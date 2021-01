Động lực nào tạo đà cho bất động sản Long An năm 2021?

Nhiều chuyên gia đánh giá thị trường bất động sản năm 2021 giá sẽ tăng và thanh khoản cao nhờ nhiều xung lực mới. Trong đó, Long An là địa phương đang sở hữu nhiều yếu tố tăng trưởng bền vững nhận được sự quan tâm của giới đầu tư địa ốc.

BẤT ĐỘNG SẢN VÙNG VEN TĂNG TỐC

Tại buổi "Tọa đàm toàn cảnh thị trường bất động sản 2021, nhận diện xung lực mới", do báo điện tử VnExpress tổ chức ngày 5/1, ông Nguyễn Văn Đính, Phó Tổng thư ký Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam nhìn nhận năm 2020 đầy khó khăn nhưng những dấu hiệu lạc quan cuối năm mở ra nhiều triển vọng cho năm 2021. Theo dự báo của ông, kinh tế Việt Nam có thể giữ nhịp và đạt tốc độ tăng trưởng theo kế hoạch là 6%, dẫn đến nhu cầu mua nhà và đầu tư tăng trở lại.

Theo dự báo của ông Đính, thị trường có thể tăng 10% so với năm 2020. Bên cạnh đó, lãi suất ngân hàng có thể giữ hoặc giảm kích thích đầu tư mạnh hơn. Chính phủ tiếp tục nỗ lực khắc phục, cởi trói cho doanh nghiệp, vốn FDI đổ vào mạnh hơn. Song song đó, Covid-19 ập đến cũng sẽ mang lại yếu tố tích cực cho thị trường trong năm 2021 khi việc quản lý nhà nước, doanh nghiệp, nhà đầu tư và khách hàng đã rút ra kinh nghiệm để bản lĩnh hơn trong giai đoạn mới.

Cùng đưa ra những nhận định về thị trường bất động sản trong năm 2021, ông Lê Hoàng Châu - chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Tp.HCM (HoREA) cho biết thị trường bất động sản giữ vị trí quan trọng trong nền kinh tế, ảnh hưởng đến 35 ngành nghề khác nhau. Ông Châu đánh giá "nhận định năm 2021 là năm của bất động sản cao cấp" chỉ mang tính chất tương đối, vì với sự tháo gỡ chính sách, thì nhà ở vừa túi tiền mới là phân khúc được các đơn vị hướng tới.

Đại diện hiệp hội bất động sản cũng nhấn mạnh đến xu hướng ly tâm khi nhiều nhà đầu tư chuyển hướng đầu tư các tỉnh - nơi có tiềm năng phát triển kinh tế, xã hội. Đồng ý với quan điểm này, nhiều nhà đầu tư sành sỏi cũng đánh giá thị trường tỉnh xung quanh các thành phố lớn mới là những thị trường tiềm năng hơn hết trong năm 2021 và những năm tiếp theo. Trong đó, tại thị trường phía Nam, những tỉnh thành vệ tinh Tp.HCM như Long An, Bình Dương, Đồng Nai… sẽ là những nguồn lực chính thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư.

LONG AN ĐANG SỞ HỮU NHIỀU ĐỘNG LỰC TĂNG TRƯỞNG

"Thị trường bất động sản Việt Nam nói chung và thị trường bất động sản Long An nói riêng năm 2021 chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố song dự báo vẫn sẽ tăng trưởng tốt bởi các căn cứ rất vững chắc. Giai đoạn 5 năm tới từ 2021-2025, nhiều chính sách quy hoạch bài bản từ địa phương cùng những nguồn lực tạo đà bứt phá như giá vẫn thấp, quỹ đất rộng, hút vốn FDI… thì bất động sản Long An sẽ có thể tiếp tục đà tăng trưởng mạnh", ông Nguyễn Thanh Quyền, Tổng giám đốc Thắng Lợi Group - đơn vị bất động sản uy tín hàng đầu tại thị trường Long An nhận định về thị trường bất động sản nơi đây.

Cụ thể, ông đánh giá trong nửa đầu năm 2021, giá bất động sản địa phương có thể ngang giá hoặc tăng giá khoảng 5-10%, nhưng khi các yếu tố vĩ mô và vi mô ổn định hậu Covid-19 thì tầm giá này có thể đẩy lên cao nhờ nhiều yếu tố tích cực.

Địa phương cũng đang trở thành sự lựa chọn của các nhà đầu tư tiên phong đón đầu xu thế, điển hình là sự tham gia của các ông lớn trong ngành bất động sản như: T&T Group, Vingroup, Thắng Lợi Group… với các dự án quy mô lớn, mức giá phù hợp với nhiều nhà đầu tư.

Đơn cử là dự án The Sol City - Thành phố vệ tinh Nam Sài Gòn của Thắng Lợi Group vừa giới thiệu ra thị trường vào ngày 10/1 với sự tham gia của hơn 1.500 khách hàng, đối tác và chuyên gia kinh doanh. Theo đó, mức giá của các sản phẩm tại dự án giao động từ 21-25 triệu đồng/m2, tầm vốn 1-3 tỷ đồng nhà đầu tư có thể sở hữu một sản phẩm bất động sản tại đây, dự án có hỗ trợ tài chính từ ngân hàng HDBank.

Các nhà đầu tư lâu năm đánh giá mức giá này đang phù hợp với mặt bằng chung của thị trường tại đây và sẽ có hội tăng trưởng mạnh trong những năm tới. Ngoài ra, dự án này còn sở hữu 39 tiện ích nội khu hiện đại bậc nhất khu Tây, từ trường học, bệnh viện, khu thể thao đa năng, trung tâm thương mại, clubhouse tích hợp… đáp ứng đủ nhu cầu sống - giải trí - nghỉ dưỡng của cư dân và chuyên gia tại các khu công nghiệp - yếu tố không có nhiều dự án tại địa phương sở hữu được.

Dự án xây dựng theo tiêu chuẩn khu đô thị vệ tinh Nam Sài Gòn với quy mô lên đến 103 ha gồm 3 phân khu chính gồm: The Sol Center (36ha), Symtech Zone (54ha) và Sky Gate (13ha).

Giai đoạn một, công ty ra mắt phân khu trung tâm The Sol Center với 3 tiểu khu: Sol River, Sol Central và Sol Garden. Tổng cộng phân khu này sẽ trình làng 975 sản phẩm gồm 199 nhà phố vườn và sông Sol River, 99 nhà phố thương mại shophouse Sol Center, 44 biệt thự Sonata Villa, 633 nền nhà phố và nền shophouse.