Cựu Tổng thống Trump tụt gần 300 bậc trong bảng xếp hạng tỷ phú

Trong bảng xếp hạng tỷ phú năm 2021 vừa được Tạp chí Forbes công bố, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, với tài sản 2,4 tỷ USD, giảm 298 bậc so với năm trước. Thứ hạng của ông Trump đã tụt từ 1.001 năm 2020 xuống vị trí 1.299.

Theo Forbes, trên thực tế, cựu tổng thống Mỹ giàu hơn trong năm qua, nhưng tài sản của các tỷ phú khác trong danh sách tăng mạnh hơn nhiều.

Đại dịch Covid-19 cùng với những tranh cãi xung quanh các lần luận tội đã khiến hoạt động kinh doanh bất động sản thương mại của ông Trump chịu ảnh hưởng lớn. Trong khi đó, khoảng 75% thu nhập của ông đến từ bất động sản thương mại, bao gồm các khu nghỉ dưỡng và câu lạc bộ golf.

Đặc biệt, các bất động sản tại Manhattan (New York), vốn mang về cho ông nguồn doanh thu khổng lồ, lại bị ảnh hưởng nghiêm trọng do thị trường bất động sản New York tê liệt trong đại dịch.

Sau 4 năm làm tổng thống Mỹ, tài sản của ông Trump đã giảm từ 3 tỷ USD xuống còn 2,3 tỷ USD. Năm ngoái, ông Trump cũng tụt 77 bậc trong bảng xếp hạng 400 tỷ phú giàu nhất tại Mỹ của Forbes khi tài sản ròng giảm 600 triệu USD trong khoảng thời gian từ tháng 9/2019 - 9/2020.

Bảng xếp hạng tỷ phú thế giới thường niên năm 2021 của Forbes có số lượng tỷ phú cao kỷ lục - 2.755 người. Mặc đại dịch Covid-19 gây đảo lộn kinh tế toàn cầu, tầng lớp siêu giàu của thế giới vẫn trở nên đông hơn. So với năm 2020, số tỷ phú của thế giới đã tăng thêm 660 người. Theo Forbes, tổng tài sản của các tỷ phú trên hành tinh hiện đạt 13.100 tỷ USD, từ mức 8.000 tỷ USD trong báo cáo năm ngoái.

Trong đó, nhà sáng lập Amazon.com, Jeff Bezos, đứng đầu danh sác này năm thứ tư liên tiếp với khối tài sản ròng 177 tỷ USD. Theo sau là CEO Elon Musk của hãng xe điện Tesla, với tài sản 151 tỷ USD, nhảy vọt từ vị trí thứ 31 trong xếp hạng năm ngoái.

Top 5 của xếp hạng còn có sự góp mặt của ông Bernard Arnault - CEO tập đoàn kinh doanh hàng xa xỉ Pháp LMMH (tài sản 150 tỷ USD); nhà sáng lập Microsoft Bill Gates (124 tỷ USD) và nhà sáng lập Facebook Mark Zuckerberg (97 tỷ USD).

Sở hữu 96 tỷ USD, nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett tuột khỏi top 5 của xếp hạng. Đây là lần đầu tiên trong hơn 2 thập niên ông Buffett không có tên trong danh sách 5 người giàu nhất thế giới.