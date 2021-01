Chênh lệch giá vàng hẹp lại, USD tự do tiếp tục “nóng”

Giá vàng thế giới giữ xu thế tăng nhẹ trong phiên đêm qua và sáng nay (20/1), nhưng giá vàng miếng trong nước giảm hoặc đi ngang. Giá USD tự do tăng cao hơn trên ngưỡng 23.500 đồng, giá USD niêm yết tại một số ngân hàng thương mại cũng tăng nhẹ.

Lúc gần 10h trưa, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng miếng SJC cho thị trường Hà Nội ở mức 55,9 triệu đồng/lượng (mua vào) và 56,3 triệu đồng/lượng (bán ra). Tại thị trường Tp.HCM, Công ty SJC báo giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 55,85 triệu đồng/lượng và 56,4 triệu đồng/lượng.

So với cùng thời điểm ngày hôm qua, giá vàng miếng bán ra hiện giảm 30.000 đồng/lượng tại DOJI nhưng không thay đổi ở SJC.

So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng miếng bán lẻ đang cao hơn khoảng 4,6-4,7 triệu đồng/lượng. Mức chênh lệch này đã rút ngắn nhiều so với độ chênh lên tới 5,3 triệu đồng/lượng vào cuối tuần vừa rồi, cho thấy giá vàng miếng đang tăng chậm hơn so với giá quốc tế.

Giá các sản phẩm 999,9 khác tăng nhẹ hoặc đi ngang.

Nhẫn tròn Rồng Thăng Long của Công ty Bảo Tín Minh Châu có giá tăng 80.000 đồng/lượng so với sáng qua, lên mức 54,81 triệu đồng/lượng và 55,46 triệu đồng/lượng. Nhẫn tròn Phú Quý của Tập đoàn Phú Quý giữ nguyên giá ở mức 54,4 triệu đồng/lượng và 55,1 triệu đồng/lượng.

Giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á lúc hơn 10h theo giờ Việt Nam đứng ở 1.850,1 USD/oz, tăng 9,4 USD/oz so với đóng cửa phiên đêm qua tại New York. Trong phiên Mỹ, giá vàng tăng 2,3 USD/oz, chốt ở 1.840,7 USD/oz.

Vàng giảm giá sau khi Janet Yellen - ứng cử viên cho ghế Bộ trưởng Bộ Tài chính trong chính quyền Tổng thống đắc cử Joe Biden - nói với các nghị sỹ rằng bà ủng hộ gói kích cầu khổng lồ mà ông Biden đề xuất mới đây nhằm đưa kinh tế Mỹ thoát khỏi tình trạng suy giảm vì đại dịch.

Theo tin từ Reuters, tại cuộc điều trần trong quy trình phê chuẩn vị trí người đứng đầu Bộ Tài chính, bà Yellen nói lợi ích mà gói kích cầu có thể mang lại là lớn hơn những tổn thất mà gánh nặng nợ nần lớn hơn có thể gây ra. Ông Biden, người sẽ nhậm chức vào ngày 20/1, cách đây ít hôm công bố một kế hoạch kích cầu trị giá 1,9 nghìn tỷ USD để trợ lực cho nền kinh tế và thúc đẩy chiến dịch tiêm chủng ngừa Covid-19.

Việc bơm tiền mạnh vào nền kinh tế đặt ra áp lực mất giá đối với đồng USD, khiến chỉ số Dollar Index hạ về mức 90,4 điểm trong phiên châu Á sáng nay, từ mức 90,8 điểm vào sáng qua.

Ngoài ra, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cũng giảm sau khi bà Yellen nói rằng các biện pháp giảm thuế mà chính quyền Tổng thống Donald Trump dành cho các công ty lớn từ năm 2017 nên được dỡ bỏ. Lợi suất trái phiếu giảm khiến vàng - tài sản không mang lãi suất - trở nên hấp dẫn hơn đối với nhà đầu tư.

Gần đây, lợi suất trái phiếu tăng và đồng USD tăng giá là hai nguyên nhân quan trọng khiến giá vàng trượt sâu dưới mốc 1.900 USD/oz.

Tuy nhiên, theo giới phân tích, giá vàng vẫn đang chờ những nhân tố tác động mạnh hơn để thể hiện rõ xu hướng. Ở thời điểm hiện tại, giá kim loại quý này vừa được nâng đỡ bởi môi trường chính sách tiền tệ và tài khóa nới lỏng, nhưng cũng chịu sức ép giảm từ xu hướng tăng điểm của thị trường chứng khoán toàn cầu.

Quỹ giao dịch hoán đổi (ETF) vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust bán ròng khoảng 3,5 tấn vàng trong phiên ngày thứ Ba, còn nắm 1.174 tấn vàng. Trong khoảng 1 tháng trở lại đây, mức nắm giữ của SPDR tương đối ổn định trong khoảng 1.170-1.180 tấn vàng.

Giá USD tự do tại Hà Nội sáng nay phổ biến ở mức 23.470 đồng (mua vào) va 23.520 đồng (bán ra), tăng 10 đồng so với sáng qua, nâng tổng mức tăng từ đầu tuần lên 80 đồng.

Giá USD niêm yết tại Ngân hàng Vietcombank sau nhiều ngày đi ngang đã tăng 5 đồng sáng nay, lên mức 22.985 đồng và 23.165 đồng.