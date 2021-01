Elon Musk "vượt mặt" ông chủ Amazon thành người giàu nhất thế giới

Elon Musk, CEO hãng xe điện Tesla, vừa chính thức soán ngôi giàu nhất thế giới của Jeff Bezos - ông chủ hãng thương mại điện tử Amazon.

Thoe Bloomberg, giá cổ phiếu Tesla tăng 4,8% trong phiên giao dịch ngày 7/1 đã nâng giá trị tài sản của Elon Musk lên 188,5 tỷ USD, cao hơn 1,5 tỷ USD so với Jeff Bezos - người giữ danh hiệu giàu nhất thế giới kể từ tháng 10/2017. Bên cạnh Tesla, Musk còn là CEO của startup SpaceX và là đối thủ của Jeff Bezos - chủ nhân của hãng Blue Origin LLC, trên đường đua khai phá vũ trụ.

Đây cũng là cột mốc quan trọng đánh dấu 1 năm "rực rỡ" với Elon Musk. Trong năm qua, tài sản của tỷ phú này đã tăng hơn 150 tỷ USD - mức tăng tài sản nhanh nhất trong lịch sử - nhờ cổ phiếu Tesla tăng giá mạnh chưa từng thấy. Năm 2020, cổ phiếu này tăng tới 743% nhờ lợi nhuận ổn định cũng như được đưa vào chỉ số S&P 500 và sự lạc quan của giới đầu tư Phố Wall.

Đà tăng phi mã của cổ phiếu Tesla giúp vốn hóa của hãng này vượt nhiều hãng ôtô lớn khác dù vẫn kém xa về sản lượng. Năm ngoái, Tesla chỉ xuất xưởng hơn 500.000 xe, bằng một phần nhỏ so với sản lượng của Ford Motor Co. và General Motors Co.

Ngoài việc được hưởng lợi từ giá cổ phiếu tăng vọt, Musk, 49 tuổi, cũng nhận được quyền chọn mua cổ phiếu trị giá khoảng 42 tỷ USD. Đây là số quyền chọn mà ông nhận được vào năm 2012 và 2018. Trong đó, số quyền chọn cổ phiếu năm 2018 là khoản thưởng cổ phiếu lớn nhất trong lịch sử dành cho CEO của một doanh nghiệp Mỹ.

Dù khối tài sản không ngừng tăng lên, Musk cho biết ông không mấy quan tâm tới những thứ vật chất và không có nhiều tài sản ngoài số cổ phần tại Tesla và SpaceX. Trong một cuộc phỏng vấn vào tháng trước, Musk tiết lộ mục đích kiếm tiền chính của ông là để đẩy nhanh sự tiến hóa của nhân loại về một nền văn minh vũ trụ.

"Tôi muốn đóng góp nhiều nhất có thể vào thành phố trên Sao Hỏa", Musk cho biết. "Điều này đồng nghĩa với việc phải có rất nhiều tiền".

Theo Bloomberg Billionaires Index, 500 người giàu nhất thế giới đã kiếm thêm tổng cộng 1.800 tỷ USD vào năm ngoái, tương đương mức tăng 31%. Trong đó, 5 người dẫn đầu đều có tài sản hơn 100 tỷ USD và 20 người tiếp theo sở hữu ít nhất 50 tỷ USD mỗi người.

Cũng trong tuần đầu tiên của năm 2021, bảng xếp hạng tỷ phú thế giới đã có những thay đổi chóng mặt. Tỷ phú Zhong Shanshan, người sáng lập hãng nước đóng chai Nongfu Spring của Trung Quốc, đã chính thức vượt qua huyền thoại đầu tư Warren Buffett trở thành người giàu thứ 6 trên thế giới. Giá cổ phiếu Nongfu Spring tăng vọt đã giúp tỷ phú Trung Quốc "bỏ túi" 15,2 tỷ USD chỉ trong hai phiên giao dịch đầu năm. Zhong hiện sở hữu tài sản 93,4 tỷ USD, trong khi Warren Buffett có 87,2 tỷ USD.