30.4-30.6. SSI nhảy vọt giá thời điểm này lệnh mua sau đó quét hết giá 31 trong chưa đầy 1 phút. SSI được kéo lên 31.4 trong khoảng 3 phút sau đó. Lối mua tàn bạo này là cực kỳ hiếm thấy vì tốc độ quá cao. Hình như có một cú đẩy chủ động để tạo đột phá giá.





SSI có tin hỗ trợ, nhưng không mới. Nếu hôm nay thị trường mới phản ứng thì rất có thể là tác động của thông tin sẽ không bền. Truyền thống giao dịch ở SSI là một mức dao động quá rộng là không tốt. Đuổi giá lên có rủi ro ngắn hạn cao. SSI hàng cực kỳ nhiều, tăng chậm mà bền mới chắc chắn.





Sau cú đẩy đột ngột nói trên, cầu vào khá cạn. Hàng tuôn ra đều đặn ở 31-30.9 và khớp không xuể. Giá lùi trở lại 30.8. Với 262 tỷ đổ vào SSI hôm nay, ban đầu là mua chủ động và sau đó là hưng phấn quá đà. Sau các phiên như thế này SSI thường suy yếu về cầu và điều chỉnh. Tuy vậy cú đẩy đầu giờ chiều có thể là dấu ấn của dòng tiền lớn vào. Mức hỗ trợ mới sẽ ở quanh 30-30.2. Mức hỗ trợ mỏng hơn ở 30.5, vùng giá xuất hiện cú đẩy mạnh hôm nay.





SSI cần thêm thời gian để phản ánh rõ nét hơn kỳ vọng của nhà đầu tư về thông tin. Chờ thêm dấu hiệu cạn cung trong các phiên điều chỉnh tới đây của SSI trước khi có quyết định tăng tỷ trọng.









HCM:





Giá tăng khá tốt nhưng chưa có gì đặc biệt, vẫn đang loanh quanh vùng đáy ngắn hạn. Nhảy trên trên 36 là một dấu hiệu tốt, nhưng Vol lại quá kém. HCM đang được tiết cung và chịu ảnh hưởng của SSI là chính, chưa rõ sức mạnh thực sự ở HCM như thế nào. HCM vẫn đang trong xu thế giảm.









